Мустафи согласился на переход в "Интер"

Центральный защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи договорился о своем переходе в "Интер".

Игрок сборной Германии провел на "Эмирейтс" всего один год после своего перехода из "Валенсии" стоимостью 35 миллионов фунтов. Мустафи имел регулярную игровую практику в команде Арсена Венгера, но, несмотря на это, "Интер" удалось заинтересовать Шкодрана.



По информации Sky Sports, Мустафи уже дал согласие на возвращение в Серию А, где ранее в своей карьере он на протяжении пары лет выступал за "Сампдорию". Однако двум клубам еще предстоит достичь компромисс.



Сообщается, что "Интер" предпочитает взять 25-летнего защитника в аренду с последующим выкупом. "Арсенал" не собирается стоять на пути у Шкодрана, но хочет полностью вернуть свои инвестиции.