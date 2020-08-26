Гвардиола готов сделать из Стерлинга плеймейкера

Пеп Гвардиола и Рахим Стерлинг Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что готов и впредь использовать вингера Рахима Стерлинга на позиции десятки.

Выход Стерлинга на замену в матче второго тура Премьер-Лиги с "Эвертоном" позволил" "горожанам" перевернуть игру: Рахим неожиданно занял позицию десятого номера и сравнял счет. Теперь Гвардиола готов продолжить эксперимент.

"Прошлым летом Рахим играл исключительно на фланге, но с матча против "Реала" он чаще действовал в центре, располагаясь под нападающим".

"Мне нравится наблюдать за ним на этой позиции, он манипулирует защитниками и очень агрессивен на ограниченном пространстве".

"Против "Эвертона" ему удалось забить и сравнять счет. Если взять последние 4-5 игр, то в среднем он отличается по голу за матч. Надеюсь, это прибавит ему уверенности, и он продолжит в том же духе", - сообщил Гвардиола ESPN.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор foxmcfc   

Дата 26.08.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 26.08.2017 13:30 # sausage
    Стерлинг норм игрочила, жаль его прогресс в Сити замедлился. Может с Пепом повезёт.

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  2. tursa 26.08.2017 13:29 # tursa
    в лфк при суаресе на острие ромба хорошо играл

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  3. pistolero-lfc 26.08.2017 13:27 # pistolero-lfc
    Стерлинг как Яя Туре. сидит себе на замене и в важных матчах решает.
    в ЛЧ снова будет тащит, как Яя в АПЛ

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  4. didier-11 26.08.2017 13:08 # didier-11
    Этому бегунку никогда не стать плеймейкером.
    Он бежит с опущенной на мяч головой , и никого не видит как Виллиан.
    Какой нах плеймейкер

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  5. spartan 26.08.2017 13:04 # spartan
    леол
    посмеемся потом с его стат

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