Моуриньо считает, что МЮ стал командой другого уровня

Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда вышла на качественно новый уровень по сравнению с прошлым сезоном.

Прошлый сезон "красные дьяволы" тоже начинали с трех побед кряду, но в итоге финишировали в Премьер-Лиги только шестыми. Обыграв в субботу "Лестер" со счетом 2:0, Моуриньо выразил надежду, что на сей раз его команда выступит в чемпионате успешнее.



"Думаю, мы сыграли очень хорошо. Существует большая разница в качестве нашего футбола тогда и сейчас. Мы играем лучше. Эта команда играет очень хорошо, в отличный футбол, и она очень уверена в себе. Мне очень нравится моя команда".



"Три матча, девять очков, — в этом нет ничего нового для нас, потому что в прошлом сезоне мы тоже имели девять очков после трех матчей".



"Если мне нужно описать свою команду одним словом, то я скажу "надежная". У нас хорошие игроки, и они мотивированы. Те, кто на лавке, ждут своего шанса. В начале прошлого сезона мы тоже обыграли "Лестер", но у нас было слишком много ничьих дома, поэтому мы можем учесть это в будущем", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.