Ибрагимович не сыграет за МЮ на групповом этапе Лиги Чемпионов

Златан Ибрагимович Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не рассчитывает на нападающего Златана Ибрагимовича на групповом этапе Лиги Чемпионов.

На текущей неделе Ибрагимович вернулся в "Юнайтед", заключив новый однолетний контракт. И хотя восстановление 35-летнего шведа уже выходит на финишную прямую, Моуриньо не планирует использовать ветерана в матчах против "Бенфики", "Базеля" и ЦСКА, а ориентируется лишь на вторую половину сезона.

"Я не думаю, что Златан сыграть хоть сколько-нибудь на групповой стадии. Я не думаю, что на это есть шансы. Есть ли у нас место для него в заявке на Лигу Чемпионов? Да, есть".

"Надеюсь, он сможет сыграть на стадии плей-офф, но для этого нам необходимо финишировать в топ-2 группы".

"Я не хочу думать о том, когда он может вернуться. Я даже не спрашиваю насчет этого, не говорю об этом с медицинским штабом. Он будет дополнительным игроком для нас во второй половине сезона".

"Когда я говорю о второй половине сезона, то обычно имею ввиду период после Рождества, январь, когда возобновляется трансферное окно. Однако я совершенно не имею представления насчет его возвращения, и я думаю, будет правильно даже не думать об этом и не говорить об этом, а просто позволить ему двигаться шаг за шагом и позволить ему полностью подготовиться", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.


Метки Ибрагимович, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2017 17:00

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  1. kojan 25.08.2017 18:22 # kojan
    швед возвращается, что б выиграть АПЛ и ЛЧ...

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  2. alex7301 25.08.2017 17:53 # alex7301
    Акинфею треху бы засунул

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  3. psycho1 25.08.2017 17:47 # psycho1
    100к в неделю на ветер.

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  4. melwood-lfc 25.08.2017 17:33 # melwood-lfc
    ахахахахахаха
    платить 280к в неделю, и оставить челика вне заявки

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