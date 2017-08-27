Почеттино надеется, что Мейвезер и Макгрегор не лишат сна его игроков перед матчем с "Бернли"

Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил надежду, что желание его игроков посмотреть боксерский поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора не помешает им подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Бернли".

В пять утра по британскому времени Мейвезер и Макгрегор выйдут на ринг, чтобы провести самый ожидаемый поединок в истории бокса. Естественно, многие на Туманном Альбионе желают посмотреть прямую трансляцию из Лас-Вегаса, дабы поддержать ирландского бойца.

Однако днем в воскресенье "шпорам" играть против "Бернли" на "Уэмбли", и Почеттино надеется, что его подопечные не приедут на матч после бессонной ночи.

"Думаю, они профессионалы, все мы профессионалы. Будет хорошо, если они запишут бой и посмотрят его после матча с "Бернли". Если ты хочешь выступать на высоком уровне и не быть сонливым в процессе этого, то должен хорошо высыпаться. Думаю, они это знают. Они большие профессионалы".

"Ты можешь сделать запись и посмотреть ее утром, когда проснешься. Уверен, лично я буду спать ночью, хотя, конечно, это огромное событие", — цитирует Почеттино The Independent.


Метки Бернли, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2017 00:05

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Последние комментарии:




  1. daikirai 27.08.2017 00:25 # daikirai
    Можно будет потом глянуть комменты, кто бой обсуждал утром, и потом официально ссать им в рты. Знаю что все местные ормяшки рты могут открывать хоть сейчас

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  2. iroquez 27.08.2017 00:14 # iroquez
    ну да петухи же, не спать ночами чтобы потаращится на голых мужиков в клетке

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  3. wengerrrro 27.08.2017 00:14 # wengerrrro
    6ля да всем известно что шпоровские петушары падают в штрафной как телки, они максимум женский бокс смотрят

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  4. van-der-slav 27.08.2017 00:09 # van-der-slav
    Че за ноунеймы

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  5. electric 27.08.2017 00:06 # electric
    ахахха
    даже тут всплыло

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