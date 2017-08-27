Канте: "Бакайоко станет новым Матичем"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте уверен, что его соотечественник Тьемуэ Бакайоко сполн заменит проданного этим летом Неманью Матича.

Продажа Матича в "Манчестер Юнайтед" вызвала недовольство даже у главного тренера "синих" Антонио Конте. Итальянец сделал вид, что трансфер не был согласовал с ним напрямую, и он рассчитывал на полузащитника, который помог ему сходу выиграть Премьер-Лигу.



До отъезда Матича "Челси" обзавелся 23-летний Бакайоко: француз блестяще себя проявил в прошлом сезоне в составе "Монако", став чемпионом Лиги 1. Канте уверен, что его соотечественник сполна компенсирует уход Неманьи, ярким свидетельством чему стал дебют Тьемуэ с "Тоттенхэмом".



"Не важно, кто выходит на поле: в прошлом сезоне мы были укомплектованы классными игроками, в этом сезоне ситуация не изменилась. Самое главное, как мы играем и работаем на тренировках".



"Как только Тьемуэ поймет, как работает команда и чего хочет от него тренер, мы сможем добиться успеха. Игра с "Тоттенхэмом" представлялась для него сложным испытанием, но он справился со своей задачей. Сейчас я всячески пытаюсь помочь ему с адаптацией", - цитирует Канте Goal.