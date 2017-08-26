Клопп: "Санчес будет преимуществом для "Арсенала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что нападающий Алексис Санчес станет преимуществом для "Арсенала" в воскресном матче на "Энфилде".

Накануне рулевой "канониров" Арсен Венгер подтвердил, что чилиец готов к визиту на "Энфилд", где может дебютировать в новом сезоне. Юрген уверен, что возвращение Санчеса станет дополнительным преимуществом для "Арсенала".



"У Арсенала сильная команда, вдобавок они впервые в сезоне смогут задействовать Алексиса Санчеса. Он придаст им дополнительный импульс, и, конечно, будет преимуществом для них".



"Играть против "Арсенала" никогда не легко. Они обладают большим опытом и мастерством своих игроков. Их лидеры оснащены великолепной техникой, которая позволяет Арсену Венгеру использовать сразу нескольких схем", - сообщил Клопп Sky Sports.