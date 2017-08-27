Почеттино надеется, что Мейвезер и Макгрегор не лишат сна его игроков перед матчем с "Бернли"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил надежду, что желание его игроков посмотреть боксерский поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора не помешает им подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Бернли".
В пять утра по британскому времени Мейвезер и Макгрегор выйдут на ринг, чтобы провести самый ожидаемый поединок в истории бокса. Естественно, многие на Туманном Альбионе желают посмотреть прямую трансляцию из Лас-Вегаса, дабы поддержать ирландского бойца.
Однако днем в воскресенье "шпорам" играть против "Бернли" на "Уэмбли", и Почеттино надеется, что его подопечные не приедут на матч после бессонной ночи.
"Думаю, они профессионалы, все мы профессионалы. Будет хорошо, если они запишут бой и посмотрят его после матча с "Бернли". Если ты хочешь выступать на высоком уровне и не быть сонливым в процессе этого, то должен хорошо высыпаться. Думаю, они это знают. Они большие профессионалы".
"Ты можешь сделать запись и посмотреть ее утром, когда проснешься. Уверен, лично я буду спать ночью, хотя, конечно, это огромное событие", — цитирует Почеттино The Independent.
27.08.2017 00:05
Просмотров: 543
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Можно будет потом глянуть комменты, кто бой обсуждал утром, и потом официально ссать им в рты. Знаю что все местные ормяшки рты могут открывать хоть сейчас
(ответить)
ну да петухи же, не спать ночами чтобы потаращится на голых мужиков в клетке
(ответить)
6ля да всем известно что шпоровские петушары падают в штрафной как телки, они максимум женский бокс смотрят
(ответить)
Че за ноунеймы
(ответить)
ахахха
даже тут всплыло
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий