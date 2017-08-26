Моуриньо не гарантирует Ибрагимовичу игровое время

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предупредил, что Златану Ибрагимовичу не будет гарантировано место в стартовом составе, когда опытный нападающий окончательно оправится после травмы.

В прошлом сезоне, в котором Златан наколотил 28 голов до своей травмы апреле, у него практически не было конкурентов по позиции, и команда очень зависела от формы своего главного бомбардира.



Однако теперь основным нападающим "красных дьяволов" является Ромелу Лукаку, вдобавок Моуриньо делает все возможное, чтобы забитые голы приходили с различных позиций. Поэтому Ибрагимовичу, заключившему новый однолетний контракт, придется потрудиться, чтобы доказать свое право играть в стартовом составе.



"Златан знает меня, и он знает, что я выпускаю тех игроков, которых считаю лучшими для команды. Я всегда так поступал. Поэтому если он придет и докажет, что лучший, тогда он будет играть. Если другой игрок не даст ему шанса доказать это... Что ж, такова жизнь".



"Но я всегда пытаюсь быть честным со своими игроками и своей командой. Возможно, я не всегда поступаю корректно, но я стараюсь".



"Определенно, моя команда стала лучше по сравнению с прошлым летом. А Златан станет для нас еще одной опцией, еще одним нападающим, еще одним опытным игроком. Это еще один игрок, который способен действовать на позиции 9-го или 10-го номером, который способен действовать в паре с другим нападающим".



"Нам предстоит сыграть много матчей. Если мы продвинемся в Лиге Чемпионов и продвинемся в одном из кубков, то окажемся в положении, когда не сможем обходиться одними лишь Лукаку и Рэшфордом, особенно если я буду использовать их вместе".



"Если я буду использовать их вместе, мне, вероятно, потребовался бы еще один нападающий. Вероятно, тогда мне пришлось бы постучаться к Эду Вудворду в январе, чтобы попросить еще одного нападающего на вторую половину сезона. Но теперь мне не нужно этого делать. У меня и так есть один из лучших в мире", — цитирует Моуриньо Sky Sports.