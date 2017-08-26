Анри: "Златан вернулся, чтобы выиграть Премьер-Лигу"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что нападающий Златан Ибрагимович вернулся в "Манчестер Юнайтед", чтобы выиграть Премьер-Лигу.

В четверг Ибрагимович заключил новый однолетний контракт с "красными дьяволами", за которых он забил 28 голов в прошлом сезоне до своей травмы, полученной в апреле.



На старте этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" явно обозначил свои амбиции, выиграв два первых матча с одинаковым счетом 4:0 и сразу же захватив лидерство в таблице. Анри уверен, что Златан возвращается, чтобы помочь "дьяволам" удержаться на вершине.



"Они сохранили Златана, но я думаю, Златан воспринимает это как персональный вызов. Он хочет добиться большего здесь, он до сих пор не выиграл эту лигу".



"Я убежден, что он хочет выиграть Премьер-Лигу и сделать Англию очередной страной, которую он покорил".



"Я не удивлен его возвращению, потому что на месте "Юнайтед" я бы тоже захотел сохранить в раздевалке такого парня, как Златан. Его присутствие рядом с Лукаку и Маркусом Рэшфордом пойдет им на пользу. Рэшфорд говорил об этом еще в прошлом году. Златан знает, как сплотить раздевалку".



"Я не удивлен, потому что мы говорим о Златане Ибрагимовиче — на мой взгляд, одном из лучших, что только видела эта игра", — сообщил Анри Sky Sports.