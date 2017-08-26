"Юнайтед" обыграл "Лестер" и единолично возглавил Премьер-Лигу

Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" продлил свою 100-процентную серию в Премьер-Лиге и минимум на сутки стал единоличным лидером таблицы после домашней победы над "Лестером" со счетом 2:0.

По сравнению с разгромной победой против "Суонси" тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо произвел только одну перестановку в составе своей команды, выпустив Антони Мартиаля вместо Маркуса Рэшфорда.

А вот стартовый состав "лис" и вовсе не изменился относительно победы над "Брайтоном".

Матч начался довольно осторожно. "Юнайтед" сразу же взял инициативу в свои руки, а "Лестер" смирился с тем, что будет играть на контратаках, но никто не рисковал.

На 18-й минуте Ромелу Лукаку зацепился за мяч в штрафной, вышел за пределы площадки и мощно пробил. Голкипер гостей Каспер Шмейхель отразил мяч прямо на Хуана Мату, а тот расстрелял ворота. Однако из-за офсайда гол не был засчитан.

После незасчитанного гола "Юнайтед" принялся штамповать момент за моментом. Погба, пытаясь дотянуться до мяча в падении, с близкого расстояния не попал в ворота. Затем Мата заставил Шмейхеля совершить отличный сейв.

"Дьяволы" не собирались сбавлять обороты. Вскоре Погба отметился парой неточных ударов с дистанции. Мартиаль тоже попробовал пробить издалека, но Шмейхель справился. Ближе к концовке тайма темп снизился, и "Лестер" смог перевести дух.

Вскоре после начала второго тайма хозяевам посчастливилось заработать пенальти. Данни Симпсон рукой остановил мяч в своей штрафной, однако Лукаку не реализовал 11-метровый — Шмейхель уверенно отразил его удар.

Пока "Юнайтед" приходил в себя, "лисы" огрызнулись несколькими кинжальными контратаками. Особенно хорош был Рияд Махрез на своем правом фланге.

Игра складывалась совсем не так, как хотелось Жозе Моуриньо, поэтому тренер "дьяволов" поспешил выпустить на замену Рэшфорда, и тот быстро сказал свое веское слово. На 70-й минуте Маркус дождался, пока к нему прилетит мяч от углового флажка, и пробил ногой в касание по центру — 1:0.

Пропустив, "Лестер" уже не сопротивлялся, а на 82-й минуте хозяева сняли все вопросы об исходе матча. Снова сыграла замена — вернее, замены — Моуриньо! Джесси Лингард нанес удар с острого угла, а Маруан Феллайни коленом подправил мяч в ворота — 2:0. На этом игра окончательно успокоилась.

Две результативные замены Жозе Моуриньо помогли "Юнайтед" исправить промах Ромелу Лукаку и одержать свою третью победу без пропущенных голов в трех матчах. Минимум на сутки "дьяволы" превратились в единоличного лидера Премьер-Лиги.

"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2017 21:25

Количество просмотров Просмотров: 1017

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. iroquez 26.08.2017 21:32 # iroquez
    чемпионская игра от навес юнайтед

    (ответить)

  2. mancunia-planet 26.08.2017 21:31 # mancunia-planet
    Играли так себе моментами, реализация хреновая, особенно у Каки
    Рэшфорд воспитанник х_ярит за основу за_бись вобще

    (ответить)

  3. barstreetboy 26.08.2017 21:31 # barstreetboy
    Был готов поставить мамку буткевича на то, что лукаку не забьет пеналь, но потом прикинул - зачем мне их две??

    (ответить)

  4. mankunyanec 26.08.2017 21:31 # mankunyanec
    Поздравляю фанатов МЮ с очередной победой

    (ответить)

  5. paul-shark 26.08.2017 21:30 # paul-shark
    Ебать скумомразишей повылазило. Черти ипаные!

    (ответить)

  6. hammersmith 26.08.2017 21:30 # hammersmith
    Я Конор Макгрегор фапли

    (ответить)

  7. ian 26.08.2017 21:30 # ian
    1 МЮ 3 игры 10 забитых 0 пропущенных.
    ...
    щас бы написал на каком месте Челси, но не смотрел, точнее смотрел, но не увидел. Надо было вниз пролистать таблицу, видимо совсем плохи дела у чмошников.

    (ответить)

  8. mkhitaryan 26.08.2017 21:29 # mkhitaryan
    Красавцы. Мхитарян - топарь.

    (ответить)

  9. england 26.08.2017 21:28 # england
    нормально, всех с победой!

    (ответить)

  10. fanat-united 26.08.2017 21:27 # fanat-united
    на классе

    (ответить)

  11. heyoung 26.08.2017 21:27 # heyoung
    Маур супертоп 2 замены 2 гола

    (ответить)

  12. erevansky 26.08.2017 21:27 # erevansky
    Бритос в защите, Лукаку в нападении. Победитель дня)

    Всех с победой и чистым первым местом!

    (ответить)

  13. dragonishka 26.08.2017 21:27 # dragonishka
    С победой!
    У Лукаку из 6 последних пенальти 3 промаха, так еще и бьет в одну сторону всегда. Лучше найти другого пенальтиста. И хочется еще Джонса отметить, который нереально крут на протяжении трех матчей, только бы не сломался.

    (ответить)

  14. skydreams 26.08.2017 21:26 # skydreams
    Опять у судьи отсосали, впрочем ничего нового

    (ответить)

  15. van-der-slav 26.08.2017 21:26 # van-der-slav
    можно было и получше но и так сойдет

    (ответить)

  16. paul-shark 26.08.2017 21:25 # paul-shark
    Чемпион!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: