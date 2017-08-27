Юрген Клопп встал на защиту Озила

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп встал на защиту своего соотечественника Месута Озила из "Арсенала".

Сезон 2017/18 едва стартовал, а Озил вновь подвергается жесточайшей критике со стороны фанатов и телевизионных экспертов. Мартин Киоун и Стивен Джеррард даже назвали немецкого плеймейкера "обузой" для команды после поражения "канониров" от "Стоука" в прошлый уикенд.



В преддверии матча Премьер-Лиги против "Арсенала" на "Энфилде" Клопп выразил недоумение по поводу критики в адрес Озила, заявив, что в Германии отношение к Месуту совершенно другое.



"Я помню, когда мы сыграли здесь с "Арсеналом" 3:3. Без Озила и Оливье Жиру мы выиграли бы 3:0. Длинный заброс мяча, Жиру пасует на Месута, против которого остаются пятеро игроков, но без шансов. Парень обладает выдающейся техникой".



"Я недостаточно часто смотрю "Арсенал", чтобы иметь право на мнение насчет этого. Если люди недовольны им, то я не знаю, почему".



"У нас в Германии нет сомнений насчет мастерства Озила. Германии посчастливилось обладать множеством игроков мирового уровня на его позиции, но тот факт, что ему гарантировано место в сборной Германии, кое о чем говорит".



"Йохи Лев сохраняет доверие к тем игрокам, которые приносят ему успех, даже если другие игроки могут предложить ему больше, и Месут всегда был очень, очень важным игроком для сборной Германии. Вместе со сборной Германии он выиграл Чемпионат Мира, поэтому я не знаю, почему люди так его критикуют".



"Думаю, он сыграет против нас. Его критикуют, потому что он не обороняется? Я не понимаю этого. У нас впереди аналитический разбор игры "Арсенала" в двух последних матчах. Возможно, после этого я смогу сказать: "Хорошо, в одной-двух ситуациях Месут не отработал в обороне". Но пока я не знаю, чтобы говорить об этом на публику", — цитирует Клоппа Daily Mail.