"Челси" убедительно переиграл "Эвертон"
"Челси" убедительным образом переиграл "Эвертон" в домашних стенах благодаря голам Сеска Фабрегаса и Альваро Мораты — 2:0.
После победы над "Тоттенхэмом" тренер "синих" Антонио Конте ввел в состав своей команды Сеска Фабрегаса и Педро, которые заменили Андреаса Кристенсена и Тьемуэ Бакайоко.
Тренер "ирисок" Рональд Куман отреагировал на ничью против "Манчестер Сити", доверившись Гульфи Сигурдссону и Сандро вместо Моргана Шнайдерлена и Доминика Калверт-Левина.
Первым заметным событием матча стала желтая карточка для Идриссы Гейе за грубый фол против Фабрегаса. Полузащитнику гостей повезло избежать удаления. Что касается непосредственно игры, то в начале первого тайма она была фрагментированной, практически без участия голкиперов.
Вскоре хозяева начали пристреливаться: Виллиан пробил мимо, а Давид Луис размял Джордана Пикфорда. Забрав инициативу в свои руки, на 26-й минуте "Челси" открыл счет. Альваро Мората, едва не потеряв мяч, все же смог сделать головой передачу на Фабрегаса внутри штрафной, а Сеск поставил корпус защитнику и нанес удар по цели — 1:0.
Гол лишь придал "синим" уверенности, и до перерыва они удвоили счет. На сей раз Мората решил бить самостоятельно, с линии вратарской головой замкнув навесную передачу Сесара Аспиликуэты — 2:0.
После перерыва "Эвертону" не удалось толком добавить. Команда Рональда Кумана по-прежнему находилась в тени соперника, уступая и по качеству игры, и по остроте создаваемых моментов.
В заключительной стадии матча игра окончательно успокоилась. "Синие" без проблем довели дело до победы, не дав "ирискам" ни единого шанса размочить счет.
"Челси" показал себя гораздо более классной командой, убедительно переиграв "Эвертон". Как кажется, "синие" окончательно оправились после фиаско в первом туре против "Бернли" и теперь делом доказывают, почему они стали чемпионами в прошлом сезоне.
"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче
27.08.2017 17:25
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Последние комментарии:
сколько же ещё терпеть этого ушлепка, накуевертил состав как мог, олень е6аный
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Бля какие вы пенсы ебанутые это пиздец. Сейчас ветка будет загажена комментами про своих футболистов.
Почему кроме вас уебанов никто не пишет про своих игроков как вы?
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Мората командный игрок, что он и доказывает каждым своим касанием мяча на поле.
Играет на команду, в комбухах и подыгрышах шикарен, головоебит, техника на уровне.
не хватает спортивной злости только
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Игра так себе если честно. Азар все таки делает колоссальную разницу. Радует только что под давлением и с определенными проблемами команда добывает результат и потихоньку вкатывается в сезон. Мората молодец, что выжимает максимум из своих моментов но местами выглядит очень робко. Ему ещё предстоит долго привыкать к этой лиге
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"Я не видел как мы забили первый гол, так как давал указания Джесси Лингарду перед его выходом на замену. Про гол я понял лишь по реакции болельщиков, которые впервые за 70 минут о себе напомнили.
До этого момента я их не слышал. Мне было несложно догадаться, что мы забили гол, раз они решили пошуметь. Оказалось, что стадион был полон", - цитирует Моуринью Daily Mirror.
ахахахха, мовр ссыт на помойку
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конте конечно нормально так траллит немощей моура и пепа.
такой типа ладно, дам интрижки маленько в чемпик форой в 3 очка в 1 туре )))
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главное не проепать короч. состав дерьмище. вся надежда на МАНЕ
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при такой игре даже Азар не нужен, не замечается го отсутствие, изи чемпик наш. мю и сити с их жопорвущими победами даже не конкуренты синим. учитесь как без паники на классе нужно выигрывать матчи, это высочайший класс!
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Отличная победа даже не напрягаясь
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КОРОЛИ БЛЯЯЯЯТЬ
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Кариес сегодня лоханется
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Сейчас будет мегафутбол. Скорости, атаки, защитки, обоводочки, голы. И все это два великих клуба - АРСЕНАЛ И ЛИВЕРПУЛь!
ПЕНСЫ - ПИДОРГИ!!! Я ВАС ВСЕХ ИБАЛ В РОТЯКИ ГРЯЗНЫЕ СВОЕЙ ЗАЛУПОЙ ЧИСТОЙ! ЕБЛАНЫ!
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Pistolero тебе ...... и все и твою лив буд человеком
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забавно наблюдать как колбасники горят от эвертона.
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Мората один-в-один торрес, такой же зашуганный на поле
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Отсутствие Азара незаметном бокайко и остальные если будут прибавлять то пиздец всем
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эве был жалок.
не понятно почему в апл еще не ввели видеоповторы, в германии и италии уже стабильно их применяют и пользы море, а в англии будто кто-то на верху препятствует объективному судейству. странно странно
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мне объяснит кто, какого хуя аоч играет? он уходит или нет? если нет, то веня питр и я его рот топтал
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Эвертону даже сотни лямов не помогут. вечные немощи
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Щя настоящий футбол начнется...
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