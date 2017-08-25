Погба признан лучшим игроком Лиги Европы сезона 2016/17

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был признан лучшим игроком Лиги Европы сезона 2016/17.

Напомним, прошлым летом Погба вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" за рекордные для мирового футбола — на тот момент — 89 миллионов фунтов.

Игра Поля в прошлом сезоне нередко вызывала нарекания, однако Погба помог своей команде завоевать Суперкубок Англии, Кубок Лиги, а также трофей Лиги Европы, открывший для "красных дьяволов" дорогу в Лигу Чемпионов.

В рамках Лиги Европы 24-летний француз провел 15 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу. УЕФА решил, что Погба больше достоин награды лучшему игроку сезона, нежели его одноклубники Златан Ибрагимович и Генрих Мхитарян, составившие компанию Полю в финальном шорт-листе.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, награды, Погба

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1807

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  1. cleverley88 25.08.2017 16:16 # cleverley88
    Просто лучший!!!

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  2. pautinho 25.08.2017 15:57 # pautinho
    Потолок этого днаря

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  3. havedriven 25.08.2017 15:53 # havedriven
    Не ну это пиз%дец какой то. Я понимаю Мхиторян. Но блять это чмо лучший? Вы серьезно!? Нахер таких судей блять.

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  4. batsmashina 25.08.2017 15:44 # batsmashina
    Своего рода золотой мяч среди худших из худших.

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  5. cornfly 25.08.2017 15:29 # cornfly
    схуяли?!?!

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  6. gidro-met 25.08.2017 15:24 # gidro-met
    Мхитарян - армян потому не дали.

    А дали распиаренной горилке.

    Горилка Погба. Встречайте, лучший.!

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  7. gerrard08 25.08.2017 15:22 # gerrard08
    Охуевшие черти, Мхо забивал и тащил ссаный мю на своих плечах как мог.

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  8. osivori 25.08.2017 15:21 # osivori
    за что оленю честь

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  9. oleg918 25.08.2017 15:15 # oleg918
    Поздравляю Поль! Теперь надо выиграть АПЛ и ЛЧ!

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  10. mancunia-planet 25.08.2017 15:09 # mancunia-planet
    Ибрагимович лучший и не ипёт

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  11. gidro-met 25.08.2017 15:01 # gidro-met
    думал присудят премию главный Фейл сезона, а тут смотри как вышло!

    Поздравляем, Погбинушка. Продолжнай в том же духе, что и в прошлом сезоне.

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