"Сити" вырвал победу у "Борнмута" на седьмой компенсированной минуте
Гол Рахима Стерлинга на седьмой компенсированной минуте позволил "Манчестер Сити" вырвать победу в гостях у "Борнмута" — 1:2.
На второе поражение подряд тренер "вишенок" Эдди Хау отреагировал, выпустив с первых минут Тайрона Мингса, Дэна Гослинга и Джермейна Дефо.
Серхио Агуэро неожиданно переместился на лавку "горожан". Зато в старте появились Бенжамен Менди, Бернарду Силва, Данило и Рахим Стерлинг.
Как и положено хозяевам, "Борнмут" начал матч очень активно и много перемещался. Но когда показалось, что натиск "вишенок" ослабевает, случился гол. На 13-й минуте Венсан Компани вынес мяч головой за пределы штрафной площади, однако снарядом завладел Чарли Дэниэлс. Несмотря на острый угол, защитник решился пробить и сделал это великолепно, мощнейшим выстрелом попав под перекладину — 1:0.
Пока "Сити" приходил в себя, хозяева едва не забили второй гол. Дефо остался без опеки в самом центре штрафной, нанеся удар в касание после заброса верхом, однако голкипер Эдерсон выручил гостей.
Проспав начало матча, "горожане" оживились и в течение 21-й минуты нанесли свой первый удар в створ, а затем и сравняли счет. Давид Сильва сделал роскошную разрезающую передачу в штрафную прямо по центру. На этот пас откликнулся Габриэль Жезус, который, поставив корпус Натану Аке, в касание закатил мяч в ворота — 1:1.
"Сити" окончательно проснулся и совершенно лишил соперника мяча. Гости много комбинировали на подступах к штрафной, однако еще раз поразить ворота Асмира Беговича им никак не удавалось, несмотря на обилие моментов. Порой "Борнмуту" просто везло.
Во втором тайме игра стала гораздо более скудной, моменты практически не возникали, хотя "горожане" по-прежнему владели подавляющим преимуществом.
А на 61-й минуте "Борнмут" внезапно создали убойный момент. Николас Отаменди на пару с Фернандиньо устроили обрез на своей половине поля, чем соперник немедленно воспользовался, выведя на удар по центру штрафной Джошуа Кинга, но тот попал в штангу.
С приближением концовки матча натиск "Сити" становился все более отчаянным. На 74-й минуте гости ответили своим попаданием в штангу — не повезло Отаменди.
Как ни старались гости, как ни суетился Гвардиола у бровки, а счет все не менялся. И все-таки на исходе компенсированного времени команды получили по моменту. Если Кинг не смог пробить Эдерсона, то Стерлинг, приняв мяч в центре штрафной, все-таки поразил ворота, пускай и коряво — 1:2.
"Сити" невероятным образом вырвал победу, оставив "Борнмут" без очков в нижней части таблицы. "Горожане" были вознаграждены за свои старания и теперь имеют семь баллов после трех матчей.
"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
26.08.2017 16:35
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Последние комментарии:
Пихайло: : "Я Конор Макгрегор бутылки"
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Абрахаааам гоооооол
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ахаха 6ля флойд и конор на взвешивании себе в трусы огурцы положили))
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есть слухи, что чемберлюга в лфк рвется.
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"Например, в последней игре в Лиге чемпионов в составе не было Дивока Ориги. Он в порядке, это всего лишь иллюстрирует тот факт, что у нас достаточно качественных футболистов".
"Это только один пример. В составе не было и некоторых других игроков".
меня уже начинает бесить этот очкастый пиздабол
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де бур походу такой же физрук, как и пеп.
контроль, владение...а на деле заглот
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абрахам уже начал тащить лебедей.
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Удачи МС в борьбе за топ 10!
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бл уже две штанги у брайтона, а забить никак не могут(
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Билича на хер надо слать, ато пизда молоткам
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Норм тут полыхает у даунов от игры Королей, особенно у дрочилы всея фапла астера, ну просто не подгорает а горит синим пламенем задрот всея фапли.
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Гляньте на бертранда - вылитый Алвес
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пиздос он долбоеб так лететь в соперника.
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Весь голубой пригород в том числе пеп, игроки, фаны, недофаны с фапли все вместе нас0сали три очка. ЭТО и пебедой нельзя назвать!
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бритос)))))00
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Ну Сити и дерьмо, пипец команда не играет, она страдает. Чисто отскок, по сути ничья должна была быть, но уже не с Эвертоном, а с Борнмутом, позорище. На фоне Сити, Арсенал не такое и говно)).
Гвардиола как тренер нулина, просто 0. Это АПЛ детка, это не в Барсе сидеть, хотя когда Гвардиола был тренером Барсы, с их составом любой бы с ФАПЛа мог бы быть тренером. Английский чемпионат все расставляет на свое место, я думаю Гвардиола в топ 3 тренеров на увольнение. Он нулина
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Сити в какое-то дерьмо играет на старте сезона, я думал они с таким подбором быстроногих технарей впереди - не будут замечать всякие Борнмуты и Эвертоны, в итоге не футбол, а мучение.
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Отскочили, но по игре были лучше.Дин конечно, эпикэлдалбич... сперва убивал Сити, давая жёлтые за любой фол, и не давая Борнмуту желтые, там где можно было и красные...ну да ладно, хорошо хоть добавил к 5ти минутам, то что ушло на болтовню и замены.
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Стирлинг просто испугался сыграть против Мане. вот и слился с кк
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Глори Глори М. Ю
Манчестер красный!
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