Гвардиола требует объяснить удаление Стерлинга

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потребовал объяснений от рефери Майка Дина за удаление полузащитника Рахима Стерлинга в матче против "Борнмута".

Как это нередко бывает, в субботу судейство Дина вновь затмило игру, которую ему доверено обслуживать. В первом тайме Майк отказался удалить Натана Аке за жесткий фол против Габриэля Жезуса, а в концовке матча добавил пять минут, позволив командам сыграть почти 10 — причем на седьмой компенсированной минуте "горожане" забили победный гол (1:2).



Автором победного гола стал Стерлинг, однако за празднование вместе с болельщиками Рахим получил вторую желтую карточку и был изгнан с поля. Гвардиола, традиционно предпочитающий не комментировать работу рефери, на сей раз не выдержал.



"Может быть, кто-нибудь мне объяснит, почему он был удален? Я бы хотел знать, потому что теперь Рэш не сможет сыграть против "Ливерпуля", и вдобавок мы лишены Кайла Уолкера, удаленного за несуществующую ошибку".



"Нельзя праздновать гол с фанатами? Назовите мне причину. Может быть, нам играть без фанатов? Когда "Борнмут" забил гол, они отправились праздновать его с фанатами, и это факт", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.



Добавим, что теперь 22-летний Стерлинг будет дисквалифицирован на матч следующего тура — против своего бывшего клуба "Ливерпуля".