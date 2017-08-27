"Вест Хэм" задумывается об увольнении Билича

Славен Билич Владельцы "Вест Хэма" Дэвид Голд и Дэвид Салливан задумались о расставании со своим главным тренером Славеном Биличем после неудачного старта сезона.

"Молотобойцы" неубедительно смотрелись на протяжении почти всего прошлого сезона, одно время находясь в опасной близости от зоны вылета и в итоге финишировав на 11-й позиции.

Несмотря на плохую игру и результаты, боссы клуба сохранили доверие к Биличу, ведь то был первый сезон для "Вест Хэма" после переезда с "Аптон Парк" на Олимпийский сезон. Славен остался на своем посту и получил солидное усиление в лице Джо Харта, Пабло Сабалеты, Марко Арнаутовича и Хавьера Эрнандеса.

Однако старт новой кампании поставил вопрос о будущем хорватского специалиста ребром. Подопечные Билича трижды были разгромлены, пропустив суммарно 10 мячей и оказавшись на самом дне турнирной таблицы.

Как стало известно Sky Sports от своих источников в "Вест Хэме", Голд и Салливан всерьез задумались о смене тренера. Ожидается, что решение насчет Билича, чей контракт истекает следующим летом, будет принято "в течение нескольких следующих дней".

Добавим, что Голд и Салливан являются большими поклонниками Рафаэля Бенитеса, у которого не все ладится в отношениях с руководством "Ньюкасла". Отступные испанца по контакту с "сороками" составляют более 5 млн. фунтов.


Метки Билич, Вест Хэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 27.08.2017 09:56 # sellman
    Билич не первый год в АПЛ, что в прошлом сезоне, что в этом - состав огонь, а результат - всосы

    Если Де Буру можно простить, он только начал, то этому индюку - нет

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  2. emily-lfc-2005 27.08.2017 09:53 # emily-lfc-2005
    Купил бы Сако и все было бы хорошо.

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  3. januzaj00 27.08.2017 09:31 # januzaj00
    Следущий на очереди контекс

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  4. hammersmith 27.08.2017 09:30 # hammersmith
    уволить чмошника этого!

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  5. chicharitokz 27.08.2017 09:06 # chicharitokz
    Хороший коуч, жалко будет. Но видимо пора что-то менять

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