Ибрагимович: "Я Конор Макгрегор футбола"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович назвал себя "Конором Макгрегором футбола", предсказав победу ирландца в боксерском поединке против Флойда Мейвезера.

Рано утром в воскресенье в Лас-Вегасе пройдет самый ожидаемый и самый денежный бой в истории бокса. Будучи большим поклонником боевых единоборств, Ибрагимович высказал свое мнение по этому поводу.



"Конор обладает мощью, и он может вырубить тебя с любого угла. И он обладает уверенностью, как и я. Он Ибрагимович боевых искусств, а я Макгрегор футбольного мира".



"Поэтому я ставлю на него и его уверенность. Он победит. Победит, потому что так сильно верит в себя, а мне нравится повторять, что психология — это на 50 процентов залог успеха".



"Если у тебя порядок с психологией и головой, тогда ты можешь добиваться поставленных целей. Кроме того, он обладает навыками, и он единственный в своем роде. Поэтому я верю в Конора!" — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.