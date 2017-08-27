"Арсенал" пропустил четыре безответных гола от "Ливерпуля"

"Арсенал" потерпел унизительное поражение в гостях у "Ливерпуля", пропустив четыре безответных гола.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп действительно решил поменять голкипера, неожиданно доверившись Лорису Кариусу, а Симона Миньоле даже не включив в число запасных. Кроме того, после победы 4:2 над "Хоффенхаймом" Джо Гомес заменил Трента Александер-Арнольда.



Впервые в сезоне в старт "канониров" попал Алексис Санчес, заменив Александра Лакасетта. Лоран Косьелни и Роб Холдинг появились вместо Шкодрана Мустафи и Сеада Колашинаца.



"Ливерпуль" с самого начала принялся демонстрировать острый и размашистый футбол. Голкиперу гостей Петру Чеху пришлось пару раз серьезно напрячься.



Не откладывая дело в долгий ящик, уже на 17-й минуте "красные" открыли счет. "Арсенал" попытался выйти из обороны, но совершил потерю и позволил сопернику быстро организовать контратаку. После навеса с правого фланга Роберто Фирмино неотразимо пробил головой с линии вратарской — 1:0.



"Канониры" выглядели совершенно растерянными, позволяя хозяевам регулярно создавать моменты. Мохамед Салах даже забил второй гол, но из-за офсайда он не был засчитан.



Незадолго до перерыва второй гол все-таки случился, и это было вполне закономерно. Фирмино запустил Мане в прорыв по левому краю, Садио вошел в штрафную площадь, дернул защитника и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 2:0.



Во втором тайме гости забрали себе инициативу и по мере сил принялись оказывать давление. Однако на 57-й минуте "канониры" слишком увлеклись атаками и были за это наказаны. "Ливерпуль" отбился после углового, а Салах обокрал Эктора Беллерина и совершил рывок через две трети поля. Выйдя на свидание с Чехом, египтянин хладнокровно катнул мяч в ближний угол ворот — 3:0.



Сделав счет разгромным, хозяева заметно успокоились, но на 77-й минуте не смогли отказать себе в удовольствии еще раз поймать "Арсенал" на контратаке. Салах выполнил навес с левого фланга к дальней штанге, куда подоспел едва вышедший на замену Даниэль Старридж — 4:0.



"Ливерпуль" очень классно сыграл в атаке, что, правда, было предсказуемым — но только не для защитников "Арсенала", которые оказались совершенно беззащитными перед скоростными игроками соперника. "Канониры" унизительно проиграли, и Арсену Венгеру придется потрудиться, что найти этому объяснение.



"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче