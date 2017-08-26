Гвардиола требует объяснить удаление Стерлинга

Майк Дин и Рахим Стерлинг Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потребовал объяснений от рефери Майка Дина за удаление полузащитника Рахима Стерлинга в матче против "Борнмута".

Как это нередко бывает, в субботу судейство Дина вновь затмило игру, которую ему доверено обслуживать. В первом тайме Майк отказался удалить Натана Аке за жесткий фол против Габриэля Жезуса, а в концовке матча добавил пять минут, позволив командам сыграть почти 10 — причем на седьмой компенсированной минуте "горожане" забили победный гол (1:2).

Автором победного гола стал Стерлинг, однако за празднование вместе с болельщиками Рахим получил вторую желтую карточку и был изгнан с поля. Гвардиола, традиционно предпочитающий не комментировать работу рефери, на сей раз не выдержал.

"Может быть, кто-нибудь мне объяснит, почему он был удален? Я бы хотел знать, потому что теперь Рэш не сможет сыграть против "Ливерпуля", и вдобавок мы лишены Кайла Уолкера, удаленного за несуществующую ошибку".

"Нельзя праздновать гол с фанатами? Назовите мне причину. Может быть, нам играть без фанатов? Когда "Борнмут" забил гол, они отправились праздновать его с фанатами, и это факт", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Добавим, что теперь 22-летний Стерлинг будет дисквалифицирован на матч следующего тура — против своего бывшего клуба "Ливерпуля".


Метки Борнмут, Гвардиола, Дин, Манчестер Сити, Премьер-Лига, рефери, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1506

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dimon70 26.08.2017 19:48 # dimon70
    у нас в Раше так судят во 2 лиге Зона Юг,где играет весь Кавказ.но там понятно,судья хочет живой домой приехать-а здесь почему так было?

    (ответить)

  2. stretfordend 26.08.2017 19:25 # stretfordend
    технично отскочил от освистывания на Джихад стэдиум

    (ответить)

  3. deathshot19 26.08.2017 19:17 # deathshot19
    Вангую, что Стерлинг не станет праздновать гол в ворота бывшей команды.

    (ответить)

  4. genafan 26.08.2017 19:14 # genafan
    Чего там обяснит лысому он стерлинг к людам прибежал которые поле зашли

    (ответить)

  5. chelsea-69 26.08.2017 19:08 # chelsea-69
    Пепкин пукан и так весь матч горел, а тут ещё и Рахимку нaxyй послали.
    Рэш...

    (ответить)

  6. mancityman 26.08.2017 19:07 # mancityman
    дин мудак

    (ответить)

  7. mdfjvnlabngmlas 26.08.2017 19:01 # mdfjvnlabngmlas
    хуясе нытик.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: