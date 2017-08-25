Жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Трофей Лиги Европы В пятницу в результате жеребьевки определились соперники "Арсенала" и "Эвертона" по групповому этапу Лиги Европы.

Если какая группа и может претендовать на звание "группы смерти", то это квартет под индексом E, где "Эвертон" оказался в компании "Лиона", "Аталанты" и кипрского "Аполлона".

Соперниками же "Арсенала" по квартету H стали БАТЭ, "Кельн" и "Црвена Звезда".

Добавим, что матчи первого тура будут сыграны 14 сентября. Завершится групповой этап Лиги Европы 7 декабря.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2017/18

Группа A: "Вильярреал" (Испания), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Астана" (Казахстан), "Славия" (Чехия)

Группа B: "Динамо" (Украина), "Янг Бойз" (Швейцария), "Партизан" (Сербия), "Скендербеу" (Албания)

Группа C: "Брага" (Португалия), "Лудогорец "(Болгария), "Хоффенхайм" (Германия), "Истанбул Башакшехир" (Турция)

Группа D: "Милан" (Италия), "Аустрия" (Австрия), "Риека" (Хорватия), АЕК (Греция)

Группа E: "Лион" (Франция), "Эвертон" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Аполлон" (Кипр)

Группа F: "Копенгаген" (Дания), "Локомотив" (Россия), "Шерифф" (Молдавия), "Фастав Злин" (Чехия)

Группа G: "Виктория" (Чехия), "Стяуа" (Румыния), "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль), "Лугано" (Швейцария)

Группа H: "Арсенал" (Англия), БАТЭ (Белоруссия), "Кельн" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия)

Группа I: "Ред Булл" (Австрия), "Марсель" (Франция), "Витория" (Португалия),"Коньяспор" (Турция)

Группа J: "Атлетик" (Испания), "Герта" (Германия), "Заря" (Украина), "Эстерсунд" (Швеция)

Группа K: "Лацио" (Италия), "Ницца" (Франция), "Зюлте-Варегем" (Бельгия), "Витесс" (Голландия)

Группа L: "Зенит" (Россия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Русенборг" (Норвегия), "Вардар" (Македония)


Метки Арсенал, жеребьевка, Лига Европы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2017 14:45

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Последние комментарии:




  1. webb 25.08.2017 16:34 # webb
    Заебали еблорусы со своим "Беларусь-Белоруссия". Вот нам, русакам, похуй как вы называете:"Рашка, Парашка, Рассея".

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  2. kipeloff89 25.08.2017 16:34 # kipeloff89
    Таааакс. Как бы теперь надыбать билеты на арсеоноль в Борисов. Чувствую глоры нехило напрут ради арсенала, а на двух остальных домашних полупустые трибуны будут

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  3. cup 25.08.2017 16:33 # cup
    Кто не считает Михайло пидором, поставьте минус под этим комментом.

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  4. reams 25.08.2017 16:31 # reams
    Михайло, кстати, исправь ошибку в статье, а то, что ты как безграмотный
    Группа H: "Арсенал" (Англия), БАТЭ (Беларусь)

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  5. spartan 25.08.2017 16:23 # spartan
    Чемперлен и Санчес на выход? агония Венгера

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  6. sausage 25.08.2017 16:17 # sausage
    Что за отстойное сборище в ЛЕ. Что-то в прошлом поинтереснее смотрелись: МЮ, Аякс, Фенер, АЗ, Олимпиакос, Интер.

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  7. warham 25.08.2017 16:15 # warham
    Тупее ебала, чем у Модрича, я в жизни не видывал. До него был Крауч.
    Но когда я увидел ебало Дженкинсона, то понял, что надежда на ебало еще тупее, есть.

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  8. element-ekb 25.08.2017 16:11 # element-ekb
    Опыт побед в кубках у нас с посредственными командами за последние 4 года не плохой. Возьмем в пару к кубку англии.

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  9. element-ekb 25.08.2017 16:09 # element-ekb
    Сколько лет уже жду жребий арсенала в россии.
    Будем болеть за зенит локо цска и спартак.
    Лучше зенит. Стадион охото поглядеть.
    Ну и мечту осуществить)
    Отличные группы в боих лигах!

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  10. warham 25.08.2017 16:08 # warham
    А ну признавайтесь у кого какой рекорд приседаний на бутылке? Только по чесноку

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  11. don-antonio 25.08.2017 16:07 # don-antonio
    щас бы быть ххлом и мечтать на свои 100 баксов в месяц съездить на матч в Беларусь...

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  12. bluehonorcfc9 25.08.2017 16:04 # bluehonorcfc9
    Ыхыхыхыхыхы в гилас.

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  13. osprey 25.08.2017 16:03 # osprey
    Михаил, исправь на БАТЭ (Еблорусь).
    Пзд им конечно повезло, отскочили от Александрии.
    Можно кстати будет поехать на матч, окропить бестолковку Паласха.

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  14. orgasmdonor 25.08.2017 15:58 # orgasmdonor
    блэээ закончился бан и как сидевший авторитет вернулся в фипль а там пидро мет((( миха забань ка еще разок на 2 лет

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  15. mata05 25.08.2017 15:53 # mata05
    Конте должен куем по губам провести мартинесу, если тот вздумает Азара в сборную тягать.

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  16. orgasmdonor 25.08.2017 15:49 # orgasmdonor
    Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не будет продлевать контракт со своим клубом, информирует The Sun.

    По сведениям издания, следующим летом аргентинец планирует в качестве свободного агента перейти в "Манчестер Сити". Отец футболиста уже контактировал с представителями "горожан" относительно такого развития событий.

    зе сан топчек)))0)

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  17. webb 25.08.2017 15:48 # webb
    Ставлю очко пещеры, что Гейсенал не выиграет ЛЕ.

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  18. muaxaxaxa 25.08.2017 15:39 # muaxaxaxa
    Пихайло ипет в рот mata05!

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  19. orgasmdonor 25.08.2017 15:37 # orgasmdonor
    https://img.championat.com/i/19/44/15035019441995764340.jpg
    дортмунд тут за какие заслуги епт

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  20. element-ekb 25.08.2017 15:35 # element-ekb
    Вылетим по привычке в 1/8 с разгромом)

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