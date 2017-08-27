"Ливерпуль" скептически оценивает свои шансы перехватить Чемберлена

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена, но особо не верит в свои шансы перехватить игрока из под носа у "Челси".

На текущей неделе стало известно, что Алекс отверг предложение "Арсенала" о новом контракте с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю. Ожидается, что теперь "канониры" позволят уйти игроку, чье действующее соглашение истекает уже следующим летом.



По информации Liverpool Echo, на протяжении почти всего лета за Окслейд-Чемберленом охотится главный тренер "красных" Юрген Клопп. Издание называет "Ливерпуль" наиболее предпочтительным вариантом продолжения карьеры для самого Алекса.



Однако прошлый сезон "Ливерпуль" завершил всего в одном очке от "Арсенала", а вдобавок отношения двух клубов до сих пор находятся в стадии заморозки после того, как на "Энфилде" высмеяли нелепую попытку лондонцев приобрести нападающего Луиса Суареса летом 2013.



Таким образом, продажу 24-летнего англичанина в "Челси" "канониры" считают для себя меньшим злом, нежели переход Алекса в "Ливерпуль". Теперь должно случиться нечто неожиданное, чтобы трансфер Окслейд-Чемберлена к чемпионам Премьер-Лиги не состоялся.