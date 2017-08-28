Роберт Грин присоединился к "Хаддерсфилду"

Роберт Грин Новичок Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" заключил контракт до конца сезона с бывшим голкипером сборной Англии Роберто Грином.

Главный тренер "терьеров" Дэвид Вагнер посчитал, что опыт Роберта пригодится его команде, и 37-летний Грин согласился вернуться в Премьер-Лигу, где ему довелось поиграть за "Норвич", "Вест Хэм" и "Куинз Парк Рейнджерс".

Контракт Роберта с "Хаддерсфилдом" рассчитан только до конца сезона, но предусматривает опцию продления еще на 12 месяцев. Грин достался "терьерам" бесплатно, поскольку соглашение голкипера с "Лидсом" было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

За плечами у Грина более 650 матчей за 21 год профессиональной карьеры. За сборную Англии Роберт провел 12 поединков.


Метки Грин, Лидс, трансферы, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2017 00:05

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  1. gidro-met 28.08.2017 00:07 # gidro-met
    в топари метит.

    ну хоть на закате карьеры в еврокубках поиграет.

    Венгер аут

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