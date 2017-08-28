Семь вещей, что мы узнали в 3-м туре

3-й тур Премьер-Лиги подтвердил, что "Челси" постепенно приходит в форму, тогда как "Арсенал" возвращается к худшим своим образцам прошлого сезона. Эти и другие наблюдения в обзорном материале по матчам минувшего уикенда.





"Борнмут" приходит в себя



Стартовая игра тура больше запомнилась драматичной развязкой и обидным удалением героя поединка Рахима Стерлинга, но в ее контексте важно отметить качество игры "Борнмута". В двух стартовых матчах команда Эдди Хау потерпела два поражения, не забив ни одного мяча, что выглядело особенно тревожно для настолько атакующего коллектива.



В команде не скрывали, что домашнее выступление в поединке с "Уотфордом" также было ниже привычных стандартов "вишенок", и потому к игре с "Манчестер Сити" подопечные Хау подошли в боевой готовности. Роскошный гол Чарли Дэниэлса стал первым для "Борнмута" в этом чемпионате, и хозяева также показали дисциплинированную игру в обороне, почти удержав ничью в игре с таким классным и настойчивым оппонентом. У "вишенок" по-прежнему нет очков, но такой матч позволяет считать, что команда приходит в себя и вскоре сумеет исправить ситуацию.



Нокар добавит "Брайтону" остроты



Для Антони Нокара "промоушн" в составе "Брайтона" стал уже вторым в карьере. Три года назад француз был одним из лучших игроков вышедшего в элиту "Лестера", на на уровне Премьер-Лиги затерялся. Нокару очень не повезло разминуться с большим достижением "лис", но в то же время он вернулся на уровень Чемпионшипа, где снова стал лидером коллектива, завоевавшего путевку в элиту, и параллельно получил награду лучшему игроку дивизиона. Более того, за это время техничный полузащитник явно прибавил.



Нокар не был готов сыграть за "чаек" в двух стартовых поединках, которые команда Криса Хьютона проиграла, не забив ни одного мяча. Появление француза в матче с "Уотфордом" сделало определенную разницу. Да, "Брайтон" снова не сумел забить (правда, завоевал первое очко), но сам Нокар выглядел наиболее опасным игроком в составе обеих команд, создал несколько возможностей и показал, что его появление способно оживить до этого блеклую игру новичков в передней линии.



Билич — фаворит на первое увольнение



Всегда амбициозное руководство "Вест Хэма" было готов попрощаться со Славеном Биличем еще в прошлом сезоне, но по его итогу дало хорвату отсрочку. Неплохие показатели на финише помогли, равно как и итоговый результат — 11-е место, несмотря на все проблемы, было достойной позицией, а Билич в процессе не растерял доверие коллектива.



Летом хорвата поддержали очень хорошими трансферами, что, с другой стороны, только усиливало давление. Было понятно, что Биличу лучше удачно начать кампанию, но с этой задачей Славен не справился. Пусть "Вест Хэм" пока и не дебютировал на собственном стадионе, ноль очков и 10 пропущенных мячей в трех матчах — тревожный знак, делающий прежде популярного среди фанов лондонцев менеджера фаворитом на первое увольнение.



С "Манчестер Юнайтед" можно было делать скидку на класс оппонента, против "Саутгемптона" свою роль сыграло глупое удаление Марко Арнаутовича, но оправдываться после поражения от "Ньюкасла" "молотобойцам" нечем. Соперник, пока не забивавший голов в чемпионате, успешно использовал тактику высокого прессинга, заставив игроков "Вест Хэма" совершать регулярные ошибки, приводившие к моментам у ворот Джо Харта. Итоговый результат 3:0 не был преувеличением увиденного: "Вест Хэм" был почти деклассирован командой Рафаэля Бенитеса.



Де Буру необходимо идти на компромисс



Голландского тренера позвали в "Кристал Пэлас" для перестройки игры с ориентиром на контроль мяча, и как следствие — постоянство. По сути, председатель правления Стив Пэриш захотел, чтобы у "орлов" появился "фирменный стиль", который был бы фундаментом коллектива на годы вперед и позволял избегать панических перезагрузок с новыми менеджерами по ходу сезона.



Франк де Бур, наверняка, недооценил сложность поставленной задачи. В первых трех играх его команда не забила ни одного мяча и потерпела три поражения. Конечно, у голландца времени больше, чем у Билича, но матч с "Суонси" показал, что шансов прийти к успеху на дистанции наставник "орлов" имеет не так много. Если не пойдет на вынужденный компромисс. "Пэлас" начали играть ровно в тот момент, когда поставили за цель доставлять мяч вперед как можно быстрее, используя длинные передачи. Без этого атакующая игра "орлов" производит очень грустное впечатление, и в динамике чемпионата изменить это тренерскому штабу будет очень непросто.



"Челси" набирает ход



Победа над "Тоттенхэмом" показала, что Антонио Конте не потерял управление над коллективом, вовремя переключившись из режима "Моуриньо 2015 года" на тренировочный процесс. "Синие" также показали, что по-прежнему в состоянии огорчить любого оппонента, играя вторым номером и отдавая большую часть сил на оборону собственных ворот.



Игра с "Эвертоном" была даже более обнадеживающей для болельщиков. Теперь чемпионы сами играли против соперника, думающего, в первую очередь, о защите ворот. И справились с задачей без лишних проблем: голы Сеска Фабрегаса и Альваро Мораты решили вопрос с победителем еще до перерыва и, кажется, вернули лондонцев на общий победный путь.



С другой стороны, слабость "ирисок" также объяснима: в понедельник они очень постарались, чтобы увезти ничью с поля "Манчестер Сити", а с "Челси" Конте у них уже формируется определенный комплекс. В прошлом году команда Рональда Кумана проиграла "синим" оба поединка с общим счетом 0:8.



У "Арсенала" все по-старому



Поражение "Арсенала" на поле "Ливерпуля" читалось заранее, учитывая то, по какому сценарию проходили встречи этих команд в прошлом сезоне. "Красные" очень хороши в играх с конкурентами, и особенно под их стиль подходят "канониры", легко ломающиеся под бесконечным прессингом команды Клоппа.



Правда, ожидаемое поражение вышло по-настоящему унизительным. "Арсенал" вообще не попал в игру, и решения Венгера, казалось, работали на руку оппоненту. Это и привычная игра в три защитника, и странный атакующий маневр — оставить на скамейке запасных Александра Лакасетта, поставив на "ноги" Дани Уэлбека. Вернувшийся Алексис Санчес был явно не в той форме, чтобы тянуть "канониров" на своих плечах хотя бы до приличного результата, но вышел как раз вовремя, чтобы убедиться — у его нынешней команды и партнеров все по-старому.



"Бернли" исправляется за прошлый сезон



Менеджер "Бернли" Шон Дайч не находил объяснений той поразительной разнице в результатах его команды в домашних и выездных поединках. На чужом поле все было так плохо, что свою первую победу (при всего нескольких ничьих) "бордовые" одержали в конце апреля. Дома все было так здорово, что, даже при этом выездном кошмаре, команда более-менее уверенно сохранила место в элите.



Не факт, что Дайч объяснит изменившуюся ситуацию сейчас, но "Бернли" эффектно исправляется за прошлый сезон. Первые два выезда этого сезона — к двум лучшим командам чемпионата, и подопечные Дайча берут четыре очка. При этом, свою пока единственную игру дома против "Вест Бромвича" "Бернли" проиграл. Конечно, победа над "Челси" была добыта в провальный для чемпионов день, а ничью с "Тоттенхэмом" гости "Уэмбли" вырвали на последних минутах. Другое дело, что в прошлом сезоне все эти небольшие факторы регулярно играли против "Бернли", а с таким выездным стартом Дайч может надеяться еще раз огорчить скептиков, отправляющих его команду обратно в Чемпионшип.



Иван Громиков специально для FAPL.ru