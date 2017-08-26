"Юнайтед" обыграл "Лестер" и единолично возглавил Премьер-Лигу
"Манчестер Юнайтед" продлил свою 100-процентную серию в Премьер-Лиге и минимум на сутки стал единоличным лидером таблицы после домашней победы над "Лестером" со счетом 2:0.
По сравнению с разгромной победой против "Суонси" тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо произвел только одну перестановку в составе своей команды, выпустив Антони Мартиаля вместо Маркуса Рэшфорда.
А вот стартовый состав "лис" и вовсе не изменился относительно победы над "Брайтоном".
Матч начался довольно осторожно. "Юнайтед" сразу же взял инициативу в свои руки, а "Лестер" смирился с тем, что будет играть на контратаках, но никто не рисковал.
На 18-й минуте Ромелу Лукаку зацепился за мяч в штрафной, вышел за пределы площадки и мощно пробил. Голкипер гостей Каспер Шмейхель отразил мяч прямо на Хуана Мату, а тот расстрелял ворота. Однако из-за офсайда гол не был засчитан.
После незасчитанного гола "Юнайтед" принялся штамповать момент за моментом. Погба, пытаясь дотянуться до мяча в падении, с близкого расстояния не попал в ворота. Затем Мата заставил Шмейхеля совершить отличный сейв.
"Дьяволы" не собирались сбавлять обороты. Вскоре Погба отметился парой неточных ударов с дистанции. Мартиаль тоже попробовал пробить издалека, но Шмейхель справился. Ближе к концовке тайма темп снизился, и "Лестер" смог перевести дух.
Вскоре после начала второго тайма хозяевам посчастливилось заработать пенальти. Данни Симпсон рукой остановил мяч в своей штрафной, однако Лукаку не реализовал 11-метровый — Шмейхель уверенно отразил его удар.
Пока "Юнайтед" приходил в себя, "лисы" огрызнулись несколькими кинжальными контратаками. Особенно хорош был Рияд Махрез на своем правом фланге.
Игра складывалась совсем не так, как хотелось Жозе Моуриньо, поэтому тренер "дьяволов" поспешил выпустить на замену Рэшфорда, и тот быстро сказал свое веское слово. На 70-й минуте Маркус дождался, пока к нему прилетит мяч от углового флажка, и пробил ногой в касание по центру — 1:0.
Пропустив, "Лестер" уже не сопротивлялся, а на 82-й минуте хозяева сняли все вопросы об исходе матча. Снова сыграла замена — вернее, замены — Моуриньо! Джесси Лингард нанес удар с острого угла, а Маруан Феллайни коленом подправил мяч в ворота — 2:0. На этом игра окончательно успокоилась.
Две результативные замены Жозе Моуриньо помогли "Юнайтед" исправить промах Ромелу Лукаку и одержать свою третью победу без пропущенных голов в трех матчах. Минимум на сутки "дьяволы" превратились в единоличного лидера Премьер-Лиги.
"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче
26.08.2017 21:25
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Последние комментарии:
чемпионская игра от навес юнайтед
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Играли так себе моментами, реализация хреновая, особенно у Каки
Рэшфорд воспитанник х_ярит за основу за_бись вобще
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Был готов поставить мамку буткевича на то, что лукаку не забьет пеналь, но потом прикинул - зачем мне их две??
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Поздравляю фанатов МЮ с очередной победой
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Ебать скумомразишей повылазило. Черти ипаные!
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Я Конор Макгрегор фапли
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1 МЮ 3 игры 10 забитых 0 пропущенных.
...
щас бы написал на каком месте Челси, но не смотрел, точнее смотрел, но не увидел. Надо было вниз пролистать таблицу, видимо совсем плохи дела у чмошников.
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Красавцы. Мхитарян - топарь.
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нормально, всех с победой!
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на классе
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Маур супертоп 2 замены 2 гола
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Бритос в защите, Лукаку в нападении. Победитель дня)
Всех с победой и чистым первым местом!
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С победой!
У Лукаку из 6 последних пенальти 3 промаха, так еще и бьет в одну сторону всегда. Лучше найти другого пенальтиста. И хочется еще Джонса отметить, который нереально крут на протяжении трех матчей, только бы не сломался.
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Опять у судьи отсосали, впрочем ничего нового
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можно было и получше но и так сойдет
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Чемпион!
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