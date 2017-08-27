Почеттино надеется, что Мейвезер и Макгрегор не лишат сна его игроков перед матчем с "Бернли"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил надежду, что желание его игроков посмотреть боксерский поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора не помешает им подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Бернли".

В пять утра по британскому времени Мейвезер и Макгрегор выйдут на ринг, чтобы провести самый ожидаемый поединок в истории бокса. Естественно, многие на Туманном Альбионе желают посмотреть прямую трансляцию из Лас-Вегаса, дабы поддержать ирландского бойца.



Однако днем в воскресенье "шпорам" играть против "Бернли" на "Уэмбли", и Почеттино надеется, что его подопечные не приедут на матч после бессонной ночи.



"Думаю, они профессионалы, все мы профессионалы. Будет хорошо, если они запишут бой и посмотрят его после матча с "Бернли". Если ты хочешь выступать на высоком уровне и не быть сонливым в процессе этого, то должен хорошо высыпаться. Думаю, они это знают. Они большие профессионалы".



"Ты можешь сделать запись и посмотреть ее утром, когда проснешься. Уверен, лично я буду спать ночью, хотя, конечно, это огромное событие", — цитирует Почеттино The Independent.