"Ливерпуль" — "Арсенал". Накануне
В центральном матче 3-го тура чемпионата Англии встретятся две команды, чье противостояние практически всегда гарантирует зрелище: "Ливерпуль" Юргена Клоппа и "Арсенал" Венгера. FAPL.ru предлагает традиционный анонс поединка между мерсисайдцами и "канонирами".
Одной из главных проблем "Арсенала" в первых матчах сезона было отсутствие Лорана Косьелни и Алексиса Санчеса. Француз получил ненужную красную карточку в заключительном туре минувшего чемпионата с "Эвертоном", которая лишила его возможности сыграть в финале Кубка Англии против "Челси" и первых двух турах нового чемпионата.
Более того, Венгер принял решение не использовать своего лучшего защитника в предсезонных матчах и поединке за Суперкубок Англии, где он имел право выйти, чтобы наиграть новое сочетание в защите.
Венгер: "Лорану было очень трудно, потому что я не рассчитывал на него даже в товарищеских матчах — мне пришлось давать практику другим защитникам. Он очень спокойный парень, но иногда он переоценивает свою скорость, как случилось и в матче с "Эвертоном" — ему было очень больно пропускать два матча на "Уэмбли", но сейчас он снова с нами".
После поражения от "Стоука" многие болельщики критиковали команду, но на самом деле это было лишь второе поражение "канониров" в 13 последних матчах во всех турнирах, 11 из которых они выиграли. Сейчас, когда Косьелни может вернуться в основу, Венгер получает больше надежности и уверенности в обороне, а с другой стороны, велика вероятность и того, что против "Ливерпуля" сыграет другой отсутствовавший лидер — Алексис Санчес.
В случае с Санчесом причина его отсутствия с мая была комплексной: к проблемам со здоровьем и гриппу добавилась турбулентность вокруг будущего чилийца, которого до сих пор сватают в "Манчестер Сити", и вероятность того, что он все же уйдет этим летом существует. При этом, в отличие от Коутиньо, Санчес не подавал прошение о трансфере и не отрезал пути к возвращению в основу "Арсенала". Он понимает, что вариант, при котором ему придется провести на "Эмирейтс" еще один сезон не исключен и сейчас остается приоритетным, а уйти он хочет вовсе не потому, что ему не нравится играть в футболке "Арсенала". Дело тут в больших деньгах и амбициях, удовлетворить которые на "Эмирейтс" Алексис не может.
Венгер уже смирился с тем, что может потерять Санчеса и Озила следующим летом, а вместе с ними и Окслейда-Чемберлена, которого, скорее всего, все же продадут в "Челси" до 1 сентября.
У "Ливерпуля" есть своя проблема с пожелавшим уйти в "Барселону" Коутиньо, и после того как каталонцы приобрели на днях у "Боруссии" Дембеле, ситуация с бразильцем может выйти из поля конфронтации его агента и клуба, но участие Коутиньо в матче против "Арсенала" все же практически исключено.
"Ливерпуль" успешно решил задачу прохода в групповой раунд Лиги Чемпионов, дважды обыграв "Хоффенхайм" и сейчас нет никакого смысла экономить силы перед неделей сборных. Мы можем ожидать от "красных" яркой игры в атаке, и набирающие форму Садио Мане с Мохамедом Салахом будут большой угрозой для нестабильной обороны "Арсенала". Если уж "канониры" не могли удержать Олбрайтона с Варди, то выкручивающие позвонки защитникам египтянин и сенегалец способны посеять хаос в защитных порядках Венгера с еще большей вероятностью.
Слова
Юрген Клопп о возможных покупках и продажах: "До 31 августа на самом деле все возможно, но если бы трансферное окно закрыли завтра, я был бы очень доволен этим. Дивок Ориги не был с командой против "Хоффенхайма" в среду, но это не значит, что он что-то делает неправильно. Это просто показатель силы нашего состава. Мы увидим, что произойдет. Я счастлив на данный момент, но буду ли я счастлив 31 августа? Не уверен. Буду ли я счастливее? Возможно".
Арсен Венгер о ситуации с Санчесом: "Алексис очень много работал, чтобы вернуться, и он сейчас в общей группе. Он очень много работает, сфокусирован на следующем матче, и по самоотдаче нет никаких вопросов. Ему нравится играть настолько, что иногда его трудно сдерживать, но сейчас он выглядит абсолютно готовым к игре. Он любит играть в футбол, и я не думаю, что его беспокоит весь тот шум, который поднялся вокруг его будущего. Игроки на таком уровне привыкли к тому, что вокруг них постоянно роятся слухи, и они работают на этом фоне еще лучше, чем остальные, потому я не беспокоюсь об этом".
Интересные факты
— "Ливерпуль" выиграл обе встречи с "Арсеналом" в прошлом чемпионате;
— "красные" не выигрывали три матча кряду в чемпионате у "Арсенала" с того момента, как им удалось победить четырежды кряду с 1996 по 1998 года;
— матчи между этими командами подарили 17 голов на 90-й минуте и в компенсированное время в рамках Премьер-Лиги — больше, чем в любой другой паре;
— "Ливерпуль" взял 20 очков из 30 возможных (пять побед, пять ничьих) в 10 матчах против представителей топ-6 прошлого чемпионата, и это больше, чем кто-либо;
— "красные" могут выдать четвертый "сухой" матч на "Энфилде" в чемпионате впервые с 2013 года;
— Садио Мане причастен к пяти голам в пяти предыдущих его матчах против "Арсенала" — три собственных гола и две результативные передачи;
— Мане может стать третьим игроком после Робби Фаулера и Даниэля Старриджа, забивавшим за "Ливерпуль" в трех первых матчах сезона в Премьер-Лиге;
— Роберто Фирмино забил три гола в четырех матчах против "Арсенала";
— "Арсенал" был худшей командой в матчах между представителями топ-6 прошлого чемпионата, набрав в них всего девять очков и проиграв ровно половину этих игр — пять;
— "Арсенал" не выигрывает уже в 12 матчах кряду на полях команд из топ-6 прошлого сезона — семь поражений, пять ничьих;
— "Арсенал" проиграл восемь из 13 последних выездных матчей в Премьер-Лиге при четырех победах и одной ничьей;
— Петр Чех пропустил 26 голов в матчах против "Ливерпуля" — ни один клуб в Премьер-Лиге не забивал ему чаще;
— Алексис Санчес забил только один гол в восьми матчах против команд, которые финишировали выше "Арсенала" в прошлом сезоне.
Кадровая ситуация
У "Арсенала" возвращается после дисквалификации Лоран Косьелни, и это не может не радовать Венгера, который сказал, что гол, пропущенный командой в матче со "Стоуком", был слишком "дешевым". Готов сыграть и Алексис Санчес, который может вернуться на поле в Премьер-Лиге впервые с мая.
В "Ливерпуле" будут оценивать готовность выйти на поле Трента Александер-Арнольда, который пропустил ответный матч против "Хоффенхайма", а также состояние здоровья Эмре Джана, у которого есть проблемы с коленом и предложение от "Ювентуса".
В списке стопроцентно травмированных у "Ливерпуля" остается правый защитник Натаниэль Клайн, который может потерять место в основе из-за прогресса Александер-Арнольда и Адам Лаллана. Не готов сыграть и Филиппе Коутиньо.
Ориентировочные составы
"Ливерпуль": Миньоле — Александер-Арнольд, Матип, Ловрен, Робертсон — Милнер, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане
"Арсенал": Чех — Мустафи, Косьелни, Колашинац — Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Джака, Беллерин — Озил, Лакасетт,
Санчес
Прогноз
Матч обещает быть интересным, как и большинство поединков между "Ливерпулем" Клоппа и "Арсеналом" Венгера. Обе команды делают явную ставку на атаку и в матчах между собой крайне редко наступают на горло своей атакующей песне ради обороны. У "Арсенала" возвращаются Косьелни и Санчес, что прибавляет шансов "канонирам" как минимум не проиграть, а у "Ливерпуля" может присутствовать усталость после матча Лиги Чемпионов. Но все же линия атаки "красных" выглядит очень мощно, и Салах, Мане и Фирмино могут обеспечить такое количество голов, которого хватит для победы даже при нестабильной игре обороны "Ливерпуля".
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
27.08.2017 07:00
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Последние комментарии:
Бои с подключением ног интереснее. Бокс шляпа. Не жалею что однажды ушел с бокса в соседнее здание на карате.....
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Мне кажется что я лучше них ебашусь
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Положил бы обоих во 2 раунде и телку с собой увел
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шоу получилось неплохое, а боя как такового не было, но смотреть было интересно. с добрым утром!
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опять макака выиграла, Конору просто не хватило дыхалки, если был бы выносливее то по очкам вполне мог выиграть. первые 6 раундов за ним, и защищался очень хорошо и пробивал чаще чем большинство боксеров, флойд чисто на тактике выиграл, как обычно, скучнейший боксер всех времен! но типа легенда...по равилам ММА Конор бы в 1 раунде уложил эту макаку
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В след году полюбому выйдут по правилам юфс. Но это говно я уже смотреть не буду. Юфс для уебкав.
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Сегодня вы смотрели бокс без боксёра, а завтра порнуху без баб.
Приятного утра
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Игра будет равна, сыграют два говна
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Ээ Блэт, какого х*я ?
Где мой коммент? Кто удалил мой коммент?
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Конор мужик. Заткнул всех. С его характером ему бы чуть больше времени на подготовку и пару боев и он бы размазал эту развалюху.
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Флойд самый умный боксер...просто лучший...профессионал ....каждый должен заниматься своим делом, Конор лучший в ufc.....
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щас бы думать, что ход и итог боя не был заранее спланирован, лол.
это цирк и спланированное показушничество от начала и до самого конца
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Посоны какой нахуй бой?! Вы видели бабу которая стояла рядом с Конором во время вью?
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Зато Коннор теперь реально легенда, а не просто хороший боец своего времени.
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Грит и Омар как обычно выделились, прогнозируя 100 процентную победу ирландца. Пенсы держат планку.
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Мак Грегор даже на среднего соперника не потянул - просто белый мешок.Если откинуть всю лирику и то что он не боксер.
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Бокс это совершенно другая кухня.Что там и говорить.Уличные драки и напор это не о боксе.
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Обоссаная ирландская питушара.
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Мукимел твой выход.
КОООННННОООРРРРРРР
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Мелв, ты, кстати, в пабг играешь?
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