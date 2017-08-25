Шекспир видит Магуайра будущим капитаном сборной Англии

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир уверен, что защитник Харри Магуайр станет капитаном сборной Англии в обозримом будущем.

Накануне 24-летний Магуайр, сменивший этим летом "Халл" на "Лестер", получил приглашение в команду "трех львов" на осенние матчи против Словакии и Мальты. Шекспир считает, что Харри заслужил вызов, а в будущем вообще может вырасти в капитана сборной Англии.



"Он, наконец, получил признание, которого так заслуживает. Приглашение Харри показывает, насколько мы сильны в вопросе подписания игроков. Я очень рад за него".



"Думаю, он уже впечатлил своим талантом и характером, и я не вижу никаких причин, почему бы ему не стать капитаном сборной Англии в будущем".



"Он защитник, но великолепно обращается с мячом и соответствует уровню международного футбола. Он играет с завидным спокойствием, и нам уже не терпится взглянуть на него в составе сборной Англии", - сообщил Шекспир Sky Sports.