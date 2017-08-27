"Челси" убедительно переиграл "Эвертон"

"Челси" убедительным образом переиграл "Эвертон" в домашних стенах благодаря голам Сеска Фабрегаса и Альваро Мораты — 2:0.

После победы над "Тоттенхэмом" тренер "синих" Антонио Конте ввел в состав своей команды Сеска Фабрегаса и Педро, которые заменили Андреаса Кристенсена и Тьемуэ Бакайоко.



Тренер "ирисок" Рональд Куман отреагировал на ничью против "Манчестер Сити", доверившись Гульфи Сигурдссону и Сандро вместо Моргана Шнайдерлена и Доминика Калверт-Левина.



Первым заметным событием матча стала желтая карточка для Идриссы Гейе за грубый фол против Фабрегаса. Полузащитнику гостей повезло избежать удаления. Что касается непосредственно игры, то в начале первого тайма она была фрагментированной, практически без участия голкиперов.



Вскоре хозяева начали пристреливаться: Виллиан пробил мимо, а Давид Луис размял Джордана Пикфорда. Забрав инициативу в свои руки, на 26-й минуте "Челси" открыл счет. Альваро Мората, едва не потеряв мяч, все же смог сделать головой передачу на Фабрегаса внутри штрафной, а Сеск поставил корпус защитнику и нанес удар по цели — 1:0.



Гол лишь придал "синим" уверенности, и до перерыва они удвоили счет. На сей раз Мората решил бить самостоятельно, с линии вратарской головой замкнув навесную передачу Сесара Аспиликуэты — 2:0.



После перерыва "Эвертону" не удалось толком добавить. Команда Рональда Кумана по-прежнему находилась в тени соперника, уступая и по качеству игры, и по остроте создаваемых моментов.



В заключительной стадии матча игра окончательно успокоилась. "Синие" без проблем довели дело до победы, не дав "ирискам" ни единого шанса размочить счет.



"Челси" показал себя гораздо более классной командой, убедительно переиграв "Эвертон". Как кажется, "синие" окончательно оправились после фиаско в первом туре против "Бернли" и теперь делом доказывают, почему они стали чемпионами в прошлом сезоне.



"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче