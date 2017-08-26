"Тоттенхэм" согласовал покупку Сержа Орье

Серж Орье "Тоттенхэм" согласовал приобретение правого защитника ПСЖ Сержа Орье стоимостью 23 миллиона фунтов, но заключение сделки зависит от того, удастся ли игроку получить разрешение на работу в Англии.

По информации Sky Sports, трансфер Орье полностью согласован — Серж не только договорился о личном контракте со "шпорами", но даже прошел медицинское обследование.

ПСЖ с радостью готов пойти на сделку с "Тоттенхэмом", поскольку после дорогостоящего приобретения Неймара у "Барселоны" нуждается в продажах, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей УЕФА.

Единственная проблема заключается в том, что в данный момент 24-летнему ивуарийцу — как человеку, условно осужденному на два года тюрьмы за нападение на полицейского — запрещен въезд в Британию.

Сейчас экс-защитник "Ланса" и "Тулузы" пытается добиться отмены этого иммиграционного запрета, который мешает ему получить разрешение на работу в Англии. Если апелляция Сержа будет удовлетворена, трансфер немедленно состоится.


Метки Орье, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 749

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. edgarkuznetsov 26.08.2017 16:05 # edgarkuznetsov
    В прошлом сезоне и так была самая сильная защита,в этом вообще будет железобетон

    (ответить)

  2. osprey 26.08.2017 15:17 # osprey
    Шпоры наверное собрали самую гнилую тиму во всей АПЛ

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 26.08.2017 15:01 # pistolero-lfc
    отличная покупка. поздравляю шпор.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: