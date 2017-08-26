Мустафи согласился на переход в "Интер"
Центральный защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи договорился о своем переходе в "Интер".
Игрок сборной Германии провел на "Эмирейтс" всего один год после своего перехода из "Валенсии" стоимостью 35 миллионов фунтов. Мустафи имел регулярную игровую практику в команде Арсена Венгера, но, несмотря на это, "Интер" удалось заинтересовать Шкодрана.
По информации Sky Sports, Мустафи уже дал согласие на возвращение в Серию А, где ранее в своей карьере он на протяжении пары лет выступал за "Сампдорию". Однако двум клубам еще предстоит достичь компромисс.
Сообщается, что "Интер" предпочитает взять 25-летнего защитника в аренду с последующим выкупом. "Арсенал" не собирается стоять на пути у Шкодрана, но хочет полностью вернуть свои инвестиции.
26.08.2017 16:00
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1. какая накуй аренда мрази
2. команда разваливается пздц
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ахахахаха
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Бред какой то, как эти днари могли его заинтересовать
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mustafi out
van dijk in
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