Венгер: "Абсолютно провальная игра"

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер назвал "абсолютно провальной" игру своей команды в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В воскресенье "канониры" потерпели свое второе поражение на старте нового сезона Премьер-Лиги, пропустив четыре безответных мяча от "Ливерпуля". Команда Венгера выглядела просто беззащитной против грозной атаки "красных", и Арсен не ищет этому оправданий.

"Результат — это следствие нашей игры. Мы были недостаточно хороши. Физически нас превосходили на всех участках поля, и я уверен, что мы упростили им жизнь своими ошибками".

"Во втором тайме мы начали доминировать, но третий гол прикончил игру. Нам было сложно психологически, и мы очень расстроены".

"Гол Мане перед перерывом стал шоком для нас, но наша игра и без этого была абсолютно провальной. Не нужно чересчур предаваться эмоциями, этой неудаче должны быть причины. Сейчас игроки уезжают в свои сборные, однако мы должны сделать выводы из нашей игры сегодня".

"Я пожелаю вам удачи в поисках тренера, который был бы счастлив такой игре. Мы испытываем негативные эмоции, но сейчас неправильный момент, чтобы говорить об этом", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2017 22:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 27.08.2017 22:29 # tigerpool
    Ведущий Sky Sports и легенда "Арсенала" Тьерри Анри прокомментировал матч между "Ливерпулем" и "Арсеналом" (4:0).

    "Выступление "Арсенала" было ужасным. На это больно смотреть. В этой команде ничего не меняется, все было ровно так же, как в последние лет десять.

    Никогда не стыдно проиграть на "Энфилде", но не таким же образом. Мы всегда говорим о желании и страсти. Этого у "Арсенала" совершенно нет. Где достоинство? Почему они не боролись? Все единоборства, все подборы - это все было за игроками "Ливерпуля". Просто возмутительно.

    Понятно, что Алексис Санчес хочет уйти. Кто захочет оставаться в такой команде? В один момент мне захотелось развернуться и больше не видеть этот кошмар", - рассказал Анри в эфире Sky Sports.

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  2. scouser2005 27.08.2017 22:26 # scouser2005
    Правильная игра. Согласен с вами месье Венгер.
    Еще такую правильную игру нам с Гвардиолой и Мауром и осень удалась... Пожелайте удачи.

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  3. timofey 27.08.2017 22:18 # timofey
    пох вообще, неудачная игра, бывает. на Эмирейтс отомстим

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  4. green21bay- 27.08.2017 22:17 # green21bay-
    Хватит квакать!!!Пошел вон старый,облезный жаб!!!

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  5. psymusic 27.08.2017 22:15 # psymusic
    16 место для орсиноля вполне заслуженное.

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  6. fail 27.08.2017 22:13 # fail
    https://www.youtube.com/watch?v=WBOT0Tqpbag

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  7. sellman 27.08.2017 22:05 # sellman
    Ахахахахахааа

    Сука старая, да откажись ты от вью и иди тренируй свой сброд, что ты несешь??!!

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  8. insomniac 27.08.2017 22:01 # insomniac
    ШТААА?

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