Жеребьевка группового этапа Лиги Европы
В пятницу в результате жеребьевки определились соперники "Арсенала" и "Эвертона" по групповому этапу Лиги Европы.
Если какая группа и может претендовать на звание "группы смерти", то это квартет под индексом E, где "Эвертон" оказался в компании "Лиона", "Аталанты" и кипрского "Аполлона".
Соперниками же "Арсенала" по квартету H стали БАТЭ, "Кельн" и "Црвена Звезда".
Добавим, что матчи первого тура будут сыграны 14 сентября. Завершится групповой этап Лиги Европы 7 декабря.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2017/18
Группа A: "Вильярреал" (Испания), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Астана" (Казахстан), "Славия" (Чехия)
Группа B: "Динамо" (Украина), "Янг Бойз" (Швейцария), "Партизан" (Сербия), "Скендербеу" (Албания)
Группа C: "Брага" (Португалия), "Лудогорец "(Болгария), "Хоффенхайм" (Германия), "Истанбул Башакшехир" (Турция)
Группа D: "Милан" (Италия), "Аустрия" (Австрия), "Риека" (Хорватия), АЕК (Греция)
Группа E: "Лион" (Франция), "Эвертон" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Аполлон" (Кипр)
Группа F: "Копенгаген" (Дания), "Локомотив" (Россия), "Шерифф" (Молдавия), "Фастав Злин" (Чехия)
Группа G: "Виктория" (Чехия), "Стяуа" (Румыния), "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль), "Лугано" (Швейцария)
Группа H: "Арсенал" (Англия), БАТЭ (Белоруссия), "Кельн" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия)
Группа I: "Ред Булл" (Австрия), "Марсель" (Франция), "Витория" (Португалия),"Коньяспор" (Турция)
Группа J: "Атлетик" (Испания), "Герта" (Германия), "Заря" (Украина), "Эстерсунд" (Швеция)
Группа K: "Лацио" (Италия), "Ницца" (Франция), "Зюлте-Варегем" (Бельгия), "Витесс" (Голландия)
Группа L: "Зенит" (Россия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Русенборг" (Норвегия), "Вардар" (Македония)
25.08.2017 14:45
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Последние комментарии:
Заебали еблорусы со своим "Беларусь-Белоруссия". Вот нам, русакам, похуй как вы называете:"Рашка, Парашка, Рассея".
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Таааакс. Как бы теперь надыбать билеты на арсеоноль в Борисов. Чувствую глоры нехило напрут ради арсенала, а на двух остальных домашних полупустые трибуны будут
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Кто не считает Михайло пидором, поставьте минус под этим комментом.
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Михайло, кстати, исправь ошибку в статье, а то, что ты как безграмотный
Группа H: "Арсенал" (Англия), БАТЭ (Беларусь)
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Чемперлен и Санчес на выход? агония Венгера
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Что за отстойное сборище в ЛЕ. Что-то в прошлом поинтереснее смотрелись: МЮ, Аякс, Фенер, АЗ, Олимпиакос, Интер.
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Тупее ебала, чем у Модрича, я в жизни не видывал. До него был Крауч.
Но когда я увидел ебало Дженкинсона, то понял, что надежда на ебало еще тупее, есть.
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Опыт побед в кубках у нас с посредственными командами за последние 4 года не плохой. Возьмем в пару к кубку англии.
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Сколько лет уже жду жребий арсенала в россии.
Будем болеть за зенит локо цска и спартак.
Лучше зенит. Стадион охото поглядеть.
Ну и мечту осуществить)
Отличные группы в боих лигах!
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А ну признавайтесь у кого какой рекорд приседаний на бутылке? Только по чесноку
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щас бы быть ххлом и мечтать на свои 100 баксов в месяц съездить на матч в Беларусь...
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Ыхыхыхыхыхы в гилас.
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Михаил, исправь на БАТЭ (Еблорусь).
Пзд им конечно повезло, отскочили от Александрии.
Можно кстати будет поехать на матч, окропить бестолковку Паласха.
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блэээ закончился бан и как сидевший авторитет вернулся в фипль а там пидро мет((( миха забань ка еще разок на 2 лет
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Конте должен куем по губам провести мартинесу, если тот вздумает Азара в сборную тягать.
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Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не будет продлевать контракт со своим клубом, информирует The Sun.
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зе сан топчек)))0)
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Ставлю очко пещеры, что Гейсенал не выиграет ЛЕ.
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Пихайло ипет в рот mata05!
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https://img.championat.com/i/19/44/15035019441995764340.jpg
дортмунд тут за какие заслуги епт
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Вылетим по привычке в 1/8 с разгромом)
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