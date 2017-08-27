Канте: "Бакайоко станет новым Матичем"

Тьемуэ Бакайоко Полузащитник "Челси" Нголо Канте уверен, что его соотечественник Тьемуэ Бакайоко сполн заменит проданного этим летом Неманью Матича.

Продажа Матича в "Манчестер Юнайтед" вызвала недовольство даже у главного тренера "синих" Антонио Конте. Итальянец сделал вид, что трансфер не был согласовал с ним напрямую, и он рассчитывал на полузащитника, который помог ему сходу выиграть Премьер-Лигу.

До отъезда Матича "Челси" обзавелся 23-летний Бакайоко: француз блестяще себя проявил в прошлом сезоне в составе "Монако", став чемпионом Лиги 1. Канте уверен, что его соотечественник сполна компенсирует уход Неманьи, ярким свидетельством чему стал дебют Тьемуэ с "Тоттенхэмом".

"Не важно, кто выходит на поле: в прошлом сезоне мы были укомплектованы классными игроками, в этом сезоне ситуация не изменилась. Самое главное, как мы играем и работаем на тренировках".

"Как только Тьемуэ поймет, как работает команда и чего хочет от него тренер, мы сможем добиться успеха. Игра с "Тоттенхэмом" представлялась для него сложным испытанием, но он справился со своей задачей. Сейчас я всячески пытаюсь помочь ему с адаптацией", - цитирует Канте Goal.



Метки Бакайоко, Канте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.08.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 675

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  1. andros13 27.08.2017 12:27 # andros13
    1 отбор за весь матч с Ттх

    Все что нужно знать о новом Матиче

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  2. paul-shark 27.08.2017 12:27 # paul-shark
    Леоль. У местных пинсов же другое мнение на этот счёт.

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  3. stamford-bridge 27.08.2017 12:17 # stamford-bridge
    чет не вижу в тексте таких слов))

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  4. thegodfather 27.08.2017 12:08 # thegodfather
    т.е. из нормального игрока превратится в деревяху?
    вот уж да...

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  5. billy-talent 27.08.2017 12:00 # billy-talent
    OMG   

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