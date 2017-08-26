3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 26 августа шестью поединками стартует 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30



С одной стороны, свой выезд на южное побережье "Манчестер Сити" может рассматривать по-настоящему курортным, ведь "горожане" выиграли все четыре последних встречи с "Борнмутом" с общим счетом 15:1. С другой стороны, "вишенки должны быть обозлены на себя неудачным стартом сезона — ноль очков и ни одного забитого гола после двух туров. Таким образом, "горожанам" нужно быть на чеку и не ждать, что очки дадутся им так же легко, как и в предыдущих встречах. Во всех пяти последних домашних матчах против "Сити" в рамках чемпионата "Борнмут" не забил ни одного гола.



Капитан "Борнмута" Саймон Фрэнсис все еще отсутствует с повреждением задней поверхностью бедра. Также травмированы Джуниор Станислас и Каллум Уилсон.



Данило может заменить в стартовом составе "Сити" дисквалифицированного Кайла Уолкера. Бенжамен Менди и Илкай Гюндоган, вероятно, еще не набрали оптимальную форму для выхода на поле — с первых минут точно.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — СУОНСИ 17:00



С "Селхерст Парк" у Пола Клемента связаны особые воспоминания. Едва получив назначение в "Суонси" и наблюдая за игрой с трибун, экс-ассистент Карло Анчелотти не выдержал и в перерыве спустился в раздевалку. Речь Клемента вдохновила "лебедей", и те вырвали победу в концовке, которая очень им помогла поправить свое положение в таблице. В данный момент настроение в обоих лагерях таково, что и те, и другие вновь готовятся к борьбе за выживание. В стартовавшем сезоне "Кристал Пэлас" и "Суонси" пока остаются без побед и даже без забитых голов. "Орлы" выиграли только одну из 12 последних встреч с "лебедями" в рамках чемпионата — 1:0 в мае 2015.



Полузащитник "Кристал Пэлас" Рубен Лофтус-Чик пропустит около недели с травмой паха. Также остается вне игры Уилфрид Заха, но Джайро Ридевалд уже поправился.



Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте продолжает набирать форму в тренировках. Кайл Бартли травмирован.



ХАДДЕРСФИЛД — САУТГЕМПТОН 17:00



После двух туров "Хаддерсфилд" остается одной из трех команд, до сих пор не потерявших ни одного очка. "Саутгемптон" выступает не так ярко, а в середине недели и вовсе был выбит из Кубка Лиги, однако продлить свою серию в противостоянии со "святыми" "терьерам" будет невероятно сложно. Три первых матча сезона, включая кубковый против "Вулверхэмптона", подопечные Маурисио Пеллегрино провели дома — возможно, на выезде они будут чувствовать себя более раскрепощенными. Последний раз "Хаддерсфилд" принимал на своем поле "святых" в 2010 году в рамках Лиги Один и выиграл 2:0.



"Хаддерсфилд" продолжает аккумулировать новичков, некоторые из которых могут получить свой шанс в субботу.



"Саутгемптону" предстоит оценить состояние новичка Уэсли Худта. Виргил Ван Дейк по-прежнему отстранен от первой команды.



НЬЮКАСЛ — ВЕСТ ХЭМ 17:00



Два поражения в Премьер-Лиге и вылет из Кубка Лиги сгустили тучи над "Ньюкаслом", но столь же неуверенно чувствует себя и главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич, с которым связаны совсем другие ожидания, и которому, как сплетничает пресса, клуб уже присматривает замену. Одним словом, обе команды отчаянно нуждаются в победе, чтобы избавиться от негативных настроений. В 13 последних домашних матчах против "молотобойцев" "сороки" потерпели лишь одно поражение, одержав семь побед.



Завершает отбывать свою дисквалификацию в субботу полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви. Травмированные Деандре Йедлин и Флориан Лежен дополняют список потерь. Роландо Ааронс и Дуайт Гэйл готовятся к фитнес-тесту.



Впервые в сезоне за "Вест Хэм" может сыграть выздоровевший Мануэль Лансини, но Уинстон Рид травмирован, а Марко Арнаутович дисквалифицирован. Энди Кэрролл уже вовсю тренируется.



УОТФОРД — БРАЙТОН 17:00



Как и несколько других команд, "Брайтон" по-прежнему не может похвастать ни набранными очками, ни забитыми голами. На фоне новичка Премьер-Лиги "Уотфорд" смотрится гораздо предпочтительнее, а вдобавок играет дома, где в первом туре задал жару "Ливерпулю". "Шершни" проиграли только одну из 10 последних встреч с "чайками" при пяти победах.



К дебюту за "Уотфорд" готов арендованный у "Бенфики" вингер Андре Каррильо. Хосе Холебас дисквалифицирован. Юнес Кабул, Дарил Янмат, Роберто Перейра и Мауро Сарате травмированы.



Рекордное приобретение "Брайтона" Хосье Искьердо, наконец, получил разрешение на работу в Англии и готов к дебюту. Иззи Браун не успевает залечить заднюю поверхность бедра в срок.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР 19:30



Две победы подряд со счетом 4:0 создали вокруг "Манчестер Юнайтед" повышенные ожидания, однако главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо заранее предупредил своих подопечных, что "Лестер", по его мнению, возвращается к своей игре, обеспечившей "лисам" титул в позапрошлом сезоне. Тем не менее, "Юнайтед" играет дома, и это хорошая возможность уйти на международную паузу в отличном настроении. "Дьяволы" потерпели только два поражения в 22 встречах с "Лестером" в рамках чемпионата.



Подписавший новый контракт с "Юнайтед" Златан Ибрагимович еще далек от возвращения на футбольное поле. Особых причин тасовать состав у Моуриньо нет.



"Лестеру" предстоит оценить состояние Уэса Моргана, Харри Магуайра и Джейми Варди. Роберт Хут, Висенте Иборра и Келечи Ихеаначо в субботу совершенно точно не сыграют.