Ибрагимович вернется на поле только в январе
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо исключает появление нападающего Златана Ибрагимовича на футбольном поле раньше января.
На текущей неделе Ибрагимович заключил с "красными дьяволами" новый однолетний контракт, что было воспринято за сигнал о скором возвращении шведского ветерана в строй.
Однако Моуриньо поспешил развеять необоснованные ожидания. Златан продолжает реабилитацию после серьезной травмы связок колена, и этот процесс растянется до конца календарного года.
"Он вернется в январе. Когда рынок откроется, и люди будут тратить деньги, нам не придется делать то же самое. Однако мы получим игрока, который имел фундаментальное значение для нас в прошлом сезоне. Он придет, чтобы добавить нам класса на вторую половину сезона", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.
27.08.2017 21:00
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Последние комментарии:
Тоже мне новость.
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Зарплата зато капать будет. Подогрел наверное Маура.
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Смысл было форсировать подписание контракта? Чтобы включить его в заявку на ЛЧ? А нах он в ЛЧ, если пропустит групповой этап.
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Я бы с такой зарплатой и до финального матча лч лечился
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ну здрасьте приехали
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