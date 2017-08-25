Саутгейт не исключает возвращение Руни в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не исключает, что к чемпионату Мира 2018 Уэйн Руни вернется в национальную команду.

В минувшую среду 31-летний Руни объявил о завершении международной карьеры. Теперь лучший бомбардир в истории сборной Англии сосредоточится на выступлениях за "Эвертон".



Тем не менее, Саутгейт не исключает вариант, при котором Уэйн передумает и решит вернуться в команду "трех львов", чтобы сыграть на Чемпионате Мира в России. В таком случае Гарет с радостью примет нападающего обратно.



"Мы должны дождаться окончания сезона и выяснить, в какой он находится форме. Было бы глупо отказываться от такого игрока, если он решит вернуться".



"Ответ на главный вопрос должен дать сам Уэйн, мы же должны лишь уважать его решение и всячески приветствовать. Встречал ли я игроков, которые внезапно меняли решение? Да, я думаю мы все сталкивались с чем-то подобным", - сообщил Саутгейт Daily Mirror.