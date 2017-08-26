Полиция получила жалобу стюарда "Борнмута" на Агуэро
Стюард "Борнмута" обратился с жалобой на нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агэуро, в отношении которого теперь начинается полицейское расследование.
Напомним, "горожанам" удалось вырвать победу в самой концовке субботнего матча Премьер-Лиги благодаря голу Рахима Стерлинга (1:2). Майку Дину не понравилось, что игрок "Сити" отправился праздновать свой успех с фанатами, создав волнения на трибунах.
В процессе празднования гостями гола полиция и стюарды пытались отделить некоторых игроков "Сити", включая Агуэро, Бенжамена Менди и Фернандиньо, от толпы. Подобного рода вмешательство сильно не понравилось Серхио.
Как сообщает Sky Sports, после матча один из стюардов домашней команды пожаловался в полицию на Агуэро. Пока нет информации, в чем состоит жалоба — словесно ли оскорбил аргентинец работника стадиона или применил физическую силу.
В данный момент полиция еще не допросила Серхио, однако официальные лица "Сити" уже посмотрели записи камер наблюдения и уверены, что их игроку ничего не грозит.
26.08.2017 21:00
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пошли они на хуй
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xуйня. кинут крестьянину косарь фунтов и замнут дело
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Давно потерял уважение к этому дайверу. Как человек говно, ну и играет в последнее время как пенс
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