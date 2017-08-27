Венгер: "Абсолютно провальная игра"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер назвал "абсолютно провальной" игру своей команды в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
В воскресенье "канониры" потерпели свое второе поражение на старте нового сезона Премьер-Лиги, пропустив четыре безответных мяча от "Ливерпуля". Команда Венгера выглядела просто беззащитной против грозной атаки "красных", и Арсен не ищет этому оправданий.
"Результат — это следствие нашей игры. Мы были недостаточно хороши. Физически нас превосходили на всех участках поля, и я уверен, что мы упростили им жизнь своими ошибками".
"Во втором тайме мы начали доминировать, но третий гол прикончил игру. Нам было сложно психологически, и мы очень расстроены".
"Гол Мане перед перерывом стал шоком для нас, но наша игра и без этого была абсолютно провальной. Не нужно чересчур предаваться эмоциями, этой неудаче должны быть причины. Сейчас игроки уезжают в свои сборные, однако мы должны сделать выводы из нашей игры сегодня".
"Я пожелаю вам удачи в поисках тренера, который был бы счастлив такой игре. Мы испытываем негативные эмоции, но сейчас неправильный момент, чтобы говорить об этом", — цитирует Венгера Sky Sports.
27.08.2017 22:00
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Ведущий Sky Sports и легенда "Арсенала" Тьерри Анри прокомментировал матч между "Ливерпулем" и "Арсеналом" (4:0).
"Выступление "Арсенала" было ужасным. На это больно смотреть. В этой команде ничего не меняется, все было ровно так же, как в последние лет десять.
Никогда не стыдно проиграть на "Энфилде", но не таким же образом. Мы всегда говорим о желании и страсти. Этого у "Арсенала" совершенно нет. Где достоинство? Почему они не боролись? Все единоборства, все подборы - это все было за игроками "Ливерпуля". Просто возмутительно.
Понятно, что Алексис Санчес хочет уйти. Кто захочет оставаться в такой команде? В один момент мне захотелось развернуться и больше не видеть этот кошмар", - рассказал Анри в эфире Sky Sports.
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Правильная игра. Согласен с вами месье Венгер.
Еще такую правильную игру нам с Гвардиолой и Мауром и осень удалась... Пожелайте удачи.
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пох вообще, неудачная игра, бывает. на Эмирейтс отомстим
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Хватит квакать!!!Пошел вон старый,облезный жаб!!!
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16 место для орсиноля вполне заслуженное.
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https://www.youtube.com/watch?v=WBOT0Tqpbag
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Ахахахахахааа
Сука старая, да откажись ты от вью и иди тренируй свой сброд, что ты несешь??!!
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ШТААА?
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