Венгер все еще надеется заключить новый контракт с Санчесом

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что все еще надеется заключить новый контракт с нападающим Алексисом Санчесом.

Как известно, игрок сборной Чили уже вступил в заключительный год по своему действующему соглашению. По слухам, Алексис отказывается от новой сделки не только из-за разногласий по зарплате, но и из-за своих сомнений относительно амбиций "Арсенала".



Этим летом "канониры" легко могли бы выручить не менее 50 миллионов фунтов за Санчеса, однако Венгер не желает этого, рискуя лишиться игрока через год безо всякой компенсации. По словам Арсена, он поступает так осознанно и все еще надеется продлить сотрудничество с 28-летним чилийцем.



"Мы в очень простом положении: у него остается один год по контракту, и я хочу сохранить его. А также продлить его контракт по ходу сезона, если это будет возможно".



"Я много раз сталкивался с подобной ситуацией, потому что в процессе строительства стадиона мы имели значительные ограничения на финансовом фронте и особо не могли выбирать, продавать нам игрока или нет".



"Надеюсь, в будущем мы будем гораздо сильнее в этом отношении", — сообщил Венгер Sky Sports.