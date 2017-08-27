Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отрицает, что бил стюарда во время заварушки в концовке субботнего матча с "Борнмутом" (1:2).

После гола Рахима Стерлинга на последней минуте "горожане" бурно отпраздновали победу с гостевой трибуной. Подоспевшие на подмогу стюарды даже связали одного из поклонников "Сити", чему яро препятствовал Агуэро.



Вскоре выяснилось, что один из работников правопорядка даже пожаловался на Серхио в полицию. Стюарт утверждает, что Агуэро применил против него грубую физическую силу.



Поздно вечером аргентинец опроверг выдвинутые в его адрес обвинения. По словам Серхио, он никого не бил, и в этом легко можно убедиться, просмотрев видеозапись случившегося.



"Мы одержали важную победу! Что касается обвинений стюарда, то он лжет: я никого не бил, и это легко проверить по ТВ-картинке", - написал Агуэро в Твиттере.