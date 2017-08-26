Моуриньо знает, почему прибавил Мхитарян

Генрих Мхитарян и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что теперь он лучше понимает возможности Генриха Мхитаряна, а плеймейкер привык к его требованиям.

В двух стартовых матчах Премьер-Лиги Мхитарян записал на свой счет четыре результативных передчи. Это на два ассиста больше, чем Генрих сподобился в своем дебютном сезоне на "Олд Траффорд".

Моуриньо считает, что прогресс Мхитаряна связан с притиркой тренера и игрока друг к другу: Жозе лучше понимает возможности Генриха, а Генрих лучше понимает требования Жозе.

"Теперь он понимает меня, а я понимаю его. Если бы в начале прошлого сезона он понимал меня лучше, он провел бы тот отрезок значительно сильнее. Точно так же если бы я знал его возможности лучше, то, наверное, помог бы ему это сделать".

"Мы провели целый год вместе и теперь учимся друг у друга. Я хорошо его знаю, он хорошо знает меня. Вторую половину сезона он отыграл гораздо лучше, но я уверен, что с его талантом он проведет этот сезона еще сильнее", - сообщил Моуриньо официальному сайту МЮ.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Мхитарян

Автор foxmcfc   

Дата 26.08.2017 14:00

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  1. gerrard08 26.08.2017 14:32 # gerrard08
    Потому что Гено игрок мирового класса, который даже смог подстроится под автобусный стиль.

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  2. pistolero-lfc 26.08.2017 14:08 # pistolero-lfc
    всё просто. теперь он готовит шашлыки со специальным ингридиентом.

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