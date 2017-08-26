Ибрагимович: "Я Конор Макгрегор футбола"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович назвал себя "Конором Макгрегором футбола", предсказав победу ирландца в боксерском поединке против Флойда Мейвезера.
Рано утром в воскресенье в Лас-Вегасе пройдет самый ожидаемый и самый денежный бой в истории бокса. Будучи большим поклонником боевых единоборств, Ибрагимович высказал свое мнение по этому поводу.
"Конор обладает мощью, и он может вырубить тебя с любого угла. И он обладает уверенностью, как и я. Он Ибрагимович боевых искусств, а я Макгрегор футбольного мира".
"Поэтому я ставлю на него и его уверенность. Он победит. Победит, потому что так сильно верит в себя, а мне нравится повторять, что психология — это на 50 процентов залог успеха".
"Если у тебя порядок с психологией и головой, тогда ты можешь добиваться поставленных целей. Кроме того, он обладает навыками, и он единственный в своем роде. Поэтому я верю в Конора!" — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
26.08.2017 18:00
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Последние комментарии:
2 ссаных петуха
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это будет кекище, если "денежный" упадет от бойца ЮФС
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Давай Конор, верю
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Конор настолько популярен, что появляется даже на футбольных сайтах.
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удачи
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Очень интересно, да. Новость для какого-нибудь обоссаного бублика про футбол в вк.
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