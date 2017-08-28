"Ливерпуль" сделал запрос насчет Тома Лемара

"Ливерпуль" сделал запрос относительно доступности плеймейкера "Монако" Тома Лемара.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники во Франции, интерес "красных" к Лемару никак не связан с ситуацией вокруг полузащитника Филиппе Коутиньо, который отчаянно жаждет уйти с "Энфилда" в "Барселону" этим летом.



Установив контакт с "Монако", "Ливерпуль" поведал о своей готовности заплатить рекордные для своего клуба 60 миллионов евро (55 млн. фунтов) за 21-летнего игрока сборной Франции. Однако в данный момент сделка выглядит маловероятной.



Напомним, ранее этим летом за Лемаром охотился "Арсенал", но на прошлой неделе главный тренер "канониров" Арсен Венгер прямо заявил, что сделки не будет, поскольку "Монако" и так потерял много звезд в это окно.