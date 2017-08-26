"Ливерпуль" может отпустить Дивока Ориги

"Ливерпуль" может отпустить нападающего Дивока Ориги из клуба до закрытия летнего трансферного окна.

В этом сезоне Ориги еще не выходил в стартовом составе "красных", отметившись лишь одним появлением на замену — в матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:3).



На ответный квалификационный матч Лиги Европы против "Хоффенхайма" на этой неделе (4:2) Дивок и вовсе не попал в заявку — главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предпочел поместить на лавку Даниэля Старриджа и Доминика Соланке.



Естественно, эта ситуация не может устраивать 22-летнего нападающего, ведь она угрожает шансам Дивока поехать на Чемпионат Мира 2018 года со сборной Бельгии.



Как стало известно The Telegraph, "красные" уже намекнули Ориги, что будут готовы продать его или отпустить в аренду, если в остатке трансферного окна смогут обзавестись усилением на рынке.



Среди возможных претендентов на Дивока называются "Тоттенхэм", "Марсель" и бывший клуб Ориги "Андерлехт".