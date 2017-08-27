Ибрагимович вернется на поле только в январе

Златан Ибрагимович Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо исключает появление нападающего Златана Ибрагимовича на футбольном поле раньше января.

На текущей неделе Ибрагимович заключил с "красными дьяволами" новый однолетний контракт, что было воспринято за сигнал о скором возвращении шведского ветерана в строй.

Однако Моуриньо поспешил развеять необоснованные ожидания. Златан продолжает реабилитацию после серьезной травмы связок колена, и этот процесс растянется до конца календарного года.

"Он вернется в январе. Когда рынок откроется, и люди будут тратить деньги, нам не придется делать то же самое. Однако мы получим игрока, который имел фундаментальное значение для нас в прошлом сезоне. Он придет, чтобы добавить нам класса на вторую половину сезона", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2017 21:00

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  1. sausage 27.08.2017 22:00 # sausage
    Тоже мне новость.

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  2. scouser2005 27.08.2017 21:24 # scouser2005
    Зарплата зато капать будет. Подогрел наверное Маура.

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  3. dragonishka 27.08.2017 21:18 # dragonishka
    Смысл было форсировать подписание контракта? Чтобы включить его в заявку на ЛЧ? А нах он в ЛЧ, если пропустит групповой этап.

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  4. januzaj00 27.08.2017 21:15 # januzaj00
    Я бы с такой зарплатой и до финального матча лч лечился

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  5. chebrec 27.08.2017 21:09 # chebrec
    ну здрасьте приехали

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