Конте: "Я не могу выиграть титул с 11 игроками"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил боссов клуба, что не сможет защитить титул, если они не поддержат его на трансферном рынке.
К последней неделе трансферного окна "синие" смогли лишь заменить игроков, проданных этим летом. Сложившаяся ситуация беспокоит Конте: итальянец уверен, что с доставшимся составом невозможно защитить чемпионский титул Премьер-Лиги.
"Я надеюсь, что после международной паузы у нас будет сформирован боеспособный состав. В сентябре нам предстоит провести семь матчей, поэтому ротация просто необходима. Если кто-то думает, что я могу справиться с 11-13 игроками, то это не так. Это поистине невозможно".
"Мне нужны игроки для ротации, поэтому клуб должен подготовиться. Я знаю, что мы стараемся усилить состав: если мы не закончили работу на трансферном рынке, значит, мы должны еще укрепить команду", - цитирует Конте Daily Mirror.
27.08.2017 11:00
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Пздц нытик.
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поплачь, легче станет
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сука ну и ноет, похлеще Арсена
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Как же он зaeбал ныть и утрировать. Сначала вбрасывал через прессу, что игроков осталось всего 14, теперь еще троих где-то потерял.
Не можешь? Так не рассылай тупые смски, дебил. Не трать всё лето на выторговывание нового контракта с повышенной зарплатой, без продления контракта. Не подписывай новый контракт, если тебя что-то не устраивает и ты чувствуешь, что не справишься.
Двуличное, лицемерное xyйло, которое своими же действиями сначала разваливает чемпионскую команду построенную предшественником, а затем всё лето стелет солому, чтобы вину на других перебросить.
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Походу Конте до сих пор в толк не взял, что подписали его за качества тактика, методиста и мотиватора, чтобы делал дело с составом, который даёт ему руководство. А он, взяв чемпик (определённо красавец), теперь пытается диктовать условия. Это тупиковый путь для итальянца.
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На что он надеялся, подписывая контракт?
Ромка разводится еще и стадион строить. Хватит тебе и Бакайок.
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А сколько надо?
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Горит
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Хотя бы дринквотера с оксом
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