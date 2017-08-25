Окслейд-Чемберлен отказался от нового контракта с "Арсеналом"
Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен ответил отказом на предложение своего клуба заключить новый контракт с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю.
Сегодня утром стало известно, что накануне Окслейд-Чемберлен встречался с главным тренером "канониров" Арсеном Венгером, который призвал своего подопечного сохранить верность клубу. Также Алексу был предложен новый контракт на выгодных условиях.
Согласившись продлить свое истекающее через год соглашение, Окслейд-Чемберлен стал бы вторым самым высокооплачиваемым игроком на "Эмирейтс", после нападающего Александра Лакасетта. Однако Алекс не поддался уговорам своего тренера.
Как утверждает Sky Sports со ссылкой на собственный источник, в ближайшие 24 часа Венгер сообщит 24-летнему англичанину, что тот волен покинуть "Арсенал" до закрытия трансферного окна.
Ожидается, что теперь попытку приобрести Окслейд-Чемберлена, находящегося в "Арсенале" с 2011 года, предпримут "Челси" и "Ливерпуль". Ранее в этом месяце "синие" уже сделали одно предложение насчет Алекса.
25.08.2017 16:00
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Последние комментарии:
Если хозяева хотят спасти команду, они должны уволить Венгера, а то команду помаленьку покинут все толковые игроки.
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В челси этого "лютого "
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Мне то пох а вот за Внегре обидно, растил пацана 6 лет, полгода играет на уровне и валит. Но если он уйдет, закончит как все кто уходил
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Кто даст ему больше, тот даун. Да он и сам такой же походу, возомнил, что звезда мирового уровня.
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Во, жёлтые посыпались.))) Админ не в настроении сегодня.)))
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как раз под членси игрок
пущай забирают
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Все, абсолютно все игроки ссут на гейклуб.
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членсы тупорылые, куйню начали скупать. вон Варди готовый нап зверюга... нет мля башуй, марат... теперь этот днарь
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днище уровня членсов. в ЛФК его
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Натурал, судя по всему
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Нормальный вариант. Забираем.
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только не в Челси
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