"Астон Вилла" арендовала Роберта Снодграсса

"Вест Хэм" отправил своего полузащитника Роберта Снодграсса в годичную аренду в "Астон Виллу".

Сами "молотобойцы" приобрели игрока сборной Шотландии у "Халла" только в январе за 10.2 миллионов фунтов. Однако с тех пор Снодграсс провел лишь 15 матчей, не забив ни одного гола.



Так и не сумев проявить себя в "Вест Хэме", теперь 29-летний полузащитник возвращается в Чемпионшип. Выступать за "вилланов" Роберт будет под престижным 7-м номером.



"У меня были предложения от других клубов, но мне был легко решиться на переход сюда. Когда видишь имя "Астон Виллы", с ее историей, традициями и фанатской базой, то тебе хочется перейти сюда. Пребывание такого клуба в Чемпионшипе не кажется правильным", — сообщил Снодграсс.