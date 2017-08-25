Погба признан лучшим игроком Лиги Европы сезона 2016/17

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был признан лучшим игроком Лиги Европы сезона 2016/17.

Напомним, прошлым летом Погба вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" за рекордные для мирового футбола — на тот момент — 89 миллионов фунтов.



Игра Поля в прошлом сезоне нередко вызывала нарекания, однако Погба помог своей команде завоевать Суперкубок Англии, Кубок Лиги, а также трофей Лиги Европы, открывший для "красных дьяволов" дорогу в Лигу Чемпионов.



В рамках Лиги Европы 24-летний француз провел 15 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу. УЕФА решил, что Погба больше достоин награды лучшему игроку сезона, нежели его одноклубники Златан Ибрагимович и Генрих Мхитарян, составившие компанию Полю в финальном шорт-листе.