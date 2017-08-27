"Ливерпуль" сыграет против "Арсенала" с Кариусом в воротах

Лорис Кариус Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп неожиданно решил оставить голкипера Симона Миньоле вне заявки на матч Премьер-Лиги против "Арсенала".

Вернув доверие Клоппа во второй половине прошлого сезона, новую кампанию Миньоле начал в качестве твердого первого номера. 29-летний бельгиец сыграл каждую минуту всех пяти матчей "красных" в этом месяце.

Однако Liverpool Echo стало известно, что Симон не примет участия в воскресном матче против "Арсенала". Клопп снарядит на ворота своего соотечественника Лориса Кариуса, а место на скамейке запасных займет Данни Уорд.

Издание отмечает, что Миньоле полностью здоров и доступен для выбора, однако Клопп решил, что хочет посмотреть в деле другого голкипера.


Метки Кариус, Клопп, Ливерпуль, Миньоле

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2017 14:00

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  1. fc-zenit 27.08.2017 14:14 # fc-zenit
    Изи вин для гейклуба(

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  2. bluehonorcfc9 27.08.2017 14:07 # bluehonorcfc9
    Вратарь пол команды как говорится,забьет больше всей команды.

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  3. mancityman 27.08.2017 14:07 # mancityman
    проебут

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