"Ливерпуль" сделал запрос насчет Тома Лемара

Тома Лемар "Ливерпуль" сделал запрос относительно доступности плеймейкера "Монако" Тома Лемара.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники во Франции, интерес "красных" к Лемару никак не связан с ситуацией вокруг полузащитника Филиппе Коутиньо, который отчаянно жаждет уйти с "Энфилда" в "Барселону" этим летом.

Установив контакт с "Монако", "Ливерпуль" поведал о своей готовности заплатить рекордные для своего клуба 60 миллионов евро (55 млн. фунтов) за 21-летнего игрока сборной Франции. Однако в данный момент сделка выглядит маловероятной.

Напомним, ранее этим летом за Лемаром охотился "Арсенал", но на прошлой неделе главный тренер "канониров" Арсен Венгер прямо заявил, что сделки не будет, поскольку "Монако" и так потерял много звезд в это окно.


Метки Лемар, Ливерпуль, Монако

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 712

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bluebload 28.08.2017 07:39 # bluebload
    Итак как и обещал итоги 3 тура :
    - Челси все еще чемпион
    - Лукака все еще не научился бить пенальти
    - Ливерпуль серьезный претендент на титул
    - Сити без Месси максимум 4 место
    - Арсенал с Венгером максимум 6 38 69

    Уходим на перерыв сборных , итоги 4 тура 11 сентября

    (ответить)

  2. bluebload 28.08.2017 07:34 # bluebload
    Та ладно , если они его купят , это будет больнее чем 4-0 и у Сени не останется аргументов оставаться .

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: