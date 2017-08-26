Моуриньо не гарантирует Ибрагимовичу игровое время

Златан Ибрагимович и Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предупредил, что Златану Ибрагимовичу не будет гарантировано место в стартовом составе, когда опытный нападающий окончательно оправится после травмы.

В прошлом сезоне, в котором Златан наколотил 28 голов до своей травмы апреле, у него практически не было конкурентов по позиции, и команда очень зависела от формы своего главного бомбардира.

Однако теперь основным нападающим "красных дьяволов" является Ромелу Лукаку, вдобавок Моуриньо делает все возможное, чтобы забитые голы приходили с различных позиций. Поэтому Ибрагимовичу, заключившему новый однолетний контракт, придется потрудиться, чтобы доказать свое право играть в стартовом составе.

"Златан знает меня, и он знает, что я выпускаю тех игроков, которых считаю лучшими для команды. Я всегда так поступал. Поэтому если он придет и докажет, что лучший, тогда он будет играть. Если другой игрок не даст ему шанса доказать это... Что ж, такова жизнь".

"Но я всегда пытаюсь быть честным со своими игроками и своей командой. Возможно, я не всегда поступаю корректно, но я стараюсь".

"Определенно, моя команда стала лучше по сравнению с прошлым летом. А Златан станет для нас еще одной опцией, еще одним нападающим, еще одним опытным игроком. Это еще один игрок, который способен действовать на позиции 9-го или 10-го номером, который способен действовать в паре с другим нападающим".

"Нам предстоит сыграть много матчей. Если мы продвинемся в Лиге Чемпионов и продвинемся в одном из кубков, то окажемся в положении, когда не сможем обходиться одними лишь Лукаку и Рэшфордом, особенно если я буду использовать их вместе".

"Если я буду использовать их вместе, мне, вероятно, потребовался бы еще один нападающий. Вероятно, тогда мне пришлось бы постучаться к Эду Вудворду в январе, чтобы попросить еще одного нападающего на вторую половину сезона. Но теперь мне не нужно этого делать. У меня и так есть один из лучших в мире", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2017 11:00

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  1. cap26 26.08.2017 11:40 # cap26
    разрывчик крестообразных связочек у мукаки и рэшфорда, и добро пожаловать будущее муму на годы и годы - ибрахерович!

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  2. asnural 26.08.2017 11:14 # asnural
    Купили просто в качестве вешалки для футболки с 10 номером. Китайские фанатики оценят..

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  3. januzaj00 26.08.2017 11:02 # januzaj00
    На то и топ клуб, что высокая конкуренция

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