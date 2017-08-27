"Ливерпуль" — "Арсенал". Накануне

В центральном матче 3-го тура чемпионата Англии встретятся две команды, чье противостояние практически всегда гарантирует зрелище: "Ливерпуль" Юргена Клоппа и "Арсенал" Венгера. FAPL.ru предлагает традиционный анонс поединка между мерсисайдцами и "канонирами".

Одной из главных проблем "Арсенала" в первых матчах сезона было отсутствие Лорана Косьелни и Алексиса Санчеса. Француз получил ненужную красную карточку в заключительном туре минувшего чемпионата с "Эвертоном", которая лишила его возможности сыграть в финале Кубка Англии против "Челси" и первых двух турах нового чемпионата.



Более того, Венгер принял решение не использовать своего лучшего защитника в предсезонных матчах и поединке за Суперкубок Англии, где он имел право выйти, чтобы наиграть новое сочетание в защите.



Венгер: "Лорану было очень трудно, потому что я не рассчитывал на него даже в товарищеских матчах — мне пришлось давать практику другим защитникам. Он очень спокойный парень, но иногда он переоценивает свою скорость, как случилось и в матче с "Эвертоном" — ему было очень больно пропускать два матча на "Уэмбли", но сейчас он снова с нами".



После поражения от "Стоука" многие болельщики критиковали команду, но на самом деле это было лишь второе поражение "канониров" в 13 последних матчах во всех турнирах, 11 из которых они выиграли. Сейчас, когда Косьелни может вернуться в основу, Венгер получает больше надежности и уверенности в обороне, а с другой стороны, велика вероятность и того, что против "Ливерпуля" сыграет другой отсутствовавший лидер — Алексис Санчес.



В случае с Санчесом причина его отсутствия с мая была комплексной: к проблемам со здоровьем и гриппу добавилась турбулентность вокруг будущего чилийца, которого до сих пор сватают в "Манчестер Сити", и вероятность того, что он все же уйдет этим летом существует. При этом, в отличие от Коутиньо, Санчес не подавал прошение о трансфере и не отрезал пути к возвращению в основу "Арсенала". Он понимает, что вариант, при котором ему придется провести на "Эмирейтс" еще один сезон не исключен и сейчас остается приоритетным, а уйти он хочет вовсе не потому, что ему не нравится играть в футболке "Арсенала". Дело тут в больших деньгах и амбициях, удовлетворить которые на "Эмирейтс" Алексис не может.



Венгер уже смирился с тем, что может потерять Санчеса и Озила следующим летом, а вместе с ними и Окслейда-Чемберлена, которого, скорее всего, все же продадут в "Челси" до 1 сентября.



У "Ливерпуля" есть своя проблема с пожелавшим уйти в "Барселону" Коутиньо, и после того как каталонцы приобрели на днях у "Боруссии" Дембеле, ситуация с бразильцем может выйти из поля конфронтации его агента и клуба, но участие Коутиньо в матче против "Арсенала" все же практически исключено.



"Ливерпуль" успешно решил задачу прохода в групповой раунд Лиги Чемпионов, дважды обыграв "Хоффенхайм" и сейчас нет никакого смысла экономить силы перед неделей сборных. Мы можем ожидать от "красных" яркой игры в атаке, и набирающие форму Садио Мане с Мохамедом Салахом будут большой угрозой для нестабильной обороны "Арсенала". Если уж "канониры" не могли удержать Олбрайтона с Варди, то выкручивающие позвонки защитникам египтянин и сенегалец способны посеять хаос в защитных порядках Венгера с еще большей вероятностью.



Слова



Юрген Клопп о возможных покупках и продажах: "До 31 августа на самом деле все возможно, но если бы трансферное окно закрыли завтра, я был бы очень доволен этим. Дивок Ориги не был с командой против "Хоффенхайма" в среду, но это не значит, что он что-то делает неправильно. Это просто показатель силы нашего состава. Мы увидим, что произойдет. Я счастлив на данный момент, но буду ли я счастлив 31 августа? Не уверен. Буду ли я счастливее? Возможно".



Арсен Венгер о ситуации с Санчесом: "Алексис очень много работал, чтобы вернуться, и он сейчас в общей группе. Он очень много работает, сфокусирован на следующем матче, и по самоотдаче нет никаких вопросов. Ему нравится играть настолько, что иногда его трудно сдерживать, но сейчас он выглядит абсолютно готовым к игре. Он любит играть в футбол, и я не думаю, что его беспокоит весь тот шум, который поднялся вокруг его будущего. Игроки на таком уровне привыкли к тому, что вокруг них постоянно роятся слухи, и они работают на этом фоне еще лучше, чем остальные, потому я не беспокоюсь об этом".



Интересные факты



— "Ливерпуль" выиграл обе встречи с "Арсеналом" в прошлом чемпионате;

— "красные" не выигрывали три матча кряду в чемпионате у "Арсенала" с того момента, как им удалось победить четырежды кряду с 1996 по 1998 года;

— матчи между этими командами подарили 17 голов на 90-й минуте и в компенсированное время в рамках Премьер-Лиги — больше, чем в любой другой паре;

— "Ливерпуль" взял 20 очков из 30 возможных (пять побед, пять ничьих) в 10 матчах против представителей топ-6 прошлого чемпионата, и это больше, чем кто-либо;

— "красные" могут выдать четвертый "сухой" матч на "Энфилде" в чемпионате впервые с 2013 года;

— Садио Мане причастен к пяти голам в пяти предыдущих его матчах против "Арсенала" — три собственных гола и две результативные передачи;

— Мане может стать третьим игроком после Робби Фаулера и Даниэля Старриджа, забивавшим за "Ливерпуль" в трех первых матчах сезона в Премьер-Лиге;

— Роберто Фирмино забил три гола в четырех матчах против "Арсенала";

— "Арсенал" был худшей командой в матчах между представителями топ-6 прошлого чемпионата, набрав в них всего девять очков и проиграв ровно половину этих игр — пять;

— "Арсенал" не выигрывает уже в 12 матчах кряду на полях команд из топ-6 прошлого сезона — семь поражений, пять ничьих;

— "Арсенал" проиграл восемь из 13 последних выездных матчей в Премьер-Лиге при четырех победах и одной ничьей;

— Петр Чех пропустил 26 голов в матчах против "Ливерпуля" — ни один клуб в Премьер-Лиге не забивал ему чаще;

— Алексис Санчес забил только один гол в восьми матчах против команд, которые финишировали выше "Арсенала" в прошлом сезоне.



Кадровая ситуация



У "Арсенала" возвращается после дисквалификации Лоран Косьелни, и это не может не радовать Венгера, который сказал, что гол, пропущенный командой в матче со "Стоуком", был слишком "дешевым". Готов сыграть и Алексис Санчес, который может вернуться на поле в Премьер-Лиге впервые с мая.



В "Ливерпуле" будут оценивать готовность выйти на поле Трента Александер-Арнольда, который пропустил ответный матч против "Хоффенхайма", а также состояние здоровья Эмре Джана, у которого есть проблемы с коленом и предложение от "Ювентуса".



В списке стопроцентно травмированных у "Ливерпуля" остается правый защитник Натаниэль Клайн, который может потерять место в основе из-за прогресса Александер-Арнольда и Адам Лаллана. Не готов сыграть и Филиппе Коутиньо.



Ориентировочные составы



"Ливерпуль": Миньоле — Александер-Арнольд, Матип, Ловрен, Робертсон — Милнер, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане



"Арсенал": Чех — Мустафи, Косьелни, Колашинац — Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Джака, Беллерин — Озил, Лакасетт,

Санчес



Прогноз





Матч обещает быть интересным, как и большинство поединков между "Ливерпулем" Клоппа и "Арсеналом" Венгера. Обе команды делают явную ставку на атаку и в матчах между собой крайне редко наступают на горло своей атакующей песне ради обороны. У "Арсенала" возвращаются Косьелни и Санчес, что прибавляет шансов "канонирам" как минимум не проиграть, а у "Ливерпуля" может присутствовать усталость после матча Лиги Чемпионов. Но все же линия атаки "красных" выглядит очень мощно, и Салах, Мане и Фирмино могут обеспечить такое количество голов, которого хватит для победы даже при нестабильной игре обороны "Ливерпуля".



