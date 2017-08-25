"Челси" все еще может сделать предложение о покупке нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте.

Напомним, главный тренер "синих" Антонио Конте хотел заполучить своего бывшего подопечного по "Ювентусу" еще в январе, однако "лебеди", предвкушая отчаянную борьбу за выживание, лишили Фернандо возможности завоевать медаль чемпиона Премьер-Лиги.



Как сообщает The Telegraph, Конте до сих пор не утратил интерес к 32-летнему испанцу, который сейчас близок к возвращению в строй после полученного во время летних каникул перелома руки.



По информации издания, в заключительные дни трансферного окна "Челси" может предложить 15 миллионов фунтов за Льоренте. На "Стэмфорд Бридж" надеются, что "лебеди" окажутся сговорчивее после того, как вернут из "Манчестер Сити" Вильфрида Бони.