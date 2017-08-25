Окслейд-Чемберлен отказался от нового контракта с "Арсеналом"

Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен ответил отказом на предложение своего клуба заключить новый контракт с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю.

Сегодня утром стало известно, что накануне Окслейд-Чемберлен встречался с главным тренером "канониров" Арсеном Венгером, который призвал своего подопечного сохранить верность клубу. Также Алексу был предложен новый контракт на выгодных условиях.

Согласившись продлить свое истекающее через год соглашение, Окслейд-Чемберлен стал бы вторым самым высокооплачиваемым игроком на "Эмирейтс", после нападающего Александра Лакасетта. Однако Алекс не поддался уговорам своего тренера.

Как утверждает Sky Sports со ссылкой на собственный источник, в ближайшие 24 часа Венгер сообщит 24-летнему англичанину, что тот волен покинуть "Арсенал" до закрытия трансферного окна.

Ожидается, что теперь попытку приобрести Окслейд-Чемберлена, находящегося в "Арсенале" с 2011 года, предпримут "Челси" и "Ливерпуль". Ранее в этом месяце "синие" уже сделали одно предложение насчет Алекса.


Метки Арсенал, контракты, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1419

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  1. pavlix76 25.08.2017 16:32 # pavlix76
    Если хозяева хотят спасти команду, они должны уволить Венгера, а то команду помаленьку покинут все толковые игроки.

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  2. tigerpool 25.08.2017 16:32 # tigerpool
    В челси этого "лютого "

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  3. noel-gitman 25.08.2017 16:27 # noel-gitman
    Мне то пох а вот за Внегре обидно, растил пацана 6 лет, полгода играет на уровне и валит. Но если он уйдет, закончит как все кто уходил

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  4. sausage 25.08.2017 16:23 # sausage
    Кто даст ему больше, тот даун. Да он и сам такой же походу, возомнил, что звезда мирового уровня.

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  5. sexan 25.08.2017 16:23 # sexan
    Во, жёлтые посыпались.))) Админ не в настроении сегодня.)))

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  6. kron 25.08.2017 16:17 # kron
    как раз под членси игрок
    пущай забирают

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  7. role-playin 25.08.2017 16:05 # role-playin
    Все, абсолютно все игроки ссут на гейклуб.Пользователь получил предупреждение

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  8. mancunia-planet 25.08.2017 16:05 # mancunia-planet
    членсы тупорылые, куйню начали скупать. вон Варди готовый нап зверюга... нет мля башуй, марат... теперь этот днарьПользователь получил предупреждение

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  9. pistolero-lfc 25.08.2017 16:04 # pistolero-lfc
    днище уровня членсов. в ЛФК егоПользователь получил предупреждение

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  10. pautinho 25.08.2017 16:03 # pautinho
    Натурал, судя по всему

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  11. sexan 25.08.2017 16:02 # sexan
    Нормальный вариант. Забираем.

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  12. orgasmdonor 25.08.2017 16:02 # orgasmdonor
    только не в Челси

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