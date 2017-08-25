"Вест Хэм" потерял интерес к Вильяму Карвалью

"Вест Хэм" вышел из борьбы за опорного полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью.

На протяжении пары последних недель пресса неоднократно сообщала, что "молотобойцы" близки к приобретению игрока сборной Португалии, а сам Вильям выразил желание присоединиться к команде Славена Билича.



Однако в процессе переговоров "Спортинг" повысил первоначальный ценник и теперь согласен отпустить Карвалью только за те 40 миллионов фунтов, что прописаны в контракте опорника в качестве отступных.



В итоге чересчур высокая цена, а также сомнения насчет физических кондиций Вильяма заставили "Вест Хэм" отказаться от своих планов по приобретению этого игрока.



"Он просто слишком дорог, и иногда нужно уметь говорить "нет". Кроме того, он не тренировался уже три недели. Он отсутствовал во время предсезонного периода, поэтому ему потребовалось бы четыре-шесть недель, прежде чем он смог сыграть за нас", — цитирует свой источник в лондонском клубе Sky Sports.