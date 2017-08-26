Почеттино рассчитывает еще на три приобретения

После запоздалого начала трансферной кампании наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что надеется еще на трех новичков в остатке окна.

Как известно, новый сезон "шпоры" начали без единого новичка. Однако на текущей неделе дело сдвинулось с мертвой точки: буквально с разницей в несколько часов лондонский клуб подтвердил приобретение голкипера "Саутгемптона" Пауло Гассаниги и защитника "Аякса" Давинсона Санчеса.



Почеттино надеется, что "Тоттенхэм" продолжит покупать и до конца лета обеспечит ему еще трех новых игроков, которыми, как догадывается пресса, могут стать защитники Серж Орье из ПСЖ с Хуаном Фойтом из "Эстудиантеса" и полузащитник "Эвертона" Росс Баркли.



"Мы не можем ничего подтвердить, пока это на самом деле не произошло. Как и всегда, с нашим именем связывают множество игроков в прессе".



"Я никогда не комментирую слухи. Я всегда полон уважения к другим клубам и игрокам, которые, возможно, находятся в переговорах с нами или какими-либо другими клубами".



"Кажется прежде я говорил, что хочу четырех новичков? Я имел ввиду голкипера плюс четырех. Может быть, теперь мы подпишем еще трех", — цитирует Почеттино Sky Sports.



Тем временем, The Telegraph передает, что "шпоры" уже согласовали приобретение Орье за 23 миллиона фунтов, и теперь все зависит от того, удастся ли Сержу добиться отмены иммиграционного запрета на посещение Британии.