Конте: "Я не могу выиграть титул с 11 игроками"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил боссов клуба, что не сможет защитить титул, если они не поддержат его на трансферном рынке.

К последней неделе трансферного окна "синие" смогли лишь заменить игроков, проданных этим летом. Сложившаяся ситуация беспокоит Конте: итальянец уверен, что с доставшимся составом невозможно защитить чемпионский титул Премьер-Лиги.



"Я надеюсь, что после международной паузы у нас будет сформирован боеспособный состав. В сентябре нам предстоит провести семь матчей, поэтому ротация просто необходима. Если кто-то думает, что я могу справиться с 11-13 игроками, то это не так. Это поистине невозможно".



"Мне нужны игроки для ротации, поэтому клуб должен подготовиться. Я знаю, что мы стараемся усилить состав: если мы не закончили работу на трансферном рынке, значит, мы должны еще укрепить команду", - цитирует Конте Daily Mirror.