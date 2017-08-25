"Астон Вилла" арендовала Роберта Снодграсса

Роберт Снодграсс "Вест Хэм" отправил своего полузащитника Роберта Снодграсса в годичную аренду в "Астон Виллу".

Сами "молотобойцы" приобрели игрока сборной Шотландии у "Халла" только в январе за 10.2 миллионов фунтов. Однако с тех пор Снодграсс провел лишь 15 матчей, не забив ни одного гола.

Так и не сумев проявить себя в "Вест Хэме", теперь 29-летний полузащитник возвращается в Чемпионшип. Выступать за "вилланов" Роберт будет под престижным 7-м номером.

"У меня были предложения от других клубов, но мне был легко решиться на переход сюда. Когда видишь имя "Астон Виллы", с ее историей, традициями и фанатской базой, то тебе хочется перейти сюда. Пребывание такого клуба в Чемпионшипе не кажется правильным", — сообщил Снодграсс.


Метки аренда, Астон Вилла, Вест Хэм, Снодграсс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2017 19:00

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  1. mancunia-planet 25.08.2017 19:11 # mancunia-planet
    "но мне был легко"

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  2. thespur 25.08.2017 19:02 # thespur
    А что ж дядя Леня не пытался го вернуть?

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