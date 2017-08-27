Венгер: "Абсолютно провальная игра"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер назвал "абсолютно провальной" игру своей команды в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В воскресенье "канониры" потерпели свое второе поражение на старте нового сезона Премьер-Лиги, пропустив четыре безответных мяча от "Ливерпуля". Команда Венгера выглядела просто беззащитной против грозной атаки "красных", и Арсен не ищет этому оправданий.



"Результат — это следствие нашей игры. Мы были недостаточно хороши. Физически нас превосходили на всех участках поля, и я уверен, что мы упростили им жизнь своими ошибками".



"Во втором тайме мы начали доминировать, но третий гол прикончил игру. Нам было сложно психологически, и мы очень расстроены".



"Гол Мане перед перерывом стал шоком для нас, но наша игра и без этого была абсолютно провальной. Не нужно чересчур предаваться эмоциями, этой неудаче должны быть причины. Сейчас игроки уезжают в свои сборные, однако мы должны сделать выводы из нашей игры сегодня".



"Я пожелаю вам удачи в поисках тренера, который был бы счастлив такой игре. Мы испытываем негативные эмоции, но сейчас неправильный момент, чтобы говорить об этом", — цитирует Венгера Sky Sports.