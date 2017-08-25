"Челси" может предложить 15 миллионов фунтов за Льоренте
"Челси" все еще может сделать предложение о покупке нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте.
Напомним, главный тренер "синих" Антонио Конте хотел заполучить своего бывшего подопечного по "Ювентусу" еще в январе, однако "лебеди", предвкушая отчаянную борьбу за выживание, лишили Фернандо возможности завоевать медаль чемпиона Премьер-Лиги.
Как сообщает The Telegraph, Конте до сих пор не утратил интерес к 32-летнему испанцу, который сейчас близок к возвращению в строй после полученного во время летних каникул перелома руки.
По информации издания, в заключительные дни трансферного окна "Челси" может предложить 15 миллионов фунтов за Льоренте. На "Стэмфорд Бридж" надеются, что "лебеди" окажутся сговорчивее после того, как вернут из "Манчестер Сити" Вильфрида Бони.
25.08.2017 14:00
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Неужели контекс понял что нормальных, хотя бы средних, футболистов синей помойке chelsea не купить и обратил внимание на игроков своего уровня?
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И в основу его! А морату на привычную позицию! На банку
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Менять 28-летнего испанца на 32-летнего ? Да уж , знал что в мире новостей ничего нового , но чтоб постить такую фигню
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