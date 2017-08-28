"Ливерпуль" сделал запрос насчет Тома Лемара
"Ливерпуль" сделал запрос относительно доступности плеймейкера "Монако" Тома Лемара.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники во Франции, интерес "красных" к Лемару никак не связан с ситуацией вокруг полузащитника Филиппе Коутиньо, который отчаянно жаждет уйти с "Энфилда" в "Барселону" этим летом.
Установив контакт с "Монако", "Ливерпуль" поведал о своей готовности заплатить рекордные для своего клуба 60 миллионов евро (55 млн. фунтов) за 21-летнего игрока сборной Франции. Однако в данный момент сделка выглядит маловероятной.
Напомним, ранее этим летом за Лемаром охотился "Арсенал", но на прошлой неделе главный тренер "канониров" Арсен Венгер прямо заявил, что сделки не будет, поскольку "Монако" и так потерял много звезд в это окно.
28.08.2017 07:00
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Итак как и обещал итоги 3 тура :
- Челси все еще чемпион
- Лукака все еще не научился бить пенальти
- Ливерпуль серьезный претендент на титул
- Сити без Месси максимум 4 место
- Арсенал с Венгером максимум 6 38 69
Уходим на перерыв сборных , итоги 4 тура 11 сентября
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Та ладно , если они его купят , это будет больнее чем 4-0 и у Сени не останется аргументов оставаться .
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