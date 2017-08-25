Ибрагимович не сыграет за МЮ на групповом этапе Лиги Чемпионов

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не рассчитывает на нападающего Златана Ибрагимовича на групповом этапе Лиги Чемпионов.

На текущей неделе Ибрагимович вернулся в "Юнайтед", заключив новый однолетний контракт. И хотя восстановление 35-летнего шведа уже выходит на финишную прямую, Моуриньо не планирует использовать ветерана в матчах против "Бенфики", "Базеля" и ЦСКА, а ориентируется лишь на вторую половину сезона.



"Я не думаю, что Златан сыграть хоть сколько-нибудь на групповой стадии. Я не думаю, что на это есть шансы. Есть ли у нас место для него в заявке на Лигу Чемпионов? Да, есть".



"Надеюсь, он сможет сыграть на стадии плей-офф, но для этого нам необходимо финишировать в топ-2 группы".



"Я не хочу думать о том, когда он может вернуться. Я даже не спрашиваю насчет этого, не говорю об этом с медицинским штабом. Он будет дополнительным игроком для нас во второй половине сезона".



"Когда я говорю о второй половине сезона, то обычно имею ввиду период после Рождества, январь, когда возобновляется трансферное окно. Однако я совершенно не имею представления насчет его возвращения, и я думаю, будет правильно даже не думать об этом и не говорить об этом, а просто позволить ему двигаться шаг за шагом и позволить ему полностью подготовиться", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.