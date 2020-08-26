Гвардиола готов сделать из Стерлинга плеймейкера
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что готов и впредь использовать вингера Рахима Стерлинга на позиции десятки.
Выход Стерлинга на замену в матче второго тура Премьер-Лиги с "Эвертоном" позволил" "горожанам" перевернуть игру: Рахим неожиданно занял позицию десятого номера и сравнял счет. Теперь Гвардиола готов продолжить эксперимент.
"Прошлым летом Рахим играл исключительно на фланге, но с матча против "Реала" он чаще действовал в центре, располагаясь под нападающим".
"Мне нравится наблюдать за ним на этой позиции, он манипулирует защитниками и очень агрессивен на ограниченном пространстве".
"Против "Эвертона" ему удалось забить и сравнять счет. Если взять последние 4-5 игр, то в среднем он отличается по голу за матч. Надеюсь, это прибавит ему уверенности, и он продолжит в том же духе", - сообщил Гвардиола ESPN.
26.08.2017 13:00
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Последние комментарии:
Стерлинг норм игрочила, жаль его прогресс в Сити замедлился. Может с Пепом повезёт.
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в лфк при суаресе на острие ромба хорошо играл
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Стерлинг как Яя Туре. сидит себе на замене и в важных матчах решает.
в ЛЧ снова будет тащит, как Яя в АПЛ
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Этому бегунку никогда не стать плеймейкером.
Он бежит с опущенной на мяч головой , и никого не видит как Виллиан.
Какой нах плеймейкер
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леол
посмеемся потом с его стат
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