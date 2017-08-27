"Ливерпуль" скептически оценивает свои шансы перехватить Чемберлена
"Ливерпуль" заинтересован в приобретении полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена, но особо не верит в свои шансы перехватить игрока из под носа у "Челси".
На текущей неделе стало известно, что Алекс отверг предложение "Арсенала" о новом контракте с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю. Ожидается, что теперь "канониры" позволят уйти игроку, чье действующее соглашение истекает уже следующим летом.
По информации Liverpool Echo, на протяжении почти всего лета за Окслейд-Чемберленом охотится главный тренер "красных" Юрген Клопп. Издание называет "Ливерпуль" наиболее предпочтительным вариантом продолжения карьеры для самого Алекса.
Однако прошлый сезон "Ливерпуль" завершил всего в одном очке от "Арсенала", а вдобавок отношения двух клубов до сих пор находятся в стадии заморозки после того, как на "Энфилде" высмеяли нелепую попытку лондонцев приобрести нападающего Луиса Суареса летом 2013.
Таким образом, продажу 24-летнего англичанина в "Челси" "канониры" считают для себя меньшим злом, нежели переход Алекса в "Ливерпуль". Теперь должно случиться нечто неожиданное, чтобы трансфер Окслейд-Чемберлена к чемпионам Премьер-Лиги не состоялся.
27.08.2017 10:00
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Последние комментарии:
Топарик жуткий
Будет
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У Ливера и будущее скептически можно оценить, да и прошлое недавнее хрень полная
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Михаил, ну ты чего? Ливерпуль уже и бид сделал. Следи за новостями хотя бы в 1.5 раза чаще.
Челси вообще не соперник Ливерпулю в трансферных делах.
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е6ать ору с трансферного комитета лфк))
все лето охотились за кейта и ввд-в итоге послали нахуй
с салахом договаривались около месяца и с трудом, но подписали
на халяву взяли соланке, но в итоге придется заплатить пенсам около 10 лямов кеееееееек))
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Таким образом, продажу 24-летнего англичанина в "Челси" "канониры" считают для себя меньшим злом, нежели переход Алекса в "Ливерпуль".
Источник: http://fapl.ru/posts/56934/?c=1
короли лондона бл
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норм поссали на калониров
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