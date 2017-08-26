"Сити" вырвал победу у "Борнмута" на седьмой компенсированной минуте

Гол Рахима Стерлинга на седьмой компенсированной минуте позволил "Манчестер Сити" вырвать победу в гостях у "Борнмута" — 1:2.

На второе поражение подряд тренер "вишенок" Эдди Хау отреагировал, выпустив с первых минут Тайрона Мингса, Дэна Гослинга и Джермейна Дефо.



Серхио Агуэро неожиданно переместился на лавку "горожан". Зато в старте появились Бенжамен Менди, Бернарду Силва, Данило и Рахим Стерлинг.



Как и положено хозяевам, "Борнмут" начал матч очень активно и много перемещался. Но когда показалось, что натиск "вишенок" ослабевает, случился гол. На 13-й минуте Венсан Компани вынес мяч головой за пределы штрафной площади, однако снарядом завладел Чарли Дэниэлс. Несмотря на острый угол, защитник решился пробить и сделал это великолепно, мощнейшим выстрелом попав под перекладину — 1:0.



Пока "Сити" приходил в себя, хозяева едва не забили второй гол. Дефо остался без опеки в самом центре штрафной, нанеся удар в касание после заброса верхом, однако голкипер Эдерсон выручил гостей.



Проспав начало матча, "горожане" оживились и в течение 21-й минуты нанесли свой первый удар в створ, а затем и сравняли счет. Давид Сильва сделал роскошную разрезающую передачу в штрафную прямо по центру. На этот пас откликнулся Габриэль Жезус, который, поставив корпус Натану Аке, в касание закатил мяч в ворота — 1:1.



"Сити" окончательно проснулся и совершенно лишил соперника мяча. Гости много комбинировали на подступах к штрафной, однако еще раз поразить ворота Асмира Беговича им никак не удавалось, несмотря на обилие моментов. Порой "Борнмуту" просто везло.



Во втором тайме игра стала гораздо более скудной, моменты практически не возникали, хотя "горожане" по-прежнему владели подавляющим преимуществом.



А на 61-й минуте "Борнмут" внезапно создали убойный момент. Николас Отаменди на пару с Фернандиньо устроили обрез на своей половине поля, чем соперник немедленно воспользовался, выведя на удар по центру штрафной Джошуа Кинга, но тот попал в штангу.



С приближением концовки матча натиск "Сити" становился все более отчаянным. На 74-й минуте гости ответили своим попаданием в штангу — не повезло Отаменди.



Как ни старались гости, как ни суетился Гвардиола у бровки, а счет все не менялся. И все-таки на исходе компенсированного времени команды получили по моменту. Если Кинг не смог пробить Эдерсона, то Стерлинг, приняв мяч в центре штрафной, все-таки поразил ворота, пускай и коряво — 1:2.



"Сити" невероятным образом вырвал победу, оставив "Борнмут" без очков в нижней части таблицы. "Горожане" были вознаграждены за свои старания и теперь имеют семь баллов после трех матчей.



"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче