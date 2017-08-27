"Ливерпуль" скептически оценивает свои шансы перехватить Чемберлена

Алекс Окслейд-Чемберлен "Ливерпуль" заинтересован в приобретении полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена, но особо не верит в свои шансы перехватить игрока из под носа у "Челси".

На текущей неделе стало известно, что Алекс отверг предложение "Арсенала" о новом контракте с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю. Ожидается, что теперь "канониры" позволят уйти игроку, чье действующее соглашение истекает уже следующим летом.

По информации Liverpool Echo, на протяжении почти всего лета за Окслейд-Чемберленом охотится главный тренер "красных" Юрген Клопп. Издание называет "Ливерпуль" наиболее предпочтительным вариантом продолжения карьеры для самого Алекса.

Однако прошлый сезон "Ливерпуль" завершил всего в одном очке от "Арсенала", а вдобавок отношения двух клубов до сих пор находятся в стадии заморозки после того, как на "Энфилде" высмеяли нелепую попытку лондонцев приобрести нападающего Луиса Суареса летом 2013.

Таким образом, продажу 24-летнего англичанина в "Челси" "канониры" считают для себя меньшим злом, нежели переход Алекса в "Ливерпуль". Теперь должно случиться нечто неожиданное, чтобы трансфер Окслейд-Чемберлена к чемпионам Премьер-Лиги не состоялся.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2017 10:00

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  1. chelsea-69 27.08.2017 10:40 # chelsea-69
    Топарик жуткий





























    Будет

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  2. mancunia-planet 27.08.2017 10:38 # mancunia-planet
    У Ливера и будущее скептически можно оценить, да и прошлое недавнее хрень полная

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  3. osprey 27.08.2017 10:28 # osprey
    Михаил, ну ты чего? Ливерпуль уже и бид сделал. Следи за новостями хотя бы в 1.5 раза чаще.
    Челси вообще не соперник Ливерпулю в трансферных делах.

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  4. kos9k 27.08.2017 10:16 # kos9k
    е6ать ору с трансферного комитета лфк))

    все лето охотились за кейта и ввд-в итоге послали нахуй
    с салахом договаривались около месяца и с трудом, но подписали
    на халяву взяли соланке, но в итоге придется заплатить пенсам около 10 лямов кеееееееек))

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  5. lfcynwa 27.08.2017 10:15 # lfcynwa
    Таким образом, продажу 24-летнего англичанина в "Челси" "канониры" считают для себя меньшим злом, нежели переход Алекса в "Ливерпуль".

    Источник: http://fapl.ru/posts/56934/?c=1

    короли лондона бл

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  6. melwood-lfc 27.08.2017 10:11 # melwood-lfc
    норм поссали на калониров

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