Гвардиола требует объяснить удаление Стерлинга
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потребовал объяснений от рефери Майка Дина за удаление полузащитника Рахима Стерлинга в матче против "Борнмута".
Как это нередко бывает, в субботу судейство Дина вновь затмило игру, которую ему доверено обслуживать. В первом тайме Майк отказался удалить Натана Аке за жесткий фол против Габриэля Жезуса, а в концовке матча добавил пять минут, позволив командам сыграть почти 10 — причем на седьмой компенсированной минуте "горожане" забили победный гол (1:2).
Автором победного гола стал Стерлинг, однако за празднование вместе с болельщиками Рахим получил вторую желтую карточку и был изгнан с поля. Гвардиола, традиционно предпочитающий не комментировать работу рефери, на сей раз не выдержал.
"Может быть, кто-нибудь мне объяснит, почему он был удален? Я бы хотел знать, потому что теперь Рэш не сможет сыграть против "Ливерпуля", и вдобавок мы лишены Кайла Уолкера, удаленного за несуществующую ошибку".
"Нельзя праздновать гол с фанатами? Назовите мне причину. Может быть, нам играть без фанатов? Когда "Борнмут" забил гол, они отправились праздновать его с фанатами, и это факт", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
Добавим, что теперь 22-летний Стерлинг будет дисквалифицирован на матч следующего тура — против своего бывшего клуба "Ливерпуля".
26.08.2017 19:00
Просмотров: 1506
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
у нас в Раше так судят во 2 лиге Зона Юг,где играет весь Кавказ.но там понятно,судья хочет живой домой приехать-а здесь почему так было?
(ответить)
технично отскочил от освистывания на Джихад стэдиум
(ответить)
Вангую, что Стерлинг не станет праздновать гол в ворота бывшей команды.
(ответить)
Чего там обяснит лысому он стерлинг к людам прибежал которые поле зашли
(ответить)
Пепкин пукан и так весь матч горел, а тут ещё и Рахимку нaxyй послали.
Рэш...
(ответить)
дин мудак
(ответить)
хуясе нытик.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий