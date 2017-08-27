"Арсенал" пропустил четыре безответных гола от "Ливерпуля"

Мохамед Салах и Петр Чех "Арсенал" потерпел унизительное поражение в гостях у "Ливерпуля", пропустив четыре безответных гола.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп действительно решил поменять голкипера, неожиданно доверившись Лорису Кариусу, а Симона Миньоле даже не включив в число запасных. Кроме того, после победы 4:2 над "Хоффенхаймом" Джо Гомес заменил Трента Александер-Арнольда.

Впервые в сезоне в старт "канониров" попал Алексис Санчес, заменив Александра Лакасетта. Лоран Косьелни и Роб Холдинг появились вместо Шкодрана Мустафи и Сеада Колашинаца.

"Ливерпуль" с самого начала принялся демонстрировать острый и размашистый футбол. Голкиперу гостей Петру Чеху пришлось пару раз серьезно напрячься.

Не откладывая дело в долгий ящик, уже на 17-й минуте "красные" открыли счет. "Арсенал" попытался выйти из обороны, но совершил потерю и позволил сопернику быстро организовать контратаку. После навеса с правого фланга Роберто Фирмино неотразимо пробил головой с линии вратарской — 1:0.

"Канониры" выглядели совершенно растерянными, позволяя хозяевам регулярно создавать моменты. Мохамед Салах даже забил второй гол, но из-за офсайда он не был засчитан.

Незадолго до перерыва второй гол все-таки случился, и это было вполне закономерно. Фирмино запустил Мане в прорыв по левому краю, Садио вошел в штрафную площадь, дернул защитника и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 2:0.

Во втором тайме гости забрали себе инициативу и по мере сил принялись оказывать давление. Однако на 57-й минуте "канониры" слишком увлеклись атаками и были за это наказаны. "Ливерпуль" отбился после углового, а Салах обокрал Эктора Беллерина и совершил рывок через две трети поля. Выйдя на свидание с Чехом, египтянин хладнокровно катнул мяч в ближний угол ворот — 3:0.

Сделав счет разгромным, хозяева заметно успокоились, но на 77-й минуте не смогли отказать себе в удовольствии еще раз поймать "Арсенал" на контратаке. Салах выполнил навес с левого фланга к дальней штанге, куда подоспел едва вышедший на замену Даниэль Старридж — 4:0.

"Ливерпуль" очень классно сыграл в атаке, что, правда, было предсказуемым — но только не для защитников "Арсенала", которые оказались совершенно беззащитными перед скоростными игроками соперника. "Канониры" унизительно проиграли, и Арсену Венгеру придется потрудиться, что найти этому объяснение.

"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2017 19:55

Количество просмотров Просмотров: 7105

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mcferson-42 27.08.2017 20:55 # mcferson-42
    Понятно почему Кариес стоял, Юра понимал что ему даже дурака по воротам не пульнут, теперь снова Семен встанет

    (ответить)

  2. sausage 27.08.2017 20:55 # sausage
    Клопп об отсутствии Миньоле в заявке: "Это чтобы он отдохнул... Он не хотел отдыхать, но это не проблема"))) Опасная авантюра, Юрген.

    (ответить)

  3. sobersid 27.08.2017 20:53 # sobersid
    Ну это уже полный пэ

    (ответить)

  4. alehandro009 27.08.2017 20:52 # alehandro009
    АРСЕНАЛ СПАСИБО ТЕБЕ, ЧТО ПЕРЕ ПОДПИСАЛИ ПУХОВИКА, ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УХУУУУУ

    (ответить)

  5. bluehonorcfc9 27.08.2017 20:51 # bluehonorcfc9
    https://www.euro-football.ru/article/31/1003805176_sanches_ne_smog_sderjat_smeha_na_skameyke_vo_vremya_matcha_arsenal_-_liverpul
    То чувство когда тебе похую команда за которую ты гамзаешь.

    (ответить)

  6. contrario 27.08.2017 20:51 # contrario
    хм, там Боруусия Д Ярмоленко оформляет, как же они играются с огнём

    (ответить)

  7. sv-softwater 27.08.2017 20:49 # sv-softwater
    арсенал просто позорники. просто бомжи ccаные. Середняк, даже в ЛЧ не играют ахаххааххахахахаххахаха

    (ответить)

  8. kesh 27.08.2017 20:49 # kesh
    Ого, канониры соснули с проглотом, не ожидал.

    (ответить)

  9. liverfun 27.08.2017 20:48 # liverfun
    салаху спортивной агрессии не хватает, который матч уже слабо входит в игру, порет несколько моментов отличных. но у клоппа должен прибавить в этом компоненте.
    всем пацанам после перерыва сборных здоровыми бы вернуться, ну и пару приобретений не помешало бы владельцам сделать

    (ответить)

  10. bluehonorcfc9 27.08.2017 20:45 # bluehonorcfc9
    Бедный гейсенал, не привыкать им позорится.

    (ответить)

  11. beatles-red 27.08.2017 20:43 # beatles-red
    Хорошая новость для Арса, ТТХ упустил победу над Бернли.
    Плохая новость для Арса, Бернли их обошел

    (ответить)

  12. cup 27.08.2017 20:43 # cup
    - Джан
    - Коут


    Абидна

    (ответить)

  13. redstyle 27.08.2017 20:42 # redstyle
    Отличная победа!

    (ответить)

  14. sher-liverpool 27.08.2017 20:42 # sher-liverpool
    Лфк в гонке за золотом!

    (ответить)

  15. cup 27.08.2017 20:41 # cup
    Biggest transfers this summer:

    1. &#127463;&#127479; Neymar: ?222m
    2. &#127467;&#127479; Demb&#233;l&#233;: ?105m
    3. &#127463;&#127466; Lukaku: ?85m
    4. &#127466;&#127480; Morata: ?80m

    (ответить)

  16. nurba44 27.08.2017 20:40 # nurba44
    Салах еще в составе Челсе забивал коконирам, когда было 6:0.

    (ответить)

  17. chelsealondon 27.08.2017 20:40 # chelsealondon
    Мма > арсенал....

    (ответить)

  18. ezh28 27.08.2017 20:38 # ezh28
    а почему не: Ливерпуль отЪебал "арсенал", а "Арсенал" пропустил в анал!!??? Михайло?!

    (ответить)

  19. thegodfather 27.08.2017 20:35 # thegodfather
    есть уже обзор петунхема? хочу на ебало пакета глянуть после пропущеного гола )

    (ответить)

  20. midland-mu 27.08.2017 20:34 # midland-mu
    Самый слабый арсенал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: