Ибрагимович: "Я Конор Макгрегор футбола"

Конор Макгрегор Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович назвал себя "Конором Макгрегором футбола", предсказав победу ирландца в боксерском поединке против Флойда Мейвезера.

Рано утром в воскресенье в Лас-Вегасе пройдет самый ожидаемый и самый денежный бой в истории бокса. Будучи большим поклонником боевых единоборств, Ибрагимович высказал свое мнение по этому поводу.

"Конор обладает мощью, и он может вырубить тебя с любого угла. И он обладает уверенностью, как и я. Он Ибрагимович боевых искусств, а я Макгрегор футбольного мира".

"Поэтому я ставлю на него и его уверенность. Он победит. Победит, потому что так сильно верит в себя, а мне нравится повторять, что психология — это на 50 процентов залог успеха".

"Если у тебя порядок с психологией и головой, тогда ты можешь добиваться поставленных целей. Кроме того, он обладает навыками, и он единственный в своем роде. Поэтому я верю в Конора!" — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. kos9k 26.08.2017 18:13 # kos9k
    2 ссаных петуха

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  2. stretfordend 26.08.2017 18:11 # stretfordend
    это будет кекище, если "денежный" упадет от бойца ЮФС

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  3. royalgunner 26.08.2017 18:07 # royalgunner
    Давай Конор, верю

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  4. ti13 26.08.2017 18:05 # ti13
    Конор настолько популярен, что появляется даже на футбольных сайтах.

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  5. mancunia-planet 26.08.2017 18:02 # mancunia-planet
    удачи

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  6. shirokov15 26.08.2017 18:02 # shirokov15
    Очень интересно, да. Новость для какого-нибудь обоссаного бублика про футбол в вк.

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