"Ливерпуль" сыграет против "Арсенала" с Кариусом в воротах

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп неожиданно решил оставить голкипера Симона Миньоле вне заявки на матч Премьер-Лиги против "Арсенала".

Вернув доверие Клоппа во второй половине прошлого сезона, новую кампанию Миньоле начал в качестве твердого первого номера. 29-летний бельгиец сыграл каждую минуту всех пяти матчей "красных" в этом месяце.



Однако Liverpool Echo стало известно, что Симон не примет участия в воскресном матче против "Арсенала". Клопп снарядит на ворота своего соотечественника Лориса Кариуса, а место на скамейке запасных займет Данни Уорд.



Издание отмечает, что Миньоле полностью здоров и доступен для выбора, однако Клопп решил, что хочет посмотреть в деле другого голкипера.