Юрген Клопп встал на защиту Озила

Месут Озил Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп встал на защиту своего соотечественника Месута Озила из "Арсенала".

Сезон 2017/18 едва стартовал, а Озил вновь подвергается жесточайшей критике со стороны фанатов и телевизионных экспертов. Мартин Киоун и Стивен Джеррард даже назвали немецкого плеймейкера "обузой" для команды после поражения "канониров" от "Стоука" в прошлый уикенд.

В преддверии матча Премьер-Лиги против "Арсенала" на "Энфилде" Клопп выразил недоумение по поводу критики в адрес Озила, заявив, что в Германии отношение к Месуту совершенно другое.

"Я помню, когда мы сыграли здесь с "Арсеналом" 3:3. Без Озила и Оливье Жиру мы выиграли бы 3:0. Длинный заброс мяча, Жиру пасует на Месута, против которого остаются пятеро игроков, но без шансов. Парень обладает выдающейся техникой".

"Я недостаточно часто смотрю "Арсенал", чтобы иметь право на мнение насчет этого. Если люди недовольны им, то я не знаю, почему".

"У нас в Германии нет сомнений насчет мастерства Озила. Германии посчастливилось обладать множеством игроков мирового уровня на его позиции, но тот факт, что ему гарантировано место в сборной Германии, кое о чем говорит".

"Йохи Лев сохраняет доверие к тем игрокам, которые приносят ему успех, даже если другие игроки могут предложить ему больше, и Месут всегда был очень, очень важным игроком для сборной Германии. Вместе со сборной Германии он выиграл Чемпионат Мира, поэтому я не знаю, почему люди так его критикуют".

"Думаю, он сыграет против нас. Его критикуют, потому что он не обороняется? Я не понимаю этого. У нас впереди аналитический разбор игры "Арсенала" в двух последних матчах. Возможно, после этого я смогу сказать: "Хорошо, в одной-двух ситуациях Месут не отработал в обороне". Но пока я не знаю, чтобы говорить об этом на публику", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Арсенал, Клопп, Ливерпуль, Озил, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2017 13:00

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  1. imf-tau 27.08.2017 13:48 # imf-tau
    Норм залимонил, хоть и адекватно.

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  2. isa1873387 27.08.2017 13:26 # isa1873387
    Я тоже не понимаю, за что критикуют Озила?! Ну сыграл один матч плохо, ну это не показатель! Даже у самых лучших бывают провальные матчи! Ну теряется он в важных матчах, зато против середничков показывает феноменальную игру! А у нас как раз постоянно с такими проблемы!

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  3. gidro-met 27.08.2017 13:25 # gidro-met
    В то время как Конте встал на защиту титула.

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  4. ezh28 27.08.2017 13:05 # ezh28
    Не только Русские своих на войне не бросают

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  5. billy-talent 27.08.2017 13:03 # billy-talent
    Кто-то должен был это сказать, Клопп адекват.

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