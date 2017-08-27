"Арсенал" пропустил четыре безответных гола от "Ливерпуля"
"Арсенал" потерпел унизительное поражение в гостях у "Ливерпуля", пропустив четыре безответных гола.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп действительно решил поменять голкипера, неожиданно доверившись Лорису Кариусу, а Симона Миньоле даже не включив в число запасных. Кроме того, после победы 4:2 над "Хоффенхаймом" Джо Гомес заменил Трента Александер-Арнольда.
Впервые в сезоне в старт "канониров" попал Алексис Санчес, заменив Александра Лакасетта. Лоран Косьелни и Роб Холдинг появились вместо Шкодрана Мустафи и Сеада Колашинаца.
"Ливерпуль" с самого начала принялся демонстрировать острый и размашистый футбол. Голкиперу гостей Петру Чеху пришлось пару раз серьезно напрячься.
Не откладывая дело в долгий ящик, уже на 17-й минуте "красные" открыли счет. "Арсенал" попытался выйти из обороны, но совершил потерю и позволил сопернику быстро организовать контратаку. После навеса с правого фланга Роберто Фирмино неотразимо пробил головой с линии вратарской — 1:0.
"Канониры" выглядели совершенно растерянными, позволяя хозяевам регулярно создавать моменты. Мохамед Салах даже забил второй гол, но из-за офсайда он не был засчитан.
Незадолго до перерыва второй гол все-таки случился, и это было вполне закономерно. Фирмино запустил Мане в прорыв по левому краю, Садио вошел в штрафную площадь, дернул защитника и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 2:0.
Во втором тайме гости забрали себе инициативу и по мере сил принялись оказывать давление. Однако на 57-й минуте "канониры" слишком увлеклись атаками и были за это наказаны. "Ливерпуль" отбился после углового, а Салах обокрал Эктора Беллерина и совершил рывок через две трети поля. Выйдя на свидание с Чехом, египтянин хладнокровно катнул мяч в ближний угол ворот — 3:0.
Сделав счет разгромным, хозяева заметно успокоились, но на 77-й минуте не смогли отказать себе в удовольствии еще раз поймать "Арсенал" на контратаке. Салах выполнил навес с левого фланга к дальней штанге, куда подоспел едва вышедший на замену Даниэль Старридж — 4:0.
"Ливерпуль" очень классно сыграл в атаке, что, правда, было предсказуемым — но только не для защитников "Арсенала", которые оказались совершенно беззащитными перед скоростными игроками соперника. "Канониры" унизительно проиграли, и Арсену Венгеру придется потрудиться, что найти этому объяснение.
"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче
27.08.2017 19:55
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Последние комментарии:
Понятно почему Кариес стоял, Юра понимал что ему даже дурака по воротам не пульнут, теперь снова Семен встанет
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Клопп об отсутствии Миньоле в заявке: "Это чтобы он отдохнул... Он не хотел отдыхать, но это не проблема"))) Опасная авантюра, Юрген.
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Ну это уже полный пэ
(ответить)
АРСЕНАЛ СПАСИБО ТЕБЕ, ЧТО ПЕРЕ ПОДПИСАЛИ ПУХОВИКА, ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УХУУУУУ
(ответить)
https://www.euro-football.ru/article/31/1003805176_sanches_ne_smog_sderjat_smeha_na_skameyke_vo_vremya_matcha_arsenal_-_liverpul
То чувство когда тебе похую команда за которую ты гамзаешь.
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хм, там Боруусия Д Ярмоленко оформляет, как же они играются с огнём
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арсенал просто позорники. просто бомжи ccаные. Середняк, даже в ЛЧ не играют ахаххааххахахахаххахаха
(ответить)
Ого, канониры соснули с проглотом, не ожидал.
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салаху спортивной агрессии не хватает, который матч уже слабо входит в игру, порет несколько моментов отличных. но у клоппа должен прибавить в этом компоненте.
всем пацанам после перерыва сборных здоровыми бы вернуться, ну и пару приобретений не помешало бы владельцам сделать
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Бедный гейсенал, не привыкать им позорится.
(ответить)
Хорошая новость для Арса, ТТХ упустил победу над Бернли.
Плохая новость для Арса, Бернли их обошел
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- Джан
- Коут
Абидна
(ответить)
Отличная победа!
(ответить)
Лфк в гонке за золотом!
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Biggest transfers this summer:
1. 🇧🇷 Neymar: ?222m
2. 🇫🇷 Dembélé: ?105m
3. 🇧🇪 Lukaku: ?85m
4. 🇪🇸 Morata: ?80m
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Салах еще в составе Челсе забивал коконирам, когда было 6:0.
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Мма > арсенал....
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а почему не: Ливерпуль отЪебал "арсенал", а "Арсенал" пропустил в анал!!??? Михайло?!
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есть уже обзор петунхема? хочу на ебало пакета глянуть после пропущеного гола )
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Самый слабый арсенал
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