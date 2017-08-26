Гвардиола уверен, что Хау получит шанс в топ-клубе

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его коллега из "Борнмута" Эдди Хау способен возглавить один из топ-клубов Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне восемь лучших команд имели иностранных тренеров, что в очередной раз вызвало дискуссии о состоятельности доморощенных специалистов.



Однако Гвардиола, возглавивший "Барселону" в 37 лет, видит хороших британских тренеров, которые, как он считает, способны работать на высшем уровне. К их числу Хосеп в первую очередь относит своего сегодняшнего соперника в лице 39-летнего Хау.



"Конечно, он способен работать с командами топ-уровня. Он молод, и он еще получит свой шанс в топ-клубе. Это будет хорошо для английских тренеров вроде него, Марка Хьюза и других".



"Это правда, что мне предоставилась возможность возглавить топ-клуб, когда я был молод. Но спрашивать нужно со спортивных директоров и тех, кто руководит клубами. Это не моя вина, что однажды мне позвонили домой и сказали: "Как насчет поработать в Премьер-Лиге?" — цитирует Гвардиолу Sky Sports.