Роберт Грин присоединился к "Хаддерсфилду"
Новичок Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" заключил контракт до конца сезона с бывшим голкипером сборной Англии Роберто Грином.
Главный тренер "терьеров" Дэвид Вагнер посчитал, что опыт Роберта пригодится его команде, и 37-летний Грин согласился вернуться в Премьер-Лигу, где ему довелось поиграть за "Норвич", "Вест Хэм" и "Куинз Парк Рейнджерс".
Контракт Роберта с "Хаддерсфилдом" рассчитан только до конца сезона, но предусматривает опцию продления еще на 12 месяцев. Грин достался "терьерам" бесплатно, поскольку соглашение голкипера с "Лидсом" было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
За плечами у Грина более 650 матчей за 21 год профессиональной карьеры. За сборную Англии Роберт провел 12 поединков.
28.08.2017 00:05
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в топари метит.
ну хоть на закате карьеры в еврокубках поиграет.
Венгер аут
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