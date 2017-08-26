Клопп: "Санчес будет преимуществом для "Арсенала"

Алексис Санчес Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что нападающий Алексис Санчес станет преимуществом для "Арсенала" в воскресном матче на "Энфилде".

Накануне рулевой "канониров" Арсен Венгер подтвердил, что чилиец готов к визиту на "Энфилд", где может дебютировать в новом сезоне. Юрген уверен, что возвращение Санчеса станет дополнительным преимуществом для "Арсенала".

"У Арсенала сильная команда, вдобавок они впервые в сезоне смогут задействовать Алексиса Санчеса. Он придаст им дополнительный импульс, и, конечно, будет преимуществом для них".

"Играть против "Арсенала" никогда не легко. Они обладают большим опытом и мастерством своих игроков. Их лидеры оснащены великолепной техникой, которая позволяет Арсену Венгеру использовать сразу нескольких схем", - сообщил Клопп Sky Sports.



Метки Арсенал, Клопп, Ливерпуль, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 26.08.2017 20:00

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  1. iroquez 26.08.2017 21:30 # iroquez
    "которая позволяет Арсену Венгеру использовать сразу нескольких схем"

    как можно использовать одновременно несколько схем, придурок очкастый

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  2. wengerrrro 26.08.2017 20:19 # wengerrrro
    лол 6лять, солому стелит довн, не ссы

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  3. mancunia-planet 26.08.2017 20:11 # mancunia-planet
    удачи

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