Ибрагимович вернется на поле только в январе

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо исключает появление нападающего Златана Ибрагимовича на футбольном поле раньше января.

На текущей неделе Ибрагимович заключил с "красными дьяволами" новый однолетний контракт, что было воспринято за сигнал о скором возвращении шведского ветерана в строй.



Однако Моуриньо поспешил развеять необоснованные ожидания. Златан продолжает реабилитацию после серьезной травмы связок колена, и этот процесс растянется до конца календарного года.



"Он вернется в январе. Когда рынок откроется, и люди будут тратить деньги, нам не придется делать то же самое. Однако мы получим игрока, который имел фундаментальное значение для нас в прошлом сезоне. Он придет, чтобы добавить нам класса на вторую половину сезона", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.