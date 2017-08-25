Конте удивлен вызовом Азара в сборную Бельгии

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил удивление по поводу вызова полузащитника Эдена Азара в сборную Бельгии.

Как известно, Азар находится вне игры с конца прошлого сезона, когда он получил перелом лодыжки в расположении сборной Бельгии. Эден лишь на прошлой неделе вернулся к полноценным тренировкам.



На пресс конференции в пятницу Конте анонсировал, что позже днем Эден сыграет за резерв "синих". Однако откликнуться на вызов в национальную команду, убежден итальянец, Азар не готов.



"Я узнал об этом только 20 минут назад. Определенно, я немного удивлен этим решением. Не думаю, что он сможет сыграть за них. Будь Азар готов, почему он тогда не играет за нас? Почему сегодня днем он играет за команду U-23, продолжая улучшать свою форму?"



"Я наблюдаю его каждый день, и я повторюсь: в этой ситуации очень важно дать игроку правильное время, чтобы очень хорошо восстановиться. Азар важный игрок для нас. Если кто-нибудь хочет ускорить этот процесс... Думаю, это было бы неправильно. Это огромная ошибка", — цитирует Конте ESPN.