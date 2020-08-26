Гвардиола готов сделать из Стерлинга плеймейкера

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что готов и впредь использовать вингера Рахима Стерлинга на позиции десятки.

Выход Стерлинга на замену в матче второго тура Премьер-Лиги с "Эвертоном" позволил" "горожанам" перевернуть игру: Рахим неожиданно занял позицию десятого номера и сравнял счет. Теперь Гвардиола готов продолжить эксперимент.



"Прошлым летом Рахим играл исключительно на фланге, но с матча против "Реала" он чаще действовал в центре, располагаясь под нападающим".



"Мне нравится наблюдать за ним на этой позиции, он манипулирует защитниками и очень агрессивен на ограниченном пространстве".



"Против "Эвертона" ему удалось забить и сравнять счет. Если взять последние 4-5 игр, то в среднем он отличается по голу за матч. Надеюсь, это прибавит ему уверенности, и он продолжит в том же духе", - сообщил Гвардиола ESPN.