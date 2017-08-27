Почеттино: "Алдервейрелд счастлив в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что провел встречу с защитником Тоби Алдервейрелдом, и теперь уверен: бельгиец счастлив в лондонском клубе.

Как известно, действующий контракт Тоби истекает уже в конце следующего сезона, а продлевать соглашение бельгиец не намерен. Зная, что топ-клубы могут предложить ему солидную прибавку в зарплате, Алдервейрелд свернул переговоры по новой сделке.



Тем не менее, Почеттино уверен, что защитник счастлив в "Тоттенхэме" и менять обстановку не собирается. Маурисио убедился в этом после часового разговора с игроком на этой неделе.



"Мы на протяжении часа разговаривали с Тоби, и я могу сказать, что он очень счастлив в "Тоттенхэме". Сейчас клуб занят лишь тем, чтобы докупить игроков, а не продать", - цитирует Почеттино Evening Standard.