Мустафи согласился на переход в "Интер"

Шкодран Мустафи Центральный защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи договорился о своем переходе в "Интер".

Игрок сборной Германии провел на "Эмирейтс" всего один год после своего перехода из "Валенсии" стоимостью 35 миллионов фунтов. Мустафи имел регулярную игровую практику в команде Арсена Венгера, но, несмотря на это, "Интер" удалось заинтересовать Шкодрана.

По информации Sky Sports, Мустафи уже дал согласие на возвращение в Серию А, где ранее в своей карьере он на протяжении пары лет выступал за "Сампдорию". Однако двум клубам еще предстоит достичь компромисс.

Сообщается, что "Интер" предпочитает взять 25-летнего защитника в аренду с последующим выкупом. "Арсенал" не собирается стоять на пути у Шкодрана, но хочет полностью вернуть свои инвестиции.


Метки Арсенал, Интер, Мустафи

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2017 16:00

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  1. wengerrrro 26.08.2017 16:31 # wengerrrro
    1. какая накуй аренда мрази
    2. команда разваливается пздц

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  2. kos9k 26.08.2017 16:30 # kos9k
    ахахахаха

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  3. gunnerlove 26.08.2017 16:14 # gunnerlove
    Бред какой то, как эти днари могли его заинтересовать

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  4. arsenverim 26.08.2017 16:04 # arsenverim
    mustafi out
    van dijk in

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