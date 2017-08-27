3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 20 августа четырьмя поединками завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — ЭВЕРТОН 15:30



Расписание и статистика не на стороне "Эвертона". В четверг подопечные Рональда Кумана совершили успешный выезд в Хорватию, где обеспечили себе путевку в групповой этап Лиги Европы, а теперь отправляются на "Стэмфорд Бридж", где в рамках чемпионата не знают побед почти 23 года. Накопленная соперником усталость повышает шансы "синих" реабилитироваться перед своими болельщиками за предыдущий домашний поединок, обернувшийся конфузом — поражением 2:3 от "Бернли". "Челси" выиграл семь из 10 последних встреч с "ирисками" в рамках Премьер-Лиги.



Капитан "Челси" Гари Кэхилл отбывает дисквалификацию, но Сеск Фабрегас после своего наказания уже вернулся. Эден Азар еще не готов для первой команды.



"Эвертон" ожидает новостей от медиков относительно Идриссы Гейе и Сандро Рамиреса. Морган Шнайдерлен дисквалифицирован, а Рамиро Фунес Мори, Симус Коулмен, Джеймс Маккарти, Росс Баркли и Янник Боласи остаются в лазарете.



ВЕСТ БРОМВИЧ — СТОУК 15:30



"Вест Бромвич" мощно начал сезон, выиграв оба своих первых матча без единого пропущенного гола. Команда Тони Пьюлиса показала, что способна замахнуться на нечто большее, чем 10-е место в прошлой кампании, что и так является вполне приличным достижением. "Стоук", как может показаться, находится в застое, однако добытая благодаря новичку Хесе Родригесу победа над "Арсеналом" должна вселять в фанатов оптимизм. Тони Пьюлис, как тренер, не потерпел ни одного поражения в шести встречах с "гончарами" в рамках Премьер-Лиги, одержав пять побед — каждую с перевесом в один гол.



Вингер "Стоука" Джердан Шакири надеется решить свои проблемы с задней поверхностью бедра в срок. Ибрагим Афеллай и Жюльен Нгой пока не поправились.



"Вест Бромвич" будет лишен дисквалифицированного Хэла Робсон-Кану. Гарет Макаули все еще травмирован. Надеется дебютировать за свой новый клуб Оливер Берк.



ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 18:00



В главном матче тура сойдутся "Ливерпуль" и "Арсенал". У "канониров" было восемь дней, чтобы привести свои мысли в порядок после поражения от "Стоука", тогда как "красные" посреди недели играли с "Хоффенхаймом" в Лиге Чемпионов и в очередной раз показали себя командой, которая обладает грозной атакой, но в любой момент может ошибиться в обороне. Обе встречи соперников в прошлом сезоне остались за "Ливерпулем", но три раза подряд одолеть "Арсенал" в рамках высшего дивизионе мерсисайдцам не удавалось с 1996-1998 годов.



"Ливерпулю" предстоит оценить, насколько серьезны болячки Трента Александер-Арнольда и Эмре Джана. Филиппе Коутиньо по-прежнем значится среди травмированных, вместе с Натаниэлем Клайном и Адамом Лалланой.



Первый матч в сезоне за "Арсенал" может сыграть Алексис Санчес. После трех поединков дисквалификации возвращается Лоран Косьелни.



ТОТТЕНХЭМ — БЕРНЛИ 18:00



Одолев в первом туре "Челси", "Бернли" уже сравнялся по количеству выездных побед со своим показателем прошлого сезона. Если "бордовым" удастся преподнести сенсацию и на этот раз, то "Тоттенхэм" будет вынужден признать, что "проклятье "Уэмбли" — вовсе не миф. "Шпоры" потерпели только одно поражение в шести последних встречах с "Бернли" в рамках Премьер-Лиги.



"Тоттенхэм" надеется, что дорогостоящий новичок Давинсон Санчес успеет получить разрешение на работу в Англии до воскресенья. Данни Роуз, Эрик Ламела и Жорж Кевин-Нкуду по-прежнему отсутствуют.



В минувшую среду против "Блэкберна" в Кубке Лиги нападающий "Бернли" Джонатан Уолтерс получил травму лодыжки. Заменить ветерана может новичок Крис Вуд.