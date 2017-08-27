Конте: "Я не могу выиграть титул с 11 игроками"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил боссов клуба, что не сможет защитить титул, если они не поддержат его на трансферном рынке.

К последней неделе трансферного окна "синие" смогли лишь заменить игроков, проданных этим летом. Сложившаяся ситуация беспокоит Конте: итальянец уверен, что с доставшимся составом невозможно защитить чемпионский титул Премьер-Лиги.

"Я надеюсь, что после международной паузы у нас будет сформирован боеспособный состав. В сентябре нам предстоит провести семь матчей, поэтому ротация просто необходима. Если кто-то думает, что я могу справиться с 11-13 игроками, то это не так. Это поистине невозможно".

"Мне нужны игроки для ротации, поэтому клуб должен подготовиться. Я знаю, что мы стараемся усилить состав: если мы не закончили работу на трансферном рынке, значит, мы должны еще укрепить команду", - цитирует Конте Daily Mirror.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.08.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. paul-shark 27.08.2017 12:26 # paul-shark
    Пздц нытик.

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  2. manutd-20champ 27.08.2017 12:05 # manutd-20champ
    поплачь, легче станет

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  3. baresi 27.08.2017 11:55 # baresi
    сука ну и ноет, похлеще Арсена

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  4. psycho1 27.08.2017 11:44 # psycho1
    Как же он зaeбал ныть и утрировать. Сначала вбрасывал через прессу, что игроков осталось всего 14, теперь еще троих где-то потерял.

    Не можешь? Так не рассылай тупые смски, дебил. Не трать всё лето на выторговывание нового контракта с повышенной зарплатой, без продления контракта. Не подписывай новый контракт, если тебя что-то не устраивает и ты чувствуешь, что не справишься.

    Двуличное, лицемерное xyйло, которое своими же действиями сначала разваливает чемпионскую команду построенную предшественником, а затем всё лето стелет солому, чтобы вину на других перебросить.

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  5. sausage 27.08.2017 11:29 # sausage
    Походу Конте до сих пор в толк не взял, что подписали его за качества тактика, методиста и мотиватора, чтобы делал дело с составом, который даёт ему руководство. А он, взяв чемпик (определённо красавец), теперь пытается диктовать условия. Это тупиковый путь для итальянца.

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  6. fc-oil 27.08.2017 11:26 # fc-oil
    На что он надеялся, подписывая контракт?
    Ромка разводится еще и стадион строить. Хватит тебе и Бакайок.

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  7. royalgunner 27.08.2017 11:24 # royalgunner
    А сколько надо?

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  8. karandash 27.08.2017 11:16 # karandash
    Горит

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  9. meshuggah 27.08.2017 11:07 # meshuggah
    Хотя бы дринквотера с оксом

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