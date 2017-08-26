"Тоттенхэм" согласовал покупку Сержа Орье

"Тоттенхэм" согласовал приобретение правого защитника ПСЖ Сержа Орье стоимостью 23 миллиона фунтов, но заключение сделки зависит от того, удастся ли игроку получить разрешение на работу в Англии.

По информации Sky Sports, трансфер Орье полностью согласован — Серж не только договорился о личном контракте со "шпорами", но даже прошел медицинское обследование.



ПСЖ с радостью готов пойти на сделку с "Тоттенхэмом", поскольку после дорогостоящего приобретения Неймара у "Барселоны" нуждается в продажах, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей УЕФА.



Единственная проблема заключается в том, что в данный момент 24-летнему ивуарийцу — как человеку, условно осужденному на два года тюрьмы за нападение на полицейского — запрещен въезд в Британию.



Сейчас экс-защитник "Ланса" и "Тулузы" пытается добиться отмены этого иммиграционного запрета, который мешает ему получить разрешение на работу в Англии. Если апелляция Сержа будет удовлетворена, трансфер немедленно состоится.