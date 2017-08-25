В пятницу в результате жеребьевки определились соперники "Арсенала" и "Эвертона" по групповому этапу Лиги Европы.

Если какая группа и может претендовать на звание "группы смерти", то это квартет под индексом E, где "Эвертон" оказался в компании "Лиона", "Аталанты" и кипрского "Аполлона".



Соперниками же "Арсенала" по квартету H стали БАТЭ, "Кельн" и "Црвена Звезда".



Добавим, что матчи первого тура будут сыграны 14 сентября. Завершится групповой этап Лиги Европы 7 декабря.



Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2017/18



Группа A: "Вильярреал" (Испания), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Астана" (Казахстан), "Славия" (Чехия)



Группа B: "Динамо" (Украина), "Янг Бойз" (Швейцария), "Партизан" (Сербия), "Скендербеу" (Албания)



Группа C: "Брага" (Португалия), "Лудогорец "(Болгария), "Хоффенхайм" (Германия), "Истанбул Башакшехир" (Турция)



Группа D: "Милан" (Италия), "Аустрия" (Австрия), "Риека" (Хорватия), АЕК (Греция)



Группа E: "Лион" (Франция), "Эвертон" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Аполлон" (Кипр)



Группа F: "Копенгаген" (Дания), "Локомотив" (Россия), "Шерифф" (Молдавия), "Фастав Злин" (Чехия)



Группа G: "Виктория" (Чехия), "Стяуа" (Румыния), "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль), "Лугано" (Швейцария)



Группа H: "Арсенал" (Англия), БАТЭ (Белоруссия), "Кельн" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия)



Группа I: "Ред Булл" (Австрия), "Марсель" (Франция), "Витория" (Португалия),"Коньяспор" (Турция)



Группа J: "Атлетик" (Испания), "Герта" (Германия), "Заря" (Украина), "Эстерсунд" (Швеция)



Группа K: "Лацио" (Италия), "Ницца" (Франция), "Зюлте-Варегем" (Бельгия), "Витесс" (Голландия)



Группа L: "Зенит" (Россия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Русенборг" (Норвегия), "Вардар" (Македония)