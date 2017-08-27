Венгер надеется на "эффект Суареса" от Лакасетта

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что нападающий Александр Лакасетт способен оказать на его команду тот же эффект, что и в свое время Луис Суарес на "Барселону".

В воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" Венгер впервые в сезоне сможет опробовать своего дорогостоящего новичка в паре с набравшим форму Алексисом Санчесом. Арсен заранее предвкушает игру этой связки.



"Он (Лакасетт) все еще в процессе адаптации к команде и лиге. Он немного удивлен темпом тренировок и матчей, но он привыкнет к этому, потому что он смел и умен. Он совершает очень умные рывки, а его техника очень хороша. В целом я не переживаю за него".



"Их взаимодействие с Санчесом выглядит многообещающим. Нет никаких причин, почему два хороших бомбардира, которые хорошо завершают атаки, хорошо пасуют и хорошо ассистируют, не смогли бы заиграть друг с другом".



"Думаю, тот же самый вопрос был у всех нас, когда Суарес отправился в "Барселону", которая уже обладала Неймаром и Лионелем Месси. Помню, у меня был разговор с Хавьером Маскерано перед стартом сезона, когда к ним перешел Суарес".



"Мы оба пришли к выводу, что это будет великолепно, если у них все сложится, иначе это будет катастрофой, потому что они могут убить друг друга. Однако игроку с мастерством Суареса удалось раскрыть лучшие качества своих партнеров. То же произошло и в сборной Уругвая".



"А также в "Ливерпуле", где вместе с Даниэлем Старриджем и Рахимом Стерлингом они наколотили более 100 голов. У такого рода игроков существует качество, которое нельзя измерить, если только смотреть на их собственные показатели голов. Но иногда то, как этот игрок объединяет партнеров вокруг себя, определяет уровень команды", — цитирует Венгера ESPN.