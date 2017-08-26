"Юнайтед" обыграл "Лестер" и единолично возглавил Премьер-Лигу

"Манчестер Юнайтед" продлил свою 100-процентную серию в Премьер-Лиге и минимум на сутки стал единоличным лидером таблицы после домашней победы над "Лестером" со счетом 2:0.

По сравнению с разгромной победой против "Суонси" тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо произвел только одну перестановку в составе своей команды, выпустив Антони Мартиаля вместо Маркуса Рэшфорда.



А вот стартовый состав "лис" и вовсе не изменился относительно победы над "Брайтоном".



Матч начался довольно осторожно. "Юнайтед" сразу же взял инициативу в свои руки, а "Лестер" смирился с тем, что будет играть на контратаках, но никто не рисковал.



На 18-й минуте Ромелу Лукаку зацепился за мяч в штрафной, вышел за пределы площадки и мощно пробил. Голкипер гостей Каспер Шмейхель отразил мяч прямо на Хуана Мату, а тот расстрелял ворота. Однако из-за офсайда гол не был засчитан.



После незасчитанного гола "Юнайтед" принялся штамповать момент за моментом. Погба, пытаясь дотянуться до мяча в падении, с близкого расстояния не попал в ворота. Затем Мата заставил Шмейхеля совершить отличный сейв.



"Дьяволы" не собирались сбавлять обороты. Вскоре Погба отметился парой неточных ударов с дистанции. Мартиаль тоже попробовал пробить издалека, но Шмейхель справился. Ближе к концовке тайма темп снизился, и "Лестер" смог перевести дух.



Вскоре после начала второго тайма хозяевам посчастливилось заработать пенальти. Данни Симпсон рукой остановил мяч в своей штрафной, однако Лукаку не реализовал 11-метровый — Шмейхель уверенно отразил его удар.



Пока "Юнайтед" приходил в себя, "лисы" огрызнулись несколькими кинжальными контратаками. Особенно хорош был Рияд Махрез на своем правом фланге.



Игра складывалась совсем не так, как хотелось Жозе Моуриньо, поэтому тренер "дьяволов" поспешил выпустить на замену Рэшфорда, и тот быстро сказал свое веское слово. На 70-й минуте Маркус дождался, пока к нему прилетит мяч от углового флажка, и пробил ногой в касание по центру — 1:0.



Пропустив, "Лестер" уже не сопротивлялся, а на 82-й минуте хозяева сняли все вопросы об исходе матча. Снова сыграла замена — вернее, замены — Моуриньо! Джесси Лингард нанес удар с острого угла, а Маруан Феллайни коленом подправил мяч в ворота — 2:0. На этом игра окончательно успокоилась.



Две результативные замены Жозе Моуриньо помогли "Юнайтед" исправить промах Ромелу Лукаку и одержать свою третью победу без пропущенных голов в трех матчах. Минимум на сутки "дьяволы" превратились в единоличного лидера Премьер-Лиги.



"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче