Роберт Грин присоединился к "Хаддерсфилду"

Новичок Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" заключил контракт до конца сезона с бывшим голкипером сборной Англии Роберто Грином.

Главный тренер "терьеров" Дэвид Вагнер посчитал, что опыт Роберта пригодится его команде, и 37-летний Грин согласился вернуться в Премьер-Лигу, где ему довелось поиграть за "Норвич", "Вест Хэм" и "Куинз Парк Рейнджерс".



Контракт Роберта с "Хаддерсфилдом" рассчитан только до конца сезона, но предусматривает опцию продления еще на 12 месяцев. Грин достался "терьерам" бесплатно, поскольку соглашение голкипера с "Лидсом" было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.



За плечами у Грина более 650 матчей за 21 год профессиональной карьеры. За сборную Англии Роберт провел 12 поединков.