"Вест Хэм" задумывается об увольнении Билича

Владельцы "Вест Хэма" Дэвид Голд и Дэвид Салливан задумались о расставании со своим главным тренером Славеном Биличем после неудачного старта сезона.

"Молотобойцы" неубедительно смотрелись на протяжении почти всего прошлого сезона, одно время находясь в опасной близости от зоны вылета и в итоге финишировав на 11-й позиции.



Несмотря на плохую игру и результаты, боссы клуба сохранили доверие к Биличу, ведь то был первый сезон для "Вест Хэма" после переезда с "Аптон Парк" на Олимпийский сезон. Славен остался на своем посту и получил солидное усиление в лице Джо Харта, Пабло Сабалеты, Марко Арнаутовича и Хавьера Эрнандеса.



Однако старт новой кампании поставил вопрос о будущем хорватского специалиста ребром. Подопечные Билича трижды были разгромлены, пропустив суммарно 10 мячей и оказавшись на самом дне турнирной таблицы.



Как стало известно Sky Sports от своих источников в "Вест Хэме", Голд и Салливан всерьез задумались о смене тренера. Ожидается, что решение насчет Билича, чей контракт истекает следующим летом, будет принято "в течение нескольких следующих дней".



Добавим, что Голд и Салливан являются большими поклонниками Рафаэля Бенитеса, у которого не все ладится в отношениях с руководством "Ньюкасла". Отступные испанца по контакту с "сороками" составляют более 5 млн. фунтов.