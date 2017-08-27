Конте не уйдет, даже если "Челси" ему больше никого не купит
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что отсутствие приобретений в остатке трансферного окна никак не повлияет на его будущее в клубе.
На протяжении этого лета Конте не устает говорить, что считает полученное усиление недостаточным и хочет еще больше игроков. По слухам, в оставшиеся дни лета Антонио надеется обзавестись тремя новичками.
Однако после победы 2:0 над "Эвертоном" итальянец успокоил фанатов "синих" и заверил, что останется на своем посту, даже если руководство клуба его подведет и больше никого не купит.
"Думаю, мое послание фанатам всегда было одинаковым: я полностью предан клубу. Я полностью сосредоточен на том, чтобы улучшать своих игроков и свою команду. Я тренер, а не менеджер. Думаю, лучшим образом моя работа раскрывается на поле, здесь я стараюсь улучшить своих игроков и свою команду".
"Конечно, если ты хочешь улучшить свою команду, тогда ты выражаешь свое мнение и разговариваешь со своим клубом. После этого клуб выходит на рынок и пытается найти решение, пытается помочь нам".
"Иногда это возможно, иногда нет. Но я должен сохранять концентрацию на футбольных вещах, продолжая работу со своими игроками", — цитирует Конте Evening Standard.
27.08.2017 19:20
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Баркли и АОЧа возьмут ему.
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Точно купят...
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Эдакий малыш, который в Детском Мире ревет дрыгая ногами, что ему новую игрушку не купили...
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теперь Эменало это всерьез воспримет и никого не купит
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Топарь!!!
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Диего верни и будешь в шоколаде:)
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