Погба признан лучшим игроком Лиги Европы сезона 2016/17
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был признан лучшим игроком Лиги Европы сезона 2016/17.
Напомним, прошлым летом Погба вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" за рекордные для мирового футбола — на тот момент — 89 миллионов фунтов.
Игра Поля в прошлом сезоне нередко вызывала нарекания, однако Погба помог своей команде завоевать Суперкубок Англии, Кубок Лиги, а также трофей Лиги Европы, открывший для "красных дьяволов" дорогу в Лигу Чемпионов.
В рамках Лиги Европы 24-летний француз провел 15 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу. УЕФА решил, что Погба больше достоин награды лучшему игроку сезона, нежели его одноклубники Златан Ибрагимович и Генрих Мхитарян, составившие компанию Полю в финальном шорт-листе.
25.08.2017 15:00
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Последние комментарии:
Просто лучший!!!
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Потолок этого днаря
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Не ну это пиз%дец какой то. Я понимаю Мхиторян. Но блять это чмо лучший? Вы серьезно!? Нахер таких судей блять.
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Своего рода золотой мяч среди худших из худших.
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схуяли?!?!
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Мхитарян - армян потому не дали.
А дали распиаренной горилке.
Горилка Погба. Встречайте, лучший.!
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Охуевшие черти, Мхо забивал и тащил ссаный мю на своих плечах как мог.
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за что оленю честь
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Поздравляю Поль! Теперь надо выиграть АПЛ и ЛЧ!
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Ибрагимович лучший и не ипёт
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думал присудят премию главный Фейл сезона, а тут смотри как вышло!
Поздравляем, Погбинушка. Продолжнай в том же духе, что и в прошлом сезоне.
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