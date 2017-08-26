"Уотфорд" договорился по стоимости Кирана Гиббса

"Уотфорд" согласовал компенсацию за левого защитника "Арсенала" и сборной Англии Кирана Гиббса.

Главный тренер "шершней" Марку Силва охотился за Гиббсом на протяжении всего лета, но в какой-то момент был вынужден охладить свой интерес — "Арсенал" запросил за Кирана неподъемную для "Уотфорда" сумму в 15 миллионов фунтов.



Однако приближение трансферного дедлайна и отсутствие к 27-летнему англичанину интереса других клубов заставило "канониров" пойти на серьезные уступки. В итоге "Арсенал" снизил цену за Гиббса, чей контракт истекает уже следующим летом, до 5 млн. фунтов.



Как сообщает ESPN со ссылкой на оба клуба, в конце концов "Арсенал" и "Уотфорд" ударили по рукам, и теперь "шершни" попытаются преодолеть еще одно препятствие, которым может стать зарплата Гиббса в 60 тыс. фунтов в неделю.



При этом сам Киран, не сыгравший ни минуты в этом сезоне, заинтересован в уходе из "Арсенала". Гиббс понимает, что его карьера давно находится в тупике и нуждается в перезагрузке.