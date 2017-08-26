Анри: "Златан вернулся, чтобы выиграть Премьер-Лигу"

Златан Ибрагимович Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что нападающий Златан Ибрагимович вернулся в "Манчестер Юнайтед", чтобы выиграть Премьер-Лигу.

В четверг Ибрагимович заключил новый однолетний контракт с "красными дьяволами", за которых он забил 28 голов в прошлом сезоне до своей травмы, полученной в апреле.

На старте этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" явно обозначил свои амбиции, выиграв два первых матча с одинаковым счетом 4:0 и сразу же захватив лидерство в таблице. Анри уверен, что Златан возвращается, чтобы помочь "дьяволам" удержаться на вершине.

"Они сохранили Златана, но я думаю, Златан воспринимает это как персональный вызов. Он хочет добиться большего здесь, он до сих пор не выиграл эту лигу".

"Я убежден, что он хочет выиграть Премьер-Лигу и сделать Англию очередной страной, которую он покорил".

"Я не удивлен его возвращению, потому что на месте "Юнайтед" я бы тоже захотел сохранить в раздевалке такого парня, как Златан. Его присутствие рядом с Лукаку и Маркусом Рэшфордом пойдет им на пользу. Рэшфорд говорил об этом еще в прошлом году. Златан знает, как сплотить раздевалку".

"Я не удивлен, потому что мы говорим о Златане Ибрагимовиче — на мой взгляд, одном из лучших, что только видела эта игра", — сообщил Анри Sky Sports.


Метки Анри, Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2017 08:00

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  1. mancunia-planet 26.08.2017 08:27 # mancunia-planet
    Анри шарит

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  2. killing-cannon 26.08.2017 08:07 # killing-cannon
    а я все думал, кого он мне напоминает..

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