Полиция получила жалобу стюарда "Борнмута" на Агуэро

Серхио Агуэро Стюард "Борнмута" обратился с жалобой на нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агэуро, в отношении которого теперь начинается полицейское расследование.

Напомним, "горожанам" удалось вырвать победу в самой концовке субботнего матча Премьер-Лиги благодаря голу Рахима Стерлинга (1:2). Майку Дину не понравилось, что игрок "Сити" отправился праздновать свой успех с фанатами, создав волнения на трибунах.

В процессе празднования гостями гола полиция и стюарды пытались отделить некоторых игроков "Сити", включая Агуэро, Бенжамена Менди и Фернандиньо, от толпы. Подобного рода вмешательство сильно не понравилось Серхио.

Как сообщает Sky Sports, после матча один из стюардов домашней команды пожаловался в полицию на Агуэро. Пока нет информации, в чем состоит жалоба — словесно ли оскорбил аргентинец работника стадиона или применил физическую силу.

В данный момент полиция еще не допросила Серхио, однако официальные лица "Сити" уже посмотрели записи камер наблюдения и уверены, что их игроку ничего не грозит.


Метки Агуэро, Борнмут, Манчестер Сити, Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1723

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancityman 26.08.2017 21:32 # mancityman
    пошли они на хуй

    (ответить)

  2. hammersmith 26.08.2017 21:29 # hammersmith
    xуйня. кинут крестьянину косарь фунтов и замнут дело

    (ответить)

  3. januzaj00 26.08.2017 21:02 # januzaj00
    Давно потерял уважение к этому дайверу. Как человек говно, ну и играет в последнее время как пенс

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: