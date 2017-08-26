Конте "спокойно" воспринимает слухи об увольнении

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что спокойно воспринимает слухи о возможном увольнении из клуба.

На этой неделе в немецкой прессе появилась информация, что директор "Челси" Мария Грановская вышла на связь с бывшим тренером "Боруссии" Томасом Тухелем и якобы рассматривает специалиста на замену Конте. Сам итальянец спокойно относится к подобного рода слухам.

"Честно говоря, я очень спокойно отношусь ко всему этому. Я расслаблен, особенно если сравнивать с прошлым сезоном. С момент моего прихода прошло больше года, я узнал много нового и научился работать в этом клубе".

"Я даже наслаждаюсь своей работой больше, чем в прошлом году. Да, мой английский еще оставляет желать лучшего, но я занимаюсь им два дня в неделю. Сейчас самое главное написать новую главу в истории "Челси", - сообщил Конте Goal.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.08.2017 17:00

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  1. psycho1 26.08.2017 17:10 # psycho1
    Новый контракт с повышенной зарплатой успел заключить, основная цель выполнена. Теперь увольняйте сколько угодно - парик своё получит.

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  2. paul-shark 26.08.2017 17:05 # paul-shark
    С таким ртом найти новое пристанище не составит проблем.

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