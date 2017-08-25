Окслейд-Чемберлен отказался от нового контракта с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен ответил отказом на предложение своего клуба заключить новый контракт с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю.

Сегодня утром стало известно, что накануне Окслейд-Чемберлен встречался с главным тренером "канониров" Арсеном Венгером, который призвал своего подопечного сохранить верность клубу. Также Алексу был предложен новый контракт на выгодных условиях.



Согласившись продлить свое истекающее через год соглашение, Окслейд-Чемберлен стал бы вторым самым высокооплачиваемым игроком на "Эмирейтс", после нападающего Александра Лакасетта. Однако Алекс не поддался уговорам своего тренера.



Как утверждает Sky Sports со ссылкой на собственный источник, в ближайшие 24 часа Венгер сообщит 24-летнему англичанину, что тот волен покинуть "Арсенал" до закрытия трансферного окна.



Ожидается, что теперь попытку приобрести Окслейд-Чемберлена, находящегося в "Арсенале" с 2011 года, предпримут "Челси" и "Ливерпуль". Ранее в этом месяце "синие" уже сделали одно предложение насчет Алекса.