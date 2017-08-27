Моуриньо считает, что МЮ стал командой другого уровня

Жозе Моуриньо Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда вышла на качественно новый уровень по сравнению с прошлым сезоном.

Прошлый сезон "красные дьяволы" тоже начинали с трех побед кряду, но в итоге финишировали в Премьер-Лиги только шестыми. Обыграв в субботу "Лестер" со счетом 2:0, Моуриньо выразил надежду, что на сей раз его команда выступит в чемпионате успешнее.

"Думаю, мы сыграли очень хорошо. Существует большая разница в качестве нашего футбола тогда и сейчас. Мы играем лучше. Эта команда играет очень хорошо, в отличный футбол, и она очень уверена в себе. Мне очень нравится моя команда".

"Три матча, девять очков, — в этом нет ничего нового для нас, потому что в прошлом сезоне мы тоже имели девять очков после трех матчей".

"Если мне нужно описать свою команду одним словом, то я скажу "надежная". У нас хорошие игроки, и они мотивированы. Те, кто на лавке, ждут своего шанса. В начале прошлого сезона мы тоже обыграли "Лестер", но у нас было слишком много ничьих дома, поэтому мы можем учесть это в будущем", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 27.08.2017 08:34 # januzaj00
    Могли также 4 мяча закидывать. Не повезло чуток. Все равно ГГМЮ

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  2. paul-shark 27.08.2017 08:29 # paul-shark
    Базару нуль, муму силён.

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  3. fayzullo 27.08.2017 08:13 # fayzullo
    Мне не понравился как играл Лукаку. Все время принял мяч спиной к воротам. Когда нужно было открываться он стоял на месте или двигался медленно. По ходу его на полные 90 минут не хватает.

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  4. mussatai 27.08.2017 08:05 # mussatai
    Еркек

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  5. england 27.08.2017 08:02 # england
    не плохой старт, тут не поспоришь) Главное продолжать в том же духе!

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